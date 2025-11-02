So hast du Blatten VS noch nie gesehen

Winter versteckt SchuttkegelSo hast du Blatten VS noch nie gesehen
2.11.2025
Fünf Monate nach dem verheerenden Bergsturz zeigt sich Blatten im Lötschental wie verzaubert: Schnee und Eis haben die Spuren der Katastrophe zugedeckt. Wo einst Schlamm und Felsen lagen, scheint nun ein stiller See mit schwimmenden Häusern zu glitzern.
Spektakuläre Bilder zeigen das verschneite Dorf Blatten im Lötschental. Die Aufnahmen stammen vom Fotografen Michael Probst und wurden am 28. Oktober 2025 gemacht. Bislang blieben sie weitgehend unbeachtet – doch sie zeigen ein ungewöhnliches Bild des Unglücksorts.
Das Dorf, das am 28. Mai von einem Bergsturz grösstenteils verschüttet wurde, ist unter einer Schneeschicht kaum wiederzuerkennen. Der Schuttkegel ist fast unsichtbar, der See wirkt ruhig und friedlich.
Auf den Bildern scheint es, als würden die Dächer der zerstörten Häuser auf grünlich-blauem Wasser treiben – kein Schlamm, keine Geröllmassen, die das Desaster erahnen lassen.
Zum Schneefall kam es bereits kurz vor dem 24. Oktober. Er führte zur Sperrung der Notstrasse zum vom Bergsturz betroffene Dorf.
Beim Bergsturz Ende Mai waren grosse Teile des Oberwalliser Dorfs verschüttet worden, ebenso die Zufahrtswege. 68 Millionen Franken an Spenden sind für Blatten zusammengekommen. Davon stammen 23 Millionen von der Glückskette, 3,9 Millionen von den Hilfswerken Caritas Schweiz und Schweizerisches Rotes Kreuz, 5 Millionen vom Bund und 10 Millionen vom Kanton Wallis.
Direkt an die Gemeinde Blatten gingen Spenden in der Höhe von rund 26 Millionen Franken, die grösstenteils zweckgebunden für den Wiederaufbau vorgesehen sind.
