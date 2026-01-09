So gedenkt die Schweiz den Opfern von Crans-Montana

Nationaler Gedenktag: Lokführer lassen Pfeifen im Zürcher HB erklingen.
In Gedenken an die Opfer von Crans-Montana lassen die SBB-Lokführer im Zürcher HB ihre Pfeifen erklingen.
09.01.2026
Um Punkt 14 Uhr kam es im Rahmen des Nationalen Trauertags für die Opfer von Crans-Montana zu einer landesweiten Schweigeminute. Die berührendsten Bilder von Crans-Montana über St. Gallen bis nach Zürich im Video.
- Der Nationale Trauertag hat die Schweiz für einen Moment still gelegt.
- Um Punkt 14 Uhr kam es zu einer landesweiten Schweigeminute.
- Wir haben die eindrücklichsten Momente im Video gesammelt.
Nationaler Trauertag: Schweigeminute
Bei der Gedenkfeier in Martigny gedenken die geladenen Gäste den Opfern von Crans-Montana.
09.01.2026
Schweigeminute in Crans-Montana
In Crans-Montana läuten die Kirchglocken.
09.01.2026
Nationaler Trauertag: Schweigen am HB Zürich
Eindrückliche Bilder vom Zürcher Hauptbahnhof: Während der Schweigeminute steht praktisch die ganze Bahnhofshalle still und gedenkt der Opfer von Crans Montana
09.01.2026
Nationaler Trauertag: Grosse Anteilnahme in St. Gallen
Auch in St. Gallen wurde mit Glockengeläut und einer Schweigeminute der Opfer gedacht.
09.01.2026