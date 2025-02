So lassen sich 200’000 ziemlich schmutzige Franken im Casino waschen

Im Swiss Casino Zürich wurden offenbar mehrere zehntausend Franken aus Bancomaten-Sprengungen in sauberes Geld umgetauscht. Symbolbild: Keystone

Eigentlich unbrauchbar: Verfärbte Geldscheine aus Bancomaten-Sprengungen tauchen in Casinos in Zürich und Schaffhausen wieder auf. Dort kann ein Teil der Beute recht einfach gewaschen werden.

Sie werden gesprengt oder aufgebrochen: Seit Jahren steigt die Anzahl der Bancomat-Angriffe in der Schweiz. Die Täter erbeuten dabei hohe Summen, so auch Ende 2022 im Baselbiet.

Bei zwei Sprengungen von Bancomaten in Aesch wurde damals Bargeld im Wert von 400’000 Franken gestohlen. Bis heute sind die Täter nicht gefasst. Immerhin, so könnte man meinen, ist ihre Beute unbrauchbar. Schliesslich werden die Geldscheine bei gewaltsamen Aufbrüchen von Bankomaten automatisch mit Raubstoppfarbe eingefärbt und sind wertlos.

Es sei denn, man geht ins Casino.

Wenige Tage nach den Sprengungen in Aesch, haben zwei junge Männer im Swiss Casino Zürich offenbar die schmutzigen Noten gewaschen, wie der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf der Anklageschrift und einem Strafbefehl der Bundesanwaltschaft berichtet.

Demnach haben die beiden Holländer an verschiedenen Spielautomaten 19’000 Franken auf Cashless-Karten eingezahlt, ein wenig gezockt und sich kurze Zeit später den Rest von 18’500 Franken wieder auszahlen lassen – in sauberen Scheinen.

Geldwäsche leicht gemacht

Das Prozedere klappte so gut, dass einer der beiden Männer tags darauf zurückkam und noch einmal 53’800 Franken wusch. Weniger Glück hatte er im Casino Schaffhausen, wo die Geldautomaten die verfärbten Scheine nicht akzeptierten. Ein dritter Versuch in Zürich scheiterte schliesslich, und der Mann wurde festgenommen.

Das Vorgehen habe Methode, schreibt der «Tages-Anzeiger», dem weitere Strafbefehle auch gegen andere Täter vorliegen. Der Modus operandi sei immer der gleiche: Junge Männer reisen aus Holland mit eigentlich unbrauchbaren Noten aus Bankomaten-Sprengungen ein, tauschen das Geld in Casinos in frische Scheine und verschwinden wieder. Insgesamt seien 200’000 Franken aus den Sprengungen in Aesch auf diese Weise wieder aufgetaucht.

Mit den Sprengungen selbst hätten sie nichts zu tun, beteuerten sie. Sie seien dazu unter Drohungen beauftragt worden. Der 20-jährige Hauptbeschuldigte wurde nun vom Bundesstrafgericht zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt und für fünf Jahre des Landes verwiesen.

Gericht rügt Sicherheitsvorkehrungen im Casino Zürich

Das Gericht rügte im noch nicht rechtskräftigen Urteil allerdings auch die laxen Sicherheitsvorkehrungen vor allem des Zürcher Casinos. Dort seien im Gegensatz zum Casino Schaffhausen die Automaten offenbar noch nicht mit Farbdetektoren ausgerüstet gewesen.

Dies, obwohl es hätte bekannt sein können, dass immer mehr schweizerische Bancomaten als Präventivmassnahme gegen Sprengungen mit Raubstoppfarbe ausgestattet sind. Das Casino Zürich hält die Kritik des Gerichts für «unvollständig und fehlerhaft» und hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.

