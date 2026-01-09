  1. Privatkunden
Berührender Moment im HB Zürich So gedenkt die Schweiz den Opfern von Crans-Montana

Marius Egger

9.1.2026

Nationaler Gedenktag: Lokführer lassen Pfeifen im Zürcher HB erklingen.

Nationaler Gedenktag: Lokführer lassen Pfeifen im Zürcher HB erklingen.

In Gedenken an die Opfer von Crans-Montana lassen die SBB-Lokführer im Zürcher HB ihre Pfeifen erklingen.

09.01.2026

Um Punkt 14 Uhr kam es im Rahmen des Nationalen Trauertags für die Opfer von Crans-Montana zu einer landesweiten Schweigeminute. Die berührendsten Bilder von Crans-Montana über St. Gallen bis nach Zürich im Video.

,
,
,
,

Marius Egger, Samuel Walder, Noemi Hüsser, Petar Marjanović, Adrian Kammer

09.01.2026, 14:20

09.01.2026, 14:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Nationale Trauertag hat die Schweiz für einen Moment still gelegt.
  • Um Punkt 14 Uhr kam es zu einer landesweiten Schweigeminute.
  • Wir haben die eindrücklichsten Momente im Video gesammelt.
Mehr anzeigen
Nationaler Trauertag: Schweigeminute

Nationaler Trauertag: Schweigeminute

Bei der Gedenkfeier in Martigny gedenken die geladenen Gäste den Opfern von Crans-Montana.

09.01.2026

Schweigeminute in Crans-Montana

Schweigeminute in Crans-Montana

In Crans-Montana läuten die Kirchglocken.

09.01.2026

Nationaler Trauertag: Schweigen am HB Zürich

Nationaler Trauertag: Schweigen am HB Zürich

Eindrückliche Bilder vom Zürcher Hauptbahnhof: Während der Schweigeminute steht praktisch die ganze Bahnhofshalle still und gedenkt der Opfer von Crans Montana

09.01.2026

Nationaler Trauertag: Grosse Anteilnahme in St. Gallen

Nationaler Trauertag: Grosse Anteilnahme in St. Gallen

Auch in St. Gallen wurde mit Glockengeläut und einer Schweigeminute der Opfer gedacht.

09.01.2026

Mehr aus der Schweiz

August BL. Zollmitarbeiter erschiesst mutmasslichen Autodieb

August BLZollmitarbeiter erschiesst mutmasslichen Autodieb

Fluchtgefahr. Bar-Betreiber sitzt in Untersuchungshaft

FluchtgefahrBar-Betreiber sitzt in Untersuchungshaft

Bilder aus dem Land. Die Schweiz trauert

Bilder aus dem LandDie Schweiz trauert

