So funktioniert die Schweizer Notfallführung

Die ausgebrannte Bar ist weiterhin abgesperrt. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Nach dem Inferno von Crans-Montana VS übernahm ein Krisenstab die Führung. Er bündelt Informationen, koordiniert Hilfskräfte und sorgt für Struktur im Ausnahmezustand. Wie genau funktioniert ein Krisenstab – und wann braucht es ihn nicht mehr?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der tödlichen Silvesternacht in Crans-Montana VS wurde sofort ein Krisenstab unter der Leitung des Kantons Wallis eingesetzt, um Rettung, Versorgung und Kommunikation zentral zu koordinieren.

Der Stab vereint Behörden, Einsatzkräfte, Gesundheitsdienste und Spitäler und legt strategische Entscheidungen sowie Ressourceneinsätze fest.

Ein Krisenstab bleibt nur während der ausserordentlichen Lage aktiv und wird schrittweise zurückgefahren, sobald die Situation unter Kontrolle ist. Mehr anzeigen

Nach dem Brandunglück in der Silvesternacht in Crans-Montana VS mussten verschiedene Einsätze gleichzeitig laufen. Damit Rettung, medizinische Versorgung und Information koordiniert vonstattengehen, wurde sofort ein Krisenstab eingesetzt – das ist ein zentrales Führungsinstrument bei Grossereignissen.

Die Schweiz hat in der Vergangenheit schon einige Male einen Krisenstab eingeführt. Zum Beispiel in der Coronakrise, beim Felssturz von Blatten, oder auch während des Zweiten Weltkriegs. Wichtig zu wissen ist jedoch: Nicht jeder Krisenstab ist gleich. Im Fall von Crans-Montana klärt blue News die wichtigsten Fragen.

Warum ein Krisenstab nötig ist

Bei ausserordentlichen Lagen braucht es eine klare Führung und gebündelte Entscheidungen, heisst es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS). Ein Krisenstab kommt dann zum Einsatz, wenn der normale Betrieb von Behörden und Blaulichtorganisationen nicht mehr ausreicht. Ziel ist es, Informationsflüsse zu bündeln, Prioritäten festzulegen und Doppelspurigkeiten zu vermeiden.

Wer im Fall von Crans-Montana dabei ist

Es wurde ein kantonaler Führungsstab eingerichtet. Dieser wird von Personen verschiedener Abteilungen aus dem Kanton Wallis gebildet. Vertreten sind zudem Personen von der Gemeinde Crans-Montana, der Kantonspolizei Wallis, der Feuerwehr, der Sanitäts- und Rettungsdienste, des Zivilschutzes, sowie Vertreter der Gesundheitsbehörden und Spitäler. Im Stab sitzen beispielsweise Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin des Kantons, Eric Bonvin, Direktor des Hospital du Valais, Mathias Reynard, Staatsrat und Präsident des Staatsrats des Kantons Wallis, und weitere. Durch Medienkonferenzen wendet sich der Stab an die Bevölkerung und die Presse, um neue Erkenntnisse zu teilen.

Wer entscheidet was

Die strategische Führung liegt beim Kanton. Der kantonale Führungsstab entscheidet über den Einsatz von Ressourcen, mögliche Evakuierungen und die Koordination zwischen den Organisationen. Die Gemeinde und die Einsatzkräfte setzen diese Entscheide operativ um.

Koordination über Kantonsgrenzen hinaus

Auch die Rega ist im Fall von Crans-Montana involviert. Die Rega sitzt zwar nicht direkt im Stab, ist jedoch eng angebunden. Laut der Luftrettungsorganisation werden bei Grossereignissen die medizinischen Transporte zentral koordiniert, um Spitäler zu entlasten und Patienten gezielt zu verteilen. Diese nationale Vernetzung sei entscheidend, um in kurzer Zeit reagieren zu können.

Wie lange besteht ein Krisenstab?

Ein Krisenstab ist nur so lange im Einsatz, wie eine ausserordentliche Lage besteht. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) bleibt ein Krisenstab aktiv, solange die Ereignisbewältigung eine übergeordnete Koordination und rasche Entscheidungsprozesse erfordern.

In der Praxis heisst das meist: Stunden bis wenige Tage in der akuten Phase, in der Rettung, Sicherheit und Medien eine zentrale Rolle spielen. Danach wird meist eine reduzierte Führungsstruktur für Nacharbeiten eingeführt.

Der Kanton Wallis hält fest: Ein Krisenstab wird zurückgefahren, wenn keine akute Gefahr mehr besteht, der Einsatzbetrieb wieder im Normalmodus läuft und die Zuständigkeiten an Fachstellen übergeben worden sind. Zurzeit besteht der Krisenstab noch weiter. Es wird sich zeigen, wie lange die Situation diesen noch erfordern wird.