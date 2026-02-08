  1. Privatkunden
Ermittlungen eingeleitet Snowboarder stirbt im Berner Oberland nach Kollision mit Absperrung

SDA

8.2.2026 - 12:18

Ein Snowboarder ist am Samstagvormittag im Berner Oberland tödlich verunfallt. (Symbolbild)
Ein Snowboarder ist am Samstagvormittag im Berner Oberland tödlich verunfallt. (Symbolbild)
Keystone

Ein 40-jähriger Snowboarder aus dem Kanton Freiburg ist am Samstag im Skigebiet Saanersloch im Berner Oberland nach einer Kollision mit einer Absperrung tödlich verunglückt.

Keystone-SDA

08.02.2026, 12:18

08.02.2026, 13:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 40-jähriger Snowboarder aus dem Kanton Freiburg ist am Samstag im Skigebiet Saanersloch tödlich verunfallt.
  • Er prallte aus ungeklärten Gründen gegen eine Absperrung und blieb regungslos liegen.
  • Trotz sofortiger Hilfe verstarb er noch am Unfallort; die Polizei ermittelt zum genauen Hergang.
Mehr anzeigen

Ein 40-jähriger Snowboardfahrer ist am Samstag im Skigebiet Saanersloch im Berner Oberland tödlich verunfallt. Der Mann kollidierte aus noch ungeklärten Gründen mit einer Absperrung und verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch am Unfallort.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.35 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war demnach auf einer markierten Piste von der Bergstation Saanersloch in Richtung Zwischenstation unterwegs, als er in der Region Horrengraben mit der Absperrung kollidierte.

Nach dem anschliessenden Sturz blieb der Snowboarder regungslos liegen. Seine Begleitpersonen sowie weitere Ersthelfer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Beim Verstorbenen handelt es sich laut dem Communiqué um einen Schweizer aus dem Kanton Freiburg. Der Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.

