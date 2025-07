So reagiert die Weltpresse auf das Ausländer-Verbot in Pruntrut

Ein Wachmann beaufsichtigt den Eingang: Die Gemeinde Pruntrut JU erlaubt Nicht-Schweizern den Zutritt zur Badi nur unter bestimmten Bedingungen. Bild: Keystone/Peter Klaunzer

In Pruntrut JU dürfen nur noch Schweizer und Personen mit bestimmten Bewilligungen das Schwimmbad besuchen. Der Entscheid macht weit über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gemeinde Porrentruy begrenzt vom 4. Juli bis zum 31. August den Zugang zur Badi für Ausländer.

Das hat ein grosses internationales Echo ausgelöst.

In Medienberichten ist etwa die Rede von einer «Schweiz-First-Massnahme». Mehr anzeigen

Seit dem 4. Juli ist der Eintritt für Ausländer in die Badi in Pruntrut JU «aus Sicherheitsgründen» begrenzt. Wer keine gültige Schweizer Arbeitsbewilligung besitzt oder in der jurassischen Gemeinde übernachtet, dem bleibt der Sprung ins kühle Nass verwehrt.

Der Entscheid der Gemeinde richtet sich vor allem gegen junge Menschen aus den angrenzenden französischen Regionen, die in der Vergangenheit durch Fehlverhalten aufgefallen sein sollen.

Eine solche Massnahme ist nicht nur in der Schweiz aussergewöhnlich. Entsprechend hat die Meldung auch international Schlagzeilen gemacht. Nachfolgend eine Auswahl:

Deutschland

«Schweizer Freibad sperrt Ausländer aus», titelt die «Bild» prominent auf der Startseite und schreibt von einem «Becken-Beben» und in Anlehnung an Trumps «America First» von einer «Schweiz-First-Massnahme». Das scheint bei der Leserschaft auf Interesse zu stossen, so erscheinen in den folgenden Tagen mehrere Artikel unter Überschriften wie «Nach Ausländer-Verbot: Schweizer halten ‹ihr› Freibad wieder für sicher».

Der Privatsender «Welt TV» widmet der Thematik in der Nachrichten-Sendung «Die Welt am Abend» einen rund 40-sekündigen Beitrag. Darin spricht die Moderatorin von der «letzten Lösung» für die Gemeinde. Viele der Unruhestifter kämen aus «Problemvierteln» jenseits der Grenze. Der «Stern» betont hingegen den Grund für den Entscheid: «Gewalt und Belästigungen in Schweizer Freibad», steht in der Überschrift.

Das Newsportal «t-online» beschreibt die Lage als «eskaliert» und erinnert an ähnliche Vorfälle in Deutschland: In Gelnhausen (Hessen) war es im Juni zu Übergriffen auf junge Frauen in einem Freibad gekommen. Nach Angaben der Behörden waren die Täter ebenfalls junge Männer aus dem Ausland.

Und der «Tagesspiegel» reduziert die «drastische Massnahme» auf drei Schlagworte: «Belästigungen, Pöbeleien, Gewalt».

Österreich

Der Fall von Pruntrut lässt auch bei der «Kronen Zeitung» die «Gemüter erhitzen». Es herrsche «Aufregung um ein Freibad in der Schweiz», weil dieses «Ausländer nicht hineinlässt».

In einem Kommentar eines Autors schwingt dabei Bewunderung für die Massnahme mit. Unter dem Titel «Pruntrut macht es vor» steht: «Die Schweizer Gemeinde Pruntrut hat nun die Zugangsberechtigung zu ihrem Freibad eingeschränkt und setzt somit ein Zeichen, um Übergriffe auf Frauen und Mädchen a priori zu verhindern. In Österreich natürlich undenkbar – da werden lieber ermässigte Tickets an gewisse Leute verteilt.»

Frankreich

Auch in der französischen Presse findet die Meldung statt, zumal sich die Massnahme in erster Linie gegen Gäste aus Frankreich richtet. Die Zeitschrift «Courrier international» schreibt von einer «Polemik, die der Gemeindepräsident von Pruntrut auf beiden Seiten der Grenze ausgelöst hat».

Das Wirtschaftsmedium «Le Journal de l'Économie» berichtet von «hohen Wellen», die der Fall schlägt. Der Titel dürfte genau dies bei der eigenen Leserschaft ausgelöst haben: «Dieses Schwimmbad in der Schweiz verbietet Franzosen den Eintritt».

Kosovo

Die kosovarische Zeitung «Gazeta Express» berichtet ebenfalls über Pruntrut: «Ein Freibad in der Schweiz hat die meisten ausländischen Staatsangehörigen und viele Touristen für den Sommer verbannt», steht im Titel.

Der Grund für die Entscheidung der Schweizer Behörden: «Sie werden für Ausbrüche von asozialem Verhalten verantwortlich gemacht.»

Grossbritannien

Die englische Boulevardzeitung «Daily Mail» hält die jurassische Lokalmeldung für relevant genug, um in grossen Buchstaben zu titeln: «Schweizer Schwimmbad verbannt Ausländer und zwingt Besucher, ihre Staatsbürgerschaft nachzuweisen, nachdem Mädchen sexuell belästigt wurden.»

Selbst ein Bild von der Badi schafft es in der Online-Ausgabe auf die Front. Es wird wohl eine Weile dauern, bis Pruntrut wieder so viel Aufmerksamkeit von der internationalen Presse bekommt.

Video zum Thema