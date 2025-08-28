ESAF früher Das erste offizielle Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) fand 1895 in Biel statt. Dieses Bild hier stammt vom Festplatz in Lausanne. Es wurde am 31. Juli 1937 aufgenommen. Bild: KEYSTONE Eine Gruppe von Hornussen-Spieler mit ihren Schindeln marschieren zum Festplatz in Lausanne. Bild: KEYSTONE Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfesti in Zug. Das Bild wurde am 30. August 1943 aufgenommen. Bild: KEYSTONE In Zug fand das ESAF 1961 bereits zum zweiten Mal statt – allerdings litt der Wettkampf damals unter starkem Regen Bild: KEYSTONE Im Jahr 1964 fand das Eidgenössische Schwingfest in Aarau statt. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Der Blick über Aarau und auf das Schwingfest. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Die besten Schwinger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Aarau bedanken sich am 16. August 1964 nach der Übergabe der Kränze mit einem Kuss bei den Ehrendamen. Bild: KEYSTONE Das ESAF wurde 1895 erstmals in Biel ausgetragen. Dieses Bild entstand am 24. August 1969, als das Fest erneut in Biel stattfand. Bild: KEYSTONE Im Jahr 1974 wurde das ESAF in Ibach, einem Ortsteil im Kanton Schwyz, durchgeführt. Bild: KEYSTONE Kranzschwinger – vorne rechts Schwingerkönig Arnold ‹Noldi› Ehrensberger – warten am 21. August 1977 im St. Jakob-Stadion in Basel beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest auf die Übergabe ihrer Kränze. Bild: KEYSTONE In St. Gallen wurde das Eidgenössische Schwingfest 1980 durchgeführt. Bild: ETH-Bibliothek Das ESAF in St. Gallen gewann Ernst Schläpfer. Auf dem Bild posiert der Schwingerkönig mit dem jungen Stier «Gregor», seinem Siegerpreis. Bild: KEYSTONE Eine Frau setzt Jörg Abderhalden am 30. August 1998 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Aarau den Siegerkranz auf – er ist der neue Schwingerkönig. Bild: KEYSTONE Dieses Jahr findet das ESAF in Mollis, Glarus, vom 29. bis 31. August 2025 statt. Bild: KEYSTONE Der amtierende Schwingerkönig ist Joel Wicki – er holte sich den Titel am Eidgenössischen 2022 in Pratteln. Wer wird den Sieg wohl dieses Jahr erobern? Bild: KEYSTONE ESAF früher Das erste offizielle Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) fand 1895 in Biel statt. Dieses Bild hier stammt vom Festplatz in Lausanne. Es wurde am 31. Juli 1937 aufgenommen. Bild: KEYSTONE Eine Gruppe von Hornussen-Spieler mit ihren Schindeln marschieren zum Festplatz in Lausanne. Bild: KEYSTONE Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfesti in Zug. Das Bild wurde am 30. August 1943 aufgenommen. Bild: KEYSTONE In Zug fand das ESAF 1961 bereits zum zweiten Mal statt – allerdings litt der Wettkampf damals unter starkem Regen Bild: KEYSTONE Im Jahr 1964 fand das Eidgenössische Schwingfest in Aarau statt. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Der Blick über Aarau und auf das Schwingfest. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Die besten Schwinger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Aarau bedanken sich am 16. August 1964 nach der Übergabe der Kränze mit einem Kuss bei den Ehrendamen. Bild: KEYSTONE Das ESAF wurde 1895 erstmals in Biel ausgetragen. Dieses Bild entstand am 24. August 1969, als das Fest erneut in Biel stattfand. Bild: KEYSTONE Im Jahr 1974 wurde das ESAF in Ibach, einem Ortsteil im Kanton Schwyz, durchgeführt. Bild: KEYSTONE Kranzschwinger – vorne rechts Schwingerkönig Arnold ‹Noldi› Ehrensberger – warten am 21. August 1977 im St. Jakob-Stadion in Basel beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest auf die Übergabe ihrer Kränze. Bild: KEYSTONE In St. Gallen wurde das Eidgenössische Schwingfest 1980 durchgeführt. Bild: ETH-Bibliothek Das ESAF in St. Gallen gewann Ernst Schläpfer. Auf dem Bild posiert der Schwingerkönig mit dem jungen Stier «Gregor», seinem Siegerpreis. Bild: KEYSTONE Eine Frau setzt Jörg Abderhalden am 30. August 1998 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Aarau den Siegerkranz auf – er ist der neue Schwingerkönig. Bild: KEYSTONE Dieses Jahr findet das ESAF in Mollis, Glarus, vom 29. bis 31. August 2025 statt. Bild: KEYSTONE Der amtierende Schwingerkönig ist Joel Wicki – er holte sich den Titel am Eidgenössischen 2022 in Pratteln. Wer wird den Sieg wohl dieses Jahr erobern? Bild: KEYSTONE

Das erste Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) fand 1895 in Biel statt. Seither ist es ein nationales Grossereignis, das Tradition, Sport und Volksfest vereint. Die Entwicklung in Bildern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) ist der Höhepunkt der Schwingsaison und zieht alle drei Jahre Zehntausende Zuschauer an.

Der Anlass, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1805 zurückreichen, verbindet sportlichen Wettkampf mit Schweizer Tradition und Brauchtum.

Diese Bilder zeigen die Entwicklung des ESAF in den letzten Jahren. Mehr anzeigen

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) gehört zu den bedeutendsten Anlässen der Schweiz. Alle drei Jahre versammelt der Höhepunkt der Schwingsaison Zehntausende von Besucherinnen und Besuchern, wenn die besten «Bösen» – wie die Spitzenschwinger genannt werden – im Sägemehl gegeneinander antreten.

Seine Wurzeln reichen ins Jahr 1805, als im Unspunnen erstmals ein Trachten- und Schwingfest stattfand. Daraus entwickelte sich ein nationaler Sportanlass, der lange Zeit eng mit der Idee verbunden war, Tradition und Heimat zu pflegen. Ab 1895 fanden die Schwingfeste in regelmässigen Abständen als «eidgenössische» Wettkämpfe statt.

Das ESAF wuchs seither zur grössten wiederkehrenden Sportveranstaltung der Schweiz. Neben dem Sport gehört die kulturelle Inszenierung dazu: kulinarische Spezialitäten, Jodler- und Alphornklänge, Trachtenumzüge. Die riesige Arena, in der heute teils über 50’000 Zuschauer Platz finden, gilt als Symbol für das Zusammenspiel von Moderne und Brauchtum.

Für die Schwinger selber bleibt der Titel des «Schwingerkönigs» die höchste Auszeichnung, verbunden mit Ehrengaben wie dem legendären Siegermuni.