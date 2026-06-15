Mike Egger (SVP/SG): «Gegner haben mit Unwahrheiten Angst verbreitet»
SVP-Nationalrat Mike Egger (SG) bezichtigt im Interview mit blue News die Gegner der 10-Millionen-Initiative, im Abstimmungskampf Unwahrheiten verbreitet zu haben. Die Probleme der Zuwanderung blieben bestehen, so der SVP-Exponent.
14.06.2026
Die Schweiz hat entschieden. In unserer Übersicht siehst du, wie deine Gemeinde bei den heutigen Abstimmungen zur 10-Millionen-Schweiz und zur Änderung des Zivildiensts gestimmt hat.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Die Stimmberechtigten haben heute über die Initiative «Keine 10 Millionen Schweiz» und die Änderung des Zivildiensts entschieden.
- In unserer interaktiven Karte kannst du die Resultate jeder Gemeinde im Detail abrufen.
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- Den nationalen Übersichtsticker liefern wir dir hier.
Ergebnisse in den Kantonen
Ergebnisse in den Gemeinden
Grüne feiern mit Bürgerlichen – und stellen Forderungen
Die Zuger Nationalrätin Manuela Weichelt (Grüne) feiert den Abstimmungssieg auf der Grossen Schanze mit dem bürgerlichen Nein-Komitee. Sie fordert als Konsequenz aus dem knappen Ergebnis unter anderem die Abschaffung der Pauschalbesteuerung.
14.06.2026