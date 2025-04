Ostern 2025 «Erfolgreich im Tessin angekommen», schreibt der blue News Leser unter dieses Bild. Bild: Leserreporter Dieser blue News Leser schickt uns Bilder vom «grössten Eierberg Europas, im Zentrum Wiens.» Bild: Leserreporter Farbige Eier dürfen an Ostern natürlich nicht fehlen. Bild: Leserreporter Dieser blue News Leser verbingt seine Ferien in Cefalù, Sizilien. Bild: Leserreporter «Sandbilder der Prozession in Comayaqua, Honduras», schreibt ein weiterer blue News Leser. Bild: Leserreporter Strahlender Frühlingstag mit Kirschblütenbäumen auf Löwenzahnwiese Schönmatt in Arlesheim BL. Bild: Leserreporter «Fantastisches Weter auf dem Rigi», schreibt ein blue News Leser am Samstag. Bild: Leserreporter Vitznau am See am Samstagabend. Bild: Leserreporter Ostern 2025 «Erfolgreich im Tessin angekommen», schreibt der blue News Leser unter dieses Bild. Bild: Leserreporter Dieser blue News Leser schickt uns Bilder vom «grössten Eierberg Europas, im Zentrum Wiens.» Bild: Leserreporter Farbige Eier dürfen an Ostern natürlich nicht fehlen. Bild: Leserreporter Dieser blue News Leser verbingt seine Ferien in Cefalù, Sizilien. Bild: Leserreporter «Sandbilder der Prozession in Comayaqua, Honduras», schreibt ein weiterer blue News Leser. Bild: Leserreporter Strahlender Frühlingstag mit Kirschblütenbäumen auf Löwenzahnwiese Schönmatt in Arlesheim BL. Bild: Leserreporter «Fantastisches Weter auf dem Rigi», schreibt ein blue News Leser am Samstag. Bild: Leserreporter Vitznau am See am Samstagabend. Bild: Leserreporter

Blue News Leserinnen und Leser zeigen, wie sie Ostern feiern, und senden dabei Bilder aus aller Welt – etwa aus Honduras und aus Italien.

Willst auch du blue News Leserreporter*in werden? So geht's:

Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp. Dein direkter Draht zur blue News Redaktion erfolgt hier unter der Nummer +41 79 282 27 12. Speichere die Nummer gleich in deinen Kontakten ab oder drücke den blauen Button unten, um direkt zu WhatsApp zu gelangen. Aus technischen Gründen können wir nur WhatsApp und keine Telefonanrufe entgegennehmen.Du erreichst uns auch per E-Mail an

redaktion.news@blue.ch.