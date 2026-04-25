«Einfach miteinander lachen» So gehen junge Menschen mit Stress um
Alltagsstress betrifft fast alle. Doch was setzt Menschen eigentlich am meisten unter Druck? Wir haben nachgefragt, was die häufigsten Stressfaktoren sind und wie man damit umgehen kann.
24.04.2026
Alltagsstress betrifft fast alle. Doch was setzt Menschen eigentlich am meisten unter Druck? Wir haben nachgefragt, was die häufigsten Stressfaktoren sind und wie man damit umgehen kann.
In Zusammenarbeit mit Pro Juventute führte das Institut für Körperzentrierte Psychotherapie (IKP) einen Stressabbau-Parcours in der Europaallee in Zürich durch. Vor Ort gaben zwei Expertinnen hilfreiche Tipps und Tricks, wie sich das persönliche Stressniveau im Alltag effektiv reduzieren lässt.
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