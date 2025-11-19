Wenn es ihr im Nationalratssaal zu laut wird, greift Nationalratspräsidentin Maja Riniker zur Glocke. Keystone

Zwischen 63 und 69 Dezibel: Eine Lärmmessung zeigt, wie laut es im Nationalratssaal wirklich ist. Handlungsbedarf sehen die Parlamentsdienste dennoch nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nationalratspräsidentin Maja Riniker liess die Lautstärke im Nationalratssaal messen, da sie ihn als zu laut empfand.

Die gemessenen Werte lagen meist zwischen 63 und 69 Dezibel.

Ein Spitzenwert von 81 Dezibel entstand während der Debatte zur Halbierungsinitiative. Mehr anzeigen

Weil Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP/AG) den Eindruck hatte, dass es im Nationalratsaal immer wieder recht laut sei, liess sie kurzerhand die Lautstärke messen. Während der Sommersession befand sich neben ihrem Pult vorne im Saal ein Messgerät.

Meist bewegte sich die Lautstärke in der Grossen Kammer während der Sommersession zwischen 63 und 69 Dezibel. Dies zeigt eine Auswertung der Parlamentsdienste, die am Mittwoch auch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorlag. Die CH Media-Zeitungen hatten zuerst darüber berichtet. Der Lärmpegel sei damit vergleichbar mit einem laufenden Fernseher oder einer normalen bis laufenden Unterhaltung.

81 Dezibel am ersten Sessionstag

Am ersten Sessionstag, dem 2. Juni, wurden während rund einer Minute 81 Dezibel gemessen – genauso wie an zwei weiteren Tagen im gleichen Monat. Dies ist etwa mit lautem Strassenverkehr, einem Rasenmäher oder einem laufenden Staubsauger vergleichbar. Grenzwerte seien aber nie überschritten worden, erklärten die Parlamentsdienste gegenüber CH Media.

Dass Lärmpegel zwischen 63 und 69 Dezibel die Norm sind, zeigte sich in der Auswertung deutlich: Am 2. Juni etwa, wurde ein Pegel von 63 Dezibel während 274 Minuten überschritten, ein Pegel von 66 Dezibel während 145 Minuten. Über 69 Dezibel laut war es während 36 Minuten, über 72 Dezibel bereits nur noch während vier Minuten.

Unter 85 Dezibel ist Lärm laut der Schweizerischen Unfallversicherung (Suva) denn auch «weitgehend unbedenklich, solange die Exposition nicht übermässig ist», wie es auf deren Website heisst. Ab einem Schallpegel von 85 Dezibel über 8 Stunden am Arbeitsplatz ist Gehörschutz vorgeschrieben, da dies als schädlich eingestuft wird.

