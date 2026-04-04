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Bei Rüschegg BE Snowboarder nach Lawinenniedergang tot geborgen

SDA

4.4.2026 - 14:25

Die Kantonspolizei Bern hat nach dem Lawinenniedergang Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
Die Kantonspolizei Bern hat nach dem Lawinenniedergang Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
Keystone

Ein 41-jähriger Mann ist am Freitag in Sangernboden im Kanton Bern bei einem Lawinenniedergang ums Leben gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

04.04.2026, 14:25

04.04.2026, 15:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Lawinenniedergang in Sangernboden ist ein 41-jähriger Mann ums Leben gekommen.
  • Der Snowboarder wurde von einer Lawine mitgerissen und verschüttet.
  • Der Mann aus dem Kanton Freiburg konnte nur noch tot geborgen werden.
Mehr anzeigen

Zum Lawinenniedergang kam es gegen 12.15 Uhr in Sangernboden in der Gemeinde Rüschegg, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Der Snowboarder habe sich auf der Abfahrt in Richtung Gantrischhütte befunden, als sich auf der Nordostseite des Bürgle ein Schneebrett löste. Der Mann wurde von der Lawine mitgerissen und verschüttet. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen, wie es weiter hiess. Beim Verstorbenen handle es sich um einen 41-jährigen Schweizer aus dem Kanton Freiburg.

Polizei hat Ermittlungen zum Ereignis aufgenommen

Im Einsatz standen Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz, verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern sowie Rettungshelikopter. Die Kantonspolizei Bern habe unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Ereignis aufgenommen.

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