  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

1895-2025 So sah das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest einst aus

Lea Oetiker

28.8.2025

ESAF früher
ESAF früher. Das erste offizielle Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) fand 1895 in Biel statt. Dieses Bild hier stammt vom Festplatz in Lausanne. Es wurde am 31. Juli 1937 aufgenommen.

Das erste offizielle Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) fand 1895 in Biel statt. Dieses Bild hier stammt vom Festplatz in Lausanne. Es wurde am 31. Juli 1937 aufgenommen.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Eine Gruppe von Hornussen-Spieler mit ihren Schindeln marschieren zum Festplatz in Lausanne.

Eine Gruppe von Hornussen-Spieler mit ihren Schindeln marschieren zum Festplatz in Lausanne.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfesti in Zug. Das Bild wurde am 30. August 1943 aufgenommen.

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfesti in Zug. Das Bild wurde am 30. August 1943 aufgenommen.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. In Zug fand das ESAF 1961 bereits zum zweiten Mal statt – allerdings litt der Wettkampf damals unter starkem Regen

In Zug fand das ESAF 1961 bereits zum zweiten Mal statt – allerdings litt der Wettkampf damals unter starkem Regen

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Im Jahr 1964 fand das Eidgenössische Schwingfest in Aarau statt.

Im Jahr 1964 fand das Eidgenössische Schwingfest in Aarau statt.

Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

ESAF früher. Der Blick über Aarau und auf das Schwingfest.

Der Blick über Aarau und auf das Schwingfest.

Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

ESAF früher. Die besten Schwinger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Aarau bedanken sich am 16. August 1964 nach der Übergabe der Kränze mit einem Kuss bei den Ehrendamen.

Die besten Schwinger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Aarau bedanken sich am 16. August 1964 nach der Übergabe der Kränze mit einem Kuss bei den Ehrendamen.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Das ESAF wurde 1895 erstmals in Biel ausgetragen. Dieses Bild entstand am 24. August 1969, als das Fest erneut in Biel stattfand.

Das ESAF wurde 1895 erstmals in Biel ausgetragen. Dieses Bild entstand am 24. August 1969, als das Fest erneut in Biel stattfand.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Im Jahr 1974 wurde das ESAF in Ibach, einem Ortsteil im Kanton Schwyz, durchgeführt. 

Im Jahr 1974 wurde das ESAF in Ibach, einem Ortsteil im Kanton Schwyz, durchgeführt. 

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Kranzschwinger – vorne rechts Schwingerkönig Arnold ‹Noldi› Ehrensberger – warten am 21. August 1977 im St. Jakob-Stadion in Basel beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest auf die Übergabe ihrer Kränze.

Kranzschwinger – vorne rechts Schwingerkönig Arnold ‹Noldi› Ehrensberger – warten am 21. August 1977 im St. Jakob-Stadion in Basel beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest auf die Übergabe ihrer Kränze.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. In St. Gallen wurde das Eidgenössische Schwingfest 1980 durchgeführt.

In St. Gallen wurde das Eidgenössische Schwingfest 1980 durchgeführt.

Bild: ETH-Bibliothek

ESAF früher. Das ESAF in St. Gallen gewann Ernst Schläpfer. Auf dem Bild posiert der Schwingerkönig mit dem jungen Stier «Gregor», seinem Siegerpreis.

Das ESAF in St. Gallen gewann Ernst Schläpfer. Auf dem Bild posiert der Schwingerkönig mit dem jungen Stier «Gregor», seinem Siegerpreis.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Eine Frau setzt Jörg Abderhalden am 30. August 1998 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Aarau den Siegerkranz auf – er ist der neue Schwingerkönig.

Eine Frau setzt Jörg Abderhalden am 30. August 1998 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Aarau den Siegerkranz auf – er ist der neue Schwingerkönig.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Dieses Jahr findet das ESAF in Mollis, Glarus, vom 29. bis 31. August 2025 statt.

Dieses Jahr findet das ESAF in Mollis, Glarus, vom 29. bis 31. August 2025 statt.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Der amtierende Schwingerkönig ist Joel Wicki – er holte sich den Titel am Eidgenössischen 2022 in Pratteln. Wer wird den Sieg wohl dieses Jahr erobern?

Der amtierende Schwingerkönig ist Joel Wicki – er holte sich den Titel am Eidgenössischen 2022 in Pratteln. Wer wird den Sieg wohl dieses Jahr erobern?

Bild: KEYSTONE

ESAF früher
ESAF früher. Das erste offizielle Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) fand 1895 in Biel statt. Dieses Bild hier stammt vom Festplatz in Lausanne. Es wurde am 31. Juli 1937 aufgenommen.

Das erste offizielle Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) fand 1895 in Biel statt. Dieses Bild hier stammt vom Festplatz in Lausanne. Es wurde am 31. Juli 1937 aufgenommen.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Eine Gruppe von Hornussen-Spieler mit ihren Schindeln marschieren zum Festplatz in Lausanne.

Eine Gruppe von Hornussen-Spieler mit ihren Schindeln marschieren zum Festplatz in Lausanne.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfesti in Zug. Das Bild wurde am 30. August 1943 aufgenommen.

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfesti in Zug. Das Bild wurde am 30. August 1943 aufgenommen.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. In Zug fand das ESAF 1961 bereits zum zweiten Mal statt – allerdings litt der Wettkampf damals unter starkem Regen

In Zug fand das ESAF 1961 bereits zum zweiten Mal statt – allerdings litt der Wettkampf damals unter starkem Regen

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Im Jahr 1964 fand das Eidgenössische Schwingfest in Aarau statt.

Im Jahr 1964 fand das Eidgenössische Schwingfest in Aarau statt.

Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

ESAF früher. Der Blick über Aarau und auf das Schwingfest.

Der Blick über Aarau und auf das Schwingfest.

Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

ESAF früher. Die besten Schwinger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Aarau bedanken sich am 16. August 1964 nach der Übergabe der Kränze mit einem Kuss bei den Ehrendamen.

Die besten Schwinger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Aarau bedanken sich am 16. August 1964 nach der Übergabe der Kränze mit einem Kuss bei den Ehrendamen.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Das ESAF wurde 1895 erstmals in Biel ausgetragen. Dieses Bild entstand am 24. August 1969, als das Fest erneut in Biel stattfand.

Das ESAF wurde 1895 erstmals in Biel ausgetragen. Dieses Bild entstand am 24. August 1969, als das Fest erneut in Biel stattfand.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Im Jahr 1974 wurde das ESAF in Ibach, einem Ortsteil im Kanton Schwyz, durchgeführt. 

Im Jahr 1974 wurde das ESAF in Ibach, einem Ortsteil im Kanton Schwyz, durchgeführt. 

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Kranzschwinger – vorne rechts Schwingerkönig Arnold ‹Noldi› Ehrensberger – warten am 21. August 1977 im St. Jakob-Stadion in Basel beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest auf die Übergabe ihrer Kränze.

Kranzschwinger – vorne rechts Schwingerkönig Arnold ‹Noldi› Ehrensberger – warten am 21. August 1977 im St. Jakob-Stadion in Basel beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest auf die Übergabe ihrer Kränze.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. In St. Gallen wurde das Eidgenössische Schwingfest 1980 durchgeführt.

In St. Gallen wurde das Eidgenössische Schwingfest 1980 durchgeführt.

Bild: ETH-Bibliothek

ESAF früher. Das ESAF in St. Gallen gewann Ernst Schläpfer. Auf dem Bild posiert der Schwingerkönig mit dem jungen Stier «Gregor», seinem Siegerpreis.

Das ESAF in St. Gallen gewann Ernst Schläpfer. Auf dem Bild posiert der Schwingerkönig mit dem jungen Stier «Gregor», seinem Siegerpreis.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Eine Frau setzt Jörg Abderhalden am 30. August 1998 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Aarau den Siegerkranz auf – er ist der neue Schwingerkönig.

Eine Frau setzt Jörg Abderhalden am 30. August 1998 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Aarau den Siegerkranz auf – er ist der neue Schwingerkönig.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Dieses Jahr findet das ESAF in Mollis, Glarus, vom 29. bis 31. August 2025 statt.

Dieses Jahr findet das ESAF in Mollis, Glarus, vom 29. bis 31. August 2025 statt.

Bild: KEYSTONE

ESAF früher. Der amtierende Schwingerkönig ist Joel Wicki – er holte sich den Titel am Eidgenössischen 2022 in Pratteln. Wer wird den Sieg wohl dieses Jahr erobern?

Der amtierende Schwingerkönig ist Joel Wicki – er holte sich den Titel am Eidgenössischen 2022 in Pratteln. Wer wird den Sieg wohl dieses Jahr erobern?

Bild: KEYSTONE

Das erste Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) fand 1895 in Biel statt. Seither ist es ein nationales Grossereignis, das Tradition, Sport und Volksfest vereint. Die Entwicklung in Bildern.

Lea Oetiker

28.08.2025, 04:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) ist der Höhepunkt der Schwingsaison und zieht alle drei Jahre Zehntausende Zuschauer an.
  • Der Anlass, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1805 zurückreichen, verbindet sportlichen Wettkampf mit Schweizer Tradition und Brauchtum.
  • Diese Bilder zeigen die Entwicklung des ESAF in den letzten Jahren.
Mehr anzeigen

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) gehört zu den bedeutendsten Anlässen der Schweiz. Alle drei Jahre versammelt der Höhepunkt der Schwingsaison Zehntausende von Besucherinnen und Besuchern, wenn die besten «Bösen» – wie die Spitzenschwinger genannt werden – im Sägemehl gegeneinander antreten.

Schwingen

blue Sport feiert den Schweizer Nationalsport Schwingen: Alle wichtigen Feste, Analysen und Geschichten rund um die «Bösen».

Samuel Giger, links, gewinnt den vierten Gang gegen Patrick Gobeli, am 110. St. Galler Kantonalschwingfest, am Sonntag, 25. Mai 2025, in Unterwasser. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
KEYSTONE

Seine Wurzeln reichen ins Jahr 1805, als im Unspunnen erstmals ein Trachten- und Schwingfest stattfand. Daraus entwickelte sich ein nationaler Sportanlass, der lange Zeit eng mit der Idee verbunden war, Tradition und Heimat zu pflegen. Ab 1895 fanden die Schwingfeste in regelmässigen Abständen als «eidgenössische» Wettkämpfe statt.

Das ESAF wuchs seither zur grössten wiederkehrenden Sportveranstaltung der Schweiz. Neben dem Sport gehört die kulturelle Inszenierung dazu: kulinarische Spezialitäten, Jodler- und Alphornklänge, Trachtenumzüge. Die riesige Arena, in der heute teils über 50’000 Zuschauer Platz finden, gilt als Symbol für das Zusammenspiel von Moderne und Brauchtum.

Für die Schwinger selber bleibt der Titel des «Schwingerkönigs» die höchste Auszeichnung, verbunden mit Ehrengaben wie dem legendären Siegermuni.

Alle Zahlen zum Eidgenössischen. 270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Alle Zahlen zum Eidgenössischen270'000 Liter Bier ++ 37 Tonnen Sägemehl ++ 696 Toiletten

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum

Vor dem Eidgenössischen Schwingfest hat Nick Alpiger blue Sport in sein Elternhaus eingeladen. Das Porträt im Video.

01.05.2025

Mehr zum Thema Schwingen

«Ech cha ned, muess Chüeh aluege». So tickt Schwingerkönig Joel Wicki

«Ech cha ned, muess Chüeh aluege»So tickt Schwingerkönig Joel Wicki

Gigers Paradezug auch mit dabei. Heuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Gigers Paradezug auch mit dabeiHeuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Schlag den Profi. Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

Schlag den ProfiWer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?

170'000 Sitzplätze. SBB setzen 500 Extrazüge ans ESAF ein – und reaktivieren sogar einen Geisterbahnhof

170'000 SitzplätzeSBB setzen 500 Extrazüge ans ESAF ein – und reaktivieren sogar einen Geisterbahnhof

Giger, Staudenmann und Co.. Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Giger, Staudenmann und Co.Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Meistgelesen

Kiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen
7 Fehler beim Eigenheim, die deine Pension ruinieren können
«Alligator Alcatraz» steht kurz vor der Kompletträumung +++ Trump geht auf Milliardär Soros los
Mann will Familienleben entfliehen – und inszeniert Kajakunfall
Tourist taucht nach Suche nahe Schweizer Grenze wieder auf