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Alle Resultate in der Übersicht So hat deine Gemeinde abgestimmt 

Sven Ziegler

15.6.2026

Mike Egger (SVP/SG): «Gegner haben mit Unwahrheiten Angst verbreitet»

Mike Egger (SVP/SG): «Gegner haben mit Unwahrheiten Angst verbreitet»

SVP-Nationalrat Mike Egger (SG) bezichtigt im Interview mit blue News die Gegner der 10-Millionen-Initiative, im Abstimmungskampf Unwahrheiten verbreitet zu haben. Die Probleme der Zuwanderung blieben bestehen, so der SVP-Exponent.

14.06.2026

Die Schweiz hat entschieden. In unserer Übersicht siehst du, wie deine Gemeinde bei den heutigen Abstimmungen zur 10-Millionen-Schweiz und zur Änderung des Zivildiensts gestimmt hat.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

15.06.2026, 15:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stimmberechtigten haben heute über die Initiative «Keine 10 Millionen Schweiz» und die Änderung des Zivildiensts entschieden.
  • In unserer interaktiven Karte kannst du die Resultate jeder Gemeinde im Detail abrufen.
  • Zu unserem Ticker mit allen Resultaten aus den Kantonen geht es hier.
  • Den nationalen Übersichtsticker liefern wir dir hier.
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Ergebnisse in den Kantonen




Ergebnisse in den Gemeinden




Grüne feiern mit Bürgerlichen – und stellen Forderungen

Grüne feiern mit Bürgerlichen – und stellen Forderungen

Die Zuger Nationalrätin Manuela Weichelt (Grüne) feiert den Abstimmungssieg auf der Grossen Schanze mit dem bürgerlichen Nein-Komitee. Sie fordert als Konsequenz aus dem knappen Ergebnis unter anderem die Abschaffung der Pauschalbesteuerung.

14.06.2026

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