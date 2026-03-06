Am Pizol kam es zu einem schweren Unfall. Polizei SG

Im Skigebiet Pizol bei Bad Ragaz ist am Donnerstag ein Snowboarder schwer gestürzt. Der 24-jährige Mann musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Im Skigebiet Pizol oberhalb von Bad Ragaz ist es am Donnerstag zu einem Snowboardunfall gekommen. Die Notruf- und Einsatzleitzentrale des Kantons St. Gallen erhielt die Meldung kurz vor 13 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 24-jähriger Mann mit einer Gruppe unterwegs, als er im Bereich Laufböden/Pardiel im Gebiet Prodchopf ohne Beteiligung anderer Personen stürzte. Dabei zog er sich eher schwere Verletzungen zu.

Personen, die sich in der Nähe befanden, kümmerten sich bis zum Eintreffen der Pistenrettung um den Verletzten. Anschliessend wurde der Snowboarder mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen hat Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Unfallursache und den Ablauf des Sturzes zu klären.