So euphorisch schwärmt die BBC von diesem Bündner Berghotel

Das Hotel Alp Grüm ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und andere alpine Abenteuer. Archivbild: Keystone

Ein Journalist der BBC hat sein Herz an das Bündner Hotel Alp Grüm verloren. In einem Artikel würdigt das britische Leitmedium das Haus an der malerischen Bernina-Bahnstrecke als einzigartigen Sehnsuchtsort.

Die BBC schwärmt in höchsten Tönen Hotel Alp Grüm im Kanton Graubünden.

Das Hotel auf 2091 Metern Höhe am Berninapass befindet sich im Bahnhof von Alp Grüm und ist nur mit der Bahn oder zu Fuss erreichbar.

Von hier eröffnet sich ein atemberaubender Blick auf die umliegenden Gipfel und Gletscher. Mehr anzeigen

Das Hotel Alp Grüm im Kanton Graubünden ist als schlichte, aber gemütliche Unterkunft bekannt. Direkt an der malerischen Bernina-Bahnstrecke gelegen, bietet das ins Bahnhofsgebäude eingebettete Hotel mit seinen 10 Zimmern den Gästen Erholung pur in der Bergwelt. Von hier eröffnet sich von ein atemberaubender Blick auf den Palügletscher und den Palüsee. Das Restaurant im Hotel Alp Grüm ist berühmt für seine lokale Küche.

«Obwohl die Schweiz viele Berghütten und schwer zugängliche Hotels hat, ist Alp Grüm ein aussergewöhnlicher Ort in den Bergen, der seinesgleichen sucht», schreibt der Autor des Artikels. Das Hotel ist nur zu Fuss oder mit der Berninabahn erreichbar. Sobald um 20 Uhr der letzte Zug die Bahnstation verlassen hat, umweht das Hotel eine himmlische Ruhe. Erst um 8 Uhr morgens bringt die Räthische Bahn wieder neue Gäste ins Bergidyll.

«In dieser Zeit ist das Hotel von der Aussenwelt abgeschnitten und existiert in einer ganz eigenen Blase», schreibt die BBC. «Ein Besuch in den Alpen vermittelt oft das Gefühl, in ein Bilderbuch einzutauchen. Dieses Gefühl ist im Engadin-Tal besonders stark», schwärmt der Autor weiter.

Vom Holzbau zum Hotel

1910 wurde hier auf einer Höhe von 2091 Metern zuerst ein bescheidener Holzbau für den Stationsvorsteher erstellt. Im Sommer 1923 errichteten Arbeiter das bis heute äusserlich fast unverändert gebliebene, markante Steinhaus. Es ist Teil der Berninabahn, die die Schweiz mit Italien verbindet.

«Wir verbinden traditionelle Schweizer Gastfreundschaft mit einer Leidenschaft für exzellente Küche», schreibt Hotelmanager Primo Semadeni auf der Homepage des Hotels. Er leitet den Betrieb seit inzwischen 18 Jahren.

12 Stunden täglich Abgeschiedenheit

«Zum Glück gibt es keine Strassen. Es gibt nur Natur. Sonnenaufgänge. Sonnenuntergänge. Stille. Mehr nicht», beschreibt Semadeni der BBC das Leben in der beschaulichen Abgeschiedenheit.

«Schauen Sie sich um, wir haben Berge und Gletscher und sind weit weg vom Alltag. Das ist eine Herausforderung, aber auch unser Segen», so Semadeni weiter. Die Versorgung des Hotels läuft ausschliesslich über die Bahn. Treten Fehler in der Lieferkette auf, kann das schnell zu Problemen führen. «Wenn ich vergesse, Brot zu bestellen, haben wir einfach keines», so Semadeni.