Während du schliefst So historisch war die Zürcher Jungfernfahrt der Tram 51

Philipp Dahm

14.12.2025

So historisch war die Zürcher Jungfernfahrt der Tram 51

So historisch war die Zürcher Jungfernfahrt der Tram 51

Der Tag geht in die Geschichtsbücher ein: Zum allerersten Mal fährt um 5.13 Uhr die Tram 51 durch Zürich. Erwarten Tram-Fans auf dem Perron die Jungefernfahrt in Altstetten Nord? Wie ist die Stimmung an Bord? blue News ist mitgefahren – damit du es nicht musst.

14.12.2025

Der Tag geht in die Geschichtsbücher ein: Zum allerersten Mal fährt um 5.13 Uhr die Tram 51 durch Zürich. Erwarten Tram-Fans auf dem Perron die Jungefernfahrt in Altstetten Nord? Wie ist die Stimmung an Bord? blue News ist mitgefahren – damit du es nicht musst.

Philipp Dahm

14.12.2025, 09:34

14.12.2025, 10:15

Die VBZ und ihre Nummern. Wieso fahren in Zürich neu die Trams 50 und 51? Und wo ist eigentlich die 1?

Die VBZ und ihre NummernWieso fahren in Zürich neu die Trams 50 und 51? Und wo ist eigentlich die 1?

