Immer mehr Kantone verhängen wegen der Trockenheit Feuerverbote. Ob am 1. August Raketen steigen dürfen, ist fraglich. Die Wetterprognosen verheissen nichts Gutes.

Szene aus Heiden AR aus dem Jahr 2024: Damit so etwas am 1. August möglich ist, müsste es länger regnen.

Extreme Trockenheit hält an So schlecht stehen die Chancen für Feuerwerk am 1. August

Darum geht’s Immer mehr Schweizer Kantone verhängen wegen extremer Trockenheit Feuerwerksverbote. Ob am 1. August Höhenfeuer und Raketen erlaubt sein werden, ist noch offen.

Meteoschweiz prognostiziert weiterhin extreme Trockenheit. Ohne längere Niederschläge dürfte sich die Lage in den Wäldern bis zum Nationalfeiertag kaum entspannen.

Am 29. November stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» ab. Sie fordert weitgehende Restriktionen für lärmintensive Feuerwerkskörper.

Seit Tagen häufen sich in der Schweiz die Push-Meldungen der Notfall-App Alertswiss: Immer mehr Kantone verhängen wegen der anhaltenden Trockenheit Feuerwerksverbote. Die «Aargauer Zeitung» stellt nun die Frage, was das für den Bundesfeiertag am 1. August bedeutet. Bleibt in rund drei Wochen der Nachthimmel feuerwerksfrei und werden die Höhenfeuer ausbleiben?

Die nüchterne Antwort: Für eine Prognose ist es zu früh. Das sagt Paloma Meier-Martino, Chefin des Fachbereichs Info/Medien beim Kantonalen Führungsstab Aargau, gegenüber der Zeitung. Ihr Team beurteilt die Lage laufend und stützt sich dabei auf den Zustand der Umwelt, Temperaturen, Trockenheit und die verlässlichen Wetterprognosen.

Es braucht viel Regen

Wer trotzdem schon planen will, sollte sich aber auf wenig Hoffnung einstellen. Der Wochenausblick von Meteoschweiz kündigt erneut extreme Trockenheit an. Das sind schlechte Nachrichten für alle Fans von Feuer und Lärm. Nach einem extrem trockenen Juni bräuchte es «längere, ergiebigere Niederschläge», damit sich die Lage in den Wäldern entspannt, sagt Meier-Martino weiter.

Meteoschweiz

Feuerwerks-Initiative am 29. November 2026

Das Thema Feuerwerk beschäftigt die Schweiz aber nicht nur wegen des Wetters. Am 29. November kommt die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» vors Volk, wie der Bundesrat definitiv bestätigt hat.

Sie verlangt weitgehende Restriktionen für Verkauf und Verwendung von lärmintensiven Feuerwerkskörpern. Ein indirekter Gegenvorschlag scheiterte im Nationalrat – das Initiativkomitee sprach von einem «Scheinkompromiss».

Über ein Feuerwerksverbot dürften sich nicht nur die Initianten freuen. Auch für viele Tiere ist der Lärm eine Tortur. Hunde und Katzen verkriechen sich an Feuerwerksabenden regelmässig aus Angst, wie Halterinnen und Halter berichten. Und die Vogelwarte Sempach beobachtet unter Wildvögeln «Flucht- und Panikreaktionen».