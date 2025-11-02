So hast du Blatten VS noch nie gesehen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Winter versteckt Schuttkegel So hast du Blatten VS noch nie gesehen

Petar Marjanović

2.11.2025

Nach dem Bergsturz vom Mai wirkt das zerstörte Dorf unter Schnee und Eis fast friedlich.
Nach dem Bergsturz vom Mai wirkt das zerstörte Dorf unter Schnee und Eis fast friedlich.
KEYSTONE

Fünf Monate nach dem verheerenden Bergsturz zeigt sich Blatten im Lötschental wie verzaubert: Schnee und Eis haben die Spuren der Katastrophe zugedeckt. Wo einst Schlamm und Felsen lagen, scheint nun ein stiller See mit schwimmenden Häusern zu glitzern.

Redaktion blue News

02.11.2025, 10:40

02.11.2025, 11:08

Spektakuläre Bilder zeigen das verschneite Dorf Blatten im Lötschental. Die Aufnahmen stammen vom Fotografen Michael Probst und wurden am 28. Oktober 2025 gemacht. Bislang blieben sie weitgehend unbeachtet – doch sie zeigen ein ungewöhnliches Bild des Unglücksorts.

Das Dorf, das am 28. Mai von einem Bergsturz grösstenteils verschüttet wurde, ist unter einer Schneeschicht kaum wiederzuerkennen. Der Schuttkegel ist fast unsichtbar, der See wirkt ruhig und friedlich.

Der Schuttkegel ist vom Schnee bedeckt – das Ausmass der Zerstörung bleibt verborgen.
Der Schuttkegel ist vom Schnee bedeckt – das Ausmass der Zerstörung bleibt verborgen.
KEYSTONE

Auf den Bildern scheint es, als würden die Dächer der zerstörten Häuser auf grünlich-blauem Wasser treiben – kein Schlamm, keine Geröllmassen, die das Desaster erahnen lassen.

Zum Schneefall kam es bereits kurz vor dem 24. Oktober. Er führte zur Sperrung der Notstrasse zum vom Bergsturz betroffene Dorf.

Nur die Dächer ragen aus dem türkisgrünen Wasser des neu entstandenen Sees.
Nur die Dächer ragen aus dem türkisgrünen Wasser des neu entstandenen Sees.
KEYSTONE
So sah das verschüttete Dorf noch am 11. Oktober 2025 aus.
So sah das verschüttete Dorf noch am 11. Oktober 2025 aus.
KEYSTONE

Beim Bergsturz Ende Mai waren grosse Teile des Oberwalliser Dorfs verschüttet worden, ebenso die Zufahrtswege. 68 Millionen Franken an Spenden sind für Blatten zusammengekommen. Davon stammen 23 Millionen von der Glückskette, 3,9 Millionen von den Hilfswerken Caritas Schweiz und Schweizerisches Rotes Kreuz, 5 Millionen vom Bund und 10 Millionen vom Kanton Wallis.

Direkt an die Gemeinde Blatten gingen Spenden in der Höhe von rund 26 Millionen Franken, die grösstenteils zweckgebunden für den Wiederaufbau vorgesehen sind.

Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS

Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS

Nach dem verheerenden Bergsturz in Blatten VS haben im benachbarten Weiler Weissenried am Samstag über 70 Freiwillige eine Reinigungsaktion durchgeführt. Der Ort mit historischen Gebäuden war aufgrund des Ereignisses von einer gewaltigen Staubwolke erfasst worden.

11.10.2025

Meistgelesen

So hast du Blatten VS noch nie gesehen
Anonyme Strafanzeige gegen Keller-Sutter nach Trump-Telefonat
Fünf Bergsteiger in Südtirol tot – darunter Vater und Tochter (17)
Fringer: «Vielleicht darf der FCZ nicht gewinnen, weil man viele für dumm verkauft»
Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen