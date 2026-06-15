Diengigro70

Schade, die Schweiz ist leider kein mutiges Land und denkt nur an das Jetzt.

Und was die EU dazu meint, kÃ¶nnte uns ja eigentlich egal sein. Wir haben ja einmal NEIN zur EU gesagt....Leider sind wir auch da nicht mutig und machen uns unglaublich abhÃ¤ngig. Schade, schade