So gedenkt die Schweiz den Opfern von Crans-Montana

Nationaler Gedenktag: Lokführer lassen Pfeifen im Zürcher HB erklingen. In Gedenken an die Opfer von Crans-Montana lassen die SBB-Lokführer im Zürcher HB ihre Pfeifen erklingen. 09.01.2026

Um Punkt 14 Uhr kam es im Rahmen des Nationalen Trauertags für die Opfer von Crans-Montana zu einer landesweiten Schweigeminute. Die berührendsten Bilder von Crans-Montana über St. Gallen bis nach Zürich im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nationale Trauertag hat die Schweiz für einen Moment still gelegt.

Um Punkt 14 Uhr kam es zu einer landesweiten Schweigeminute.

Wir haben die eindrücklichsten Momente im Video gesammelt.

Nationaler Trauertag: Schweigeminute Bei der Gedenkfeier in Martigny gedenken die geladenen Gäste den Opfern von Crans-Montana. 09.01.2026

Schweigeminute in Crans-Montana In Crans-Montana läuten die Kirchglocken. 09.01.2026

Nationaler Trauertag: Schweigen am HB Zürich Eindrückliche Bilder vom Zürcher Hauptbahnhof: Während der Schweigeminute steht praktisch die ganze Bahnhofshalle still und gedenkt der Opfer von Crans Montana 09.01.2026