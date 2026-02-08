Ein 40-jähriger Snowboardfahrer ist am Samstag im Skigebiet Saanersloch im Berner Oberland tödlich verunfallt. Der Mann kollidierte aus noch ungeklärten Gründen mit einer Absperrung und verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch am Unfallort.
Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.35 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war demnach auf einer markierten Piste von der Bergstation Saanersloch in Richtung Zwischenstation unterwegs, als er in der Region Horrengraben mit der Absperrung kollidierte.
Nach dem anschliessenden Sturz blieb der Snowboarder regungslos liegen. Seine Begleitpersonen sowie weitere Ersthelfer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Beim Verstorbenen handelt es sich laut dem Communiqué um einen Schweizer aus dem Kanton Freiburg. Der Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.
Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte
Adamuz, 19.01.2026: Zugunglück im Süden Spaniens: Zahlreiche Tote und viele Verletzte. Nach dem schweren Eisenbahnunglück nahe Adamuz ist die Zahl der Toten auf mindestens 39 gestiegen.
Insgesamt 73 Menschen werden nach dem Zusammenstoss in Krankenhäusern in der andalusischen Stadt Córdoba behandelt. Darunter seien 24 mit schweren Verletzungen, unter ihnen sollen auch Minderjährige sein.
Zahlreiche Fahrgäste sind noch über Stunden in den Zügen eingeschlossen.
Die Tragödie ereignet sich gegen 19.40 Uhr am Sonntag. Ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist mutmasslich mit Tempo 300 und gerät in das benachbarte Gleis. Dort kollidiert er mit einem weiteren Hochgeschwindigkeitszug.
Rund 500 Passagiere sollen sich in beiden Zügen aufgehalten haben.
20.01.2026
Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache
Nach der Brandtragödie in der Silvesternacht im Nobel-Skiort Crans-Montana sind am Freitag viele Fragen offen. Politiker, Staatsanwältin und Polizei bringen ihre Erschütterung zum Ausdruck.
09.01.2026
Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche
Tausende Menschen müssen am 5. Januar 2026 weiter ohne Heizung und Strom in die Woche starten – bei Schnee und eisigen Aussentemperaturen. Nach dem grossen Stromausfall wegen eines Brandanschlags bleiben mehrere Schulen geschlossen.
06.01.2026
Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte
Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache
Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche