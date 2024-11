dpa

Langsam, aber sicher sind wir mitten in der Fondue- und Raclette-Saison wieder angekommen. Der Nachteil: Der Geruch von kaltem Käse ist nervig. Mit diesen Tipps und Tricks bringst du ihn schnell wieder los.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Langsam, aber sicher sind wir wieder mitten in der Fondue- und Raclette-Saison angekommen.

Der Nachteil: Der Geruch von kaltem Käse nervt.

Mit diesen Tipps und Tricks bringst du ihn aber schnell wieder los. Mehr anzeigen

Laut dem Bund essen Schweizerinnen und Schweizer 23 Kilo Käse im Jahr. Aktuell vermutlich vor allem Fondue oder Raclette. Aber was dir nach einem geselligen Abend die Stimmung ein wenig vermiesen kann: der Geruch von kaltem Käse im eigenen Zuhause.

Aber keine Panik, mit diesen Tipps und Tricks bringst du den Käsegeruch garantiert aus deinem Zuhause:

Der Alleskönner: Backpulver

Backpulver hilft bei vielem – auch gegen Käsegeruch Ein wohldosiertes Gemisch aus Backpulver und Wasser in diverse Schälchen abfüllen und diese dann mindestens 24 Stunden stehen lassen. Falls du kein Backpulver zu Hause hast, erfüllt Natron denselben Zweck.

Kaffee «entstinkt»

Das Vorgehen mit Kaffee ist in etwa dasselbe wie mit Backpulver: Den gemahlenen Kaffee in Schälchen füllen und abwarten, bis der Käsegeruch neutralisiert ist. Soll der Kaffeegeruch noch stärker sein, kanst du den Kaffeesatz in einer Pfanne mit etwas Wasser erwärmen, eine Zimtstange, Vanillestange oder ein anderes Gewürz beifügen.

Essig neutralisiert

Essiggeruch ist für manche schlimmer als Käsegeruch selbst. Dennoch: Mischst du circa zwei Deziliter Haushaltsessig mit einem Deziliter Wasser und lässt die Flüssigkeit langsam verdunsten, nützt auch diese Mischung gegen den Käsegeruch. Wichtig: Balsamico funktioniert nicht.

Schnelle Soforthilfe

Überdeckt den Käsegeruch, beseitigt ihn aber nicht: Der Schwefelgeruch der Zündhölzer und der Geruch erloschener Kerzen kann als schnelle Soforthilfe dienen.

Kleider auf die Heizung legen

Ja, der Käsegeruch in der Wohnung oder im Haus ist nervig. Aber besonders mühsam ist es, wenn die Kleidung nach einem Fondue oder Raclette nach Käse riecht. Legst du die Kleidung auf die Heizung, wird sie schneller geruchsfrei. Die Wärme lässt Gerüche schneller verduften als das Auslüften.

Der Klassiker: Fenster auf

Der Klassiker zum Schluss: Lüften. Wer alte Luft beim richtigen Lüften durch neue ersetzt, ist immer auf der sicheren Seite.