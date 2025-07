Auf Zeitreise durch das römische Turicum Das vierte und neueste historische 3D-Stadtmodell zeigt Zürich, wie es – basierend auf neusten archäologischen Erkenntnissen – in der römischen Kaiserzeit um das Jahr 200 n. Chr. ausgesehen hat. 01.07.2025

Zürich zur Römerzeit: So detailreich war die Stadt noch nie zu sehen. Ein neues 3D-Modell zeigt das Leben in Turicum um 200 nach Christus und ist jetzt online abrufbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stadt Zürich zeigt mit einem neuen 3D-Modell, wie die römische Siedlung Turicum um das Jahr 200 n. Chr. ausgesehen hat.

Die digitale Rekonstruktion ist jetzt in der Webanwendung «Zürich 4D» öffentlich zugänglich.

Sie basiert auf über 200 Fundstellen und lässt sich online als virtuelle Zeitreise erleben. Mehr anzeigen

Wie lebten die Menschen im alten Zürich? Eine neue digitale Rekonstruktion liefert darauf eine eindrückliche Antwort: Das 3D-Stadtmodell zeigt das römische Turicum um das Jahr 200 nach Christus – jetzt öffentlich zugänglich in der Webanwendung «Zürich 4D».

Die virtuelle Zeitreise führt zurück in eine Epoche, in der Zürich eine wichtige Zollstation am See war. Die römische Siedlung Turicum erreichte damals ihre grösste Ausdehnung. Sie lag ideal am Zusammenfluss von See, Limmat und mehreren Fernhandelsrouten.

So sah die Stadt Zürich um das Jahr 200 aus. Stadt Zürich

«Die Lage am Berührungspunkt von See und Limmat, sowie an mehreren Fernstrassen, ist ideal für die Kontrolle und Zollerhebung, den Umschlag und das Verladen von Handelsgütern», schreibt die Stadt Zürich. Die meisten Menschen lebten in schmalen Streifenhäusern mit Laubengängen zur Strasse und Gärten im Hinterhof – mitten in der Stadt pflanzten sie Gemüse, hielten Tiere und bauten Früchte an.

Auch öffentliche Bauten prägten das Stadtbild: beheizte Thermen, ein Rundtempel an der Limmat und ein weiterer Tempel auf der damaligen Insel «Grosser Hafner». Die Gräber lagen ausserhalb der Siedlung, an der Strasse Richtung Süden. Für die Versorgung sorgten römische Gutshöfe im Umland – rund ein Dutzend solcher villae rusticae sind im heutigen Stadtgebiet nachgewiesen.

Zürich um 1500, Blick nach Süden. Rechts im Vordergrund ist das alte Oetenbachkloster an der Stelle des heutigen Urania-Parkhauses zu sehen. Stadt Zürich

3D-Ansicht braucht Rechenpower

Wer das digitale Modell erkunden will, braucht etwas Geduld: Die Berechnung der 3D-Ansicht ist aufwändig. Je nach Leistung des Computers kann die Darstellung ruckeln.

Grundlage für die Rekonstruktion ist eine umfassende wissenschaftliche Studie von Annina Wyss Schildknecht aus dem Jahr 2020. Sie wertete über 200 Fundstellen aus. «Für das Umland sowie für Landwirtschaft und Waldnutzung haben wir auch Beiträge von internationalen Forschenden einbezogen», sagt Stephan Wyss, Leiter der Stadtarchäologie Zürich. Auch aktuelle Ausgrabungen sind eingeflossen.

Das Modell von Turicum ist Teil von insgesamt sechs geplanten Zeitschnitten, mit denen die Stadt Zürich ihre bauliche Geschichte in «Zürich 4D» dokumentiert. Neben der Römerzeit sind bereits Rekonstruktionen zur Jungsteinzeit sowie zu den Jahren 1500 und 1800 verfügbar. Zwei weitere Epochen sollen bis Ende 2026 folgen.