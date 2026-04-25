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«Einfach miteinander lachen» So gehen junge Menschen mit Stress um

Leana Bachmann und Stephanie Roth

25.4.2026

«Einfach miteinander lachen» So gehen junge Menschen mit Stress um

«Einfach miteinander lachen» So gehen junge Menschen mit Stress um

Alltagsstress betrifft fast alle. Doch was setzt Menschen eigentlich am meisten unter Druck? Wir haben nachgefragt, was die häufigsten Stressfaktoren sind und wie man damit umgehen kann.

24.04.2026

Alltagsstress betrifft fast alle. Doch was setzt Menschen eigentlich am meisten unter Druck? Wir haben nachgefragt, was die häufigsten Stressfaktoren sind und wie man damit umgehen kann.

Leana Bachmann und Stephanie Roth

25.04.2026, 16:47

25.04.2026, 17:15

In Zusammenarbeit mit Pro Juventute führte das Institut für Körperzentrierte Psychotherapie (IKP) einen Stressabbau-Parcours in der Europaallee in Zürich durch. Vor Ort gaben zwei Expertinnen hilfreiche Tipps und Tricks, wie sich das persönliche Stressniveau im Alltag effektiv reduzieren lässt.

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21.04.2026

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