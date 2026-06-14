Demokratische Extraschichten: Zürich stimmt über dreizehn städtische, fünf kantonale und zwei eidgenössische Vorlagen ab. Die Auszählung wird zum Sonder-Effort. blue News

Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben bis spätestens am 14. Juni über 20 Vorlagen zu entscheiden, davon 13 städtische. Das bedeutet viel Denkarbeit für die Stimmenden und Ausnahmezustand in den Wahlbüros.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 14. Juni 2026 stimmen Zürcherinnen und Zürcher über 20 Vorlagen ab, so viele wie selten.

Allein 13 städtische Vorlagen kommen zur Abstimmung. Grund dafür ist, dass das Parlament vor den Neuwahlen im März noch möglichst viele hängige Geschäfte abgeschlossen und so viele Begehren zur Abstimmungsreife gebracht hat.

Die Stadt setzt rekordverdächtige 1500 Stimmenzähler*innen ein und rechnet nicht vor 18 Uhr mit definitiven Resultaten. Mehr anzeigen

Na, hast du deine Abstimmungszettel schon ausgefüllt? Nein? Und stimmst du in Zürich ab? Dann sei gewarnt: Es könnte etwas länger dauern als gewohnt.

Nicht weniger als 20 Vorlagen kommen am 14. Juni 2026 zur Abstimmung. Zählt man Gegenvorschläge als eigene Begehren, sind es sogar 22, die Stichfragen nicht mitgezählt. Wendet jemand für jede Vorlage eine halbe Stunde auf, um sich gründlich einzulesen und dann zu entscheiden, investiert diese Person fast eineinhalb Arbeitstage in die demokratische Pflicht.

Die Fülle an Vorlagen hat eine Diskussion ausgelöst. Ein Linkedin-User hat das Abstimmungscouvert gewogen – Resultat: 351 Gramm oder dreieinhalb Tafeln Schokolade, wie eine Leserin kommentiert. Dass die Stimmberechtigten mit so viel Papier belastet werden, liegt laut dem Journalisten Thomas Hämmerli auch daran, dass sich die Zuständigen nicht kurz fassen könnten. Als Beispiel führt er in den Kommentaren die Vorlage mit dem sperrigen Titel «Übertrag des städtischen Grundstücks am Heidi-Abel-Weg vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen von rund 20,96 Millionen Franken» an.

Mal nur drei Vorlagen, mal fünfzehn

Ein Blick zurück zeigt: Die Anzahl Vorlagen, die in der Stadt Zürich an einem Termin zur Abstimmung kommen, schwankt stark. In den letzten Jahren gab es Urnengänge mit zwei Vorlagen wie am 9. Februar 2025, und deren fünfzehn am 30. November des gleichen Jahres.

Seit 2021 gab es sieben Abstimmungen mit maximal fünf Vorlagen, weitere sieben Male lagen sechs bis zehn Zettel im Couvert. Der kommende Super-Abstimmungssonntag ist der fünfte, an dem über mehr als zehn Begehren entschieden wird – und der erste mit über zwanzig.

Warum, diese grossen Unterschiede? Liessen sich die Vorlagen nicht gleichmässiger über die vier Abstimmungstermine pro Jahr verteilen? Nein, sagt Christine Stücheli von der Stadtkanzlei: «Die Behörden ordnen ihre Abstimmungen unabhängig voneinander an. Sie müssen dabei die gesetzlichen Fristen und die Dringlichkeit von Vorhaben berücksichtigen. Bauprojekte sollen so schnell wie möglich unterbreitet werden, damit aufgrund von Verzögerungen keine Kostensteigerungen entstehen.»

Millionen durchwinken

Der Grund für die 13 städtischen Vorlagen ist der Legislaturwechsel. Die Stadt Zürich hat im März den Gemeinderat neu gewählt. Das Parlament hat sich bemüht in der abgelaufenen Legislatur noch möglichst viele Vorlagen zu behandeln und abzuschliessen, sodass die Stimmberechtigten über sie befinden können. «Am 14. Juni kommt für die Stadtzürcher Stimmberechtigten entsprechend eine grosse Menge zusammen», schliesst Stücheli.

Dass zudem der Kanton mit über dem Schnitt liegenden fünf Vorlagen aufwartet, darunter zwei mit Gegenvorschlag, treibt die Zahl weiter in die Höhe. Die letzten Jahre zeigen ausserdem, dass auch Urnengänge weit weg von Parlamentswahlen umfangreich ausfallen können.

Hinzu kommt, dass in einer Stadt von der Grösse Zürichs öfter über Finanzierungen abgestimmt wird: Kostet ein Projekt 20 Millionen Franken oder mehr, muss es zwingend vors Volk, so will es die Gemeindeordnung. Allein acht Vorlagen betreffen einmalige Ausgaben über dieser Schwelle, von der bereits erwähnten Grundstücks-Übertragung über mehrere Bau- und Sanierungsprojekte im zwei- und dreistlligen Millionenbereich, bis zum Rahmenkredit für den Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes über 2,26 Milliarden Franken.

Gerade die Objektkredite für Schulhäuser und andere städtische Infrastrukturbauten sind für Stadtzürcher Stimmende Routine und werden in aller Regel mit 70 Prozent Ja-Stimmen und mehr durchgewunken.

Einzelne halten die Schwelle von 20 Millionen Franken angesichts der Bausummen und Projektgrössen in Zürich für überholt, etwa der Grünliberale Sven Sobernheim im Tages-Anzeiger. Es sei aber keine Mehrheit zu finden, um diese Ausgaben lediglich einem fakultativen Referendum zu unterstellen, fügt er an. Ergreifen die Stimmberechtigten das Referendum, wird über die Ausgabe abgestimmt. Sonst nicht. Sobernheim weiss auch warum dieses Anliegen keine Chance hat: Die Parteien befürchteten, es könnte ihnen als undemokratisch ausgelegt werden, wenn sie der Bevölkerung diese Kompetenz entzögen.

1500 Stimmenzählende, Schlussresultate erst um 20 Uhr

Nun bringen alle diese Faktoren also einen Stadtzürcher Rekord-Urnengang zusammen. Das Auszählen der Stimmen ist ein Kraftakt. Zum Vergleich: Am 18. Mai 2025 standen lediglich drei städtische Vorlagen zur Abstimmung, zudem fanden Pfarrwahlen der reformierten Kirche statt, die aber weniger als 30 Prozent der Zürcher Stimmberechtigten betrafen. 750 Personen zählten damals die Stimmen. Die Stimmbeteiligung habe ledliglich 35 Prozent betragen, relativiert die Stadtkanzlei.

Am kommenden Abstimmungswochenende werden 1500 Stimmenzähler*innen in den Wahlkreisen im Einsatz. Eine erfahrene Stimmenzählerin sagt zu blue News: «Die werden schon am Samstag bis am späten Nachmittag die brieflichen Stimmen zählen und am Sonntag nochmals lange brauchen.»

Die Stimmenzähler*innen erhalten einen Stundenlohn von 30 Franken und Verpflegung während ihres Einsatzes. So hat der bescheidene Urnengang vom 18. Mai 2025 150'000 Franken gekostet. Wie viel der Super-Abstimmungssonntag des 14. Juni kosten wird, werde sich erst zeigen, wenn danach alles abgerechnet ist.

Christine Stücheli lässt sich nicht entlocken, um wie viel Uhr die Resultate vorliegen müssen, es gelte: «möglichst rasch, aber die Genauigkeit geht vor.» Die Stadt Zürich rechne frühestens ab 15.30 Uhr mit ersten Resultaten aus einzelnen Wahlkreisen, erste Schlussresultate, also die komplette Auszählung aller Wahlzettel eines Kreises, nicht vor 18 Uhr. «Für die letzten Schlussresultate kann es bis 20 Uhr oder später werden.»

Nachdem die Stadtzürcher Stimmberechtigten viel Zeit in ihre Entscheidung investiert haben, werden voraussichtlich auch die Stimmezähler*innen Extraschichten leisten, um die Resultate zu eruieren.