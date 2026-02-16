In dieser Lawine verstarb der Snowboarder. Kapo GR

Ein 38-jähriger Snowboarder ist am Sonntag in Davos GR von einer Lawine erfasst und tödlich verschüttet worden. Der Unfall ereignete sich abseits der markierten Pisten im Gebiet Parsenn.

Der 38-jährige Schweizer war abseits der Piste im Gebiet Parsenn unterwegs.

Mehrere Rettungskräfte standen im Grosseinsatz, konnten den Mann jedoch nur noch tot bergen. Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag ist es im Skigebiet Parsenn in Davos GR zu einem tödlichen Lawinenunfall gekommen. Zwei Wintersportler befanden sich gegen 13.30 Uhr unterhalb des Schwarzhorns abseits der markierten Pisten in Richtung Kreuzweg, als sich ein Schneebrett löste. Der 38-jährige Snowboarder wurde von den Schneemassen erfasst und vollständig verschüttet.

Seine Begleitperson setzte sofort einen Notruf ab und begann umgehend mit der Suche nach dem Verschütteten. Trotz des schnellen Alarms trafen die Rettungskräfte den Mann nur noch leblos an. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Beim Opfer handelt es sich um einen Schweizer Staatsangehörigen.

Im Einsatz standen zahlreiche Rettungskräfte und Organisationen. Mitarbeitende der Parsennbahnen unterstützten ebenso wie Mitglieder der SOS-Rettungsstation. Bergretter des SAC waren mit Lawinensuchhunden vor Ort. Zudem waren eine Rega-Crew, ein Helikopter von Swisshelicopter, die Alpinpolizei sowie rund zwanzig freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Die genauen Umstände des Lawinenabgangs werden untersucht. Die Behörden erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass abseits der gesicherten Pisten weiterhin erhöhte Lawinengefahr herrschen kann.