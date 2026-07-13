Massenentlassungen sorgen für Verunsicherung. Ein Experte ordnet die Entwicklung ein, erklärt die wichtigsten Ursachen für den Stellenabbau und zeigt auf, welche Berufe trotz der schwierigen Lage weiterhin gefragt sind.

Darum geht’s Tausende Stellen fallen weg und die Unsicherheit auf dem Schweizer Arbeitsmarkt wächst.

Verschiedene Branchen stehen durch Konjunktur, Digitalisierung und KI unter Druck.

Experten rechnen ab dem kommenden Jahr mit einer schrittweisen Erholung des Arbeitsmarkts. Zusammenfassung erstellt mit

Die Nachrichten über Firmen, die Hunderte oder gar Tausende Stellen in der Schweiz abbauen, häufen sich.

Die UBS streicht bis Ende 2027 3000 Stellen im Inland, der Pharmakonzern Novartis 550 Stellen. Die Warenhauskette Globus baut am Hauptsitz in Zürich 48 Stellen ab. Der Telekommunikationsanbiete Sunrise entlässt 147 Angestellte, der Logistikkonzern Kühne+Nagel sogar 2000. Die SRG, zu der SRF gehört, baut 900 Stellen ab. Die Versicherungskonzerne Helvetia und Baloise streichen nach einer Mega-Fusion 2600 Stellen.

Die Liste liesse sich erweitern. Die Angst vor Stellenverlust ist in der Bevölkerung spürbar. Laut einer Umfrage der Arbeitnehmendenorganisation Angestellte Schweiz macht sich jede vierte Person in der Schweiz Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Jede zehnte Person hält es für sehr wahrscheinlich, die Stelle innerhalb der nächsten zwölf Monate zu verlieren. Ist die Sorge begründet?

«Arbeitsmarkt ist nicht sehr erfreulich»

«Es ist sicher nicht so, dass ein Viertel der Stellen gefährdet ist», sagt Michael Siegenthaler. Er leitet den Forschungsbereich Schweizer Arbeitsmarkt an der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. «Aber der Arbeitsmarkt entwickelt sich nicht positiv. In einigen Segmenten ist ein Stellenabbau eine reelle Bedrohung.»

In den Jahren 2022 und 2023, also nach der Covid-Pandemie, habe die Schweiz einen sehr starken Arbeitsmarkt gehabt mit vielen offenen Stellen und wenig Arbeitslosigkeit. «Seit vier Jahren verschlechtert sich die Situation», sagt er. «Jetzt ist der Arbeitsmarkt nicht sehr erfreulich, die Arbeitslosenzahlen liegen über dem Mittelwert.»

Laut dem Eidgenössischen Finanzdepartement lag die Arbeitslosenquote im Juni bei 3,1 Prozent. Rechne man aber die Personen dazu, die sich nie beim RAV angemeldet haben, sowie die ausgesteuerten Personen, also diejenigen, deren Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung erschöpft ist, liege die Arbeitslosenquote bei rund 5 Prozent, so Siegenthaler. «Das ist für Schweizer Verhältnisse relativ hoch.»

Digitalisierung und Weltlage

Betroffen sind verschiedene Sparten und Berufsprofile. Schon länger leidet die Industrie mit allen dort angesiedelten Berufen. «Seit dem Ukrainekrieg mit Energiepreis-Schock und Investitionsschwäche in Europa und anderswo ist die Schweizer Industrie in einen Sog geraten», sagt der Experte. «Dann kamen Trump mit seinen Zöllen und der Irankrieg.» Davon seien viele Bereiche der Exportindustrie betroffen, darunter die Chemie- und die Uhrenbranche.

Die Bankenindustrie wiederum ist von der Digitalisierung und der Notübernahme der CS durch die UBS geprägt. Der Grosshandel ist konjunktursensitiv und bekommt die Schwäche anderer Branchen zu spüren.

In einigen Bereichen macht sich auch der KI-Effekt bemerkbar. «Es gab noch nie so viele arbeitslose Software-Entwickler wie jetzt», sagt Siegenthaler. Stellen, bei denen Sprache wichtig ist, werden ebenfalls vermehrt durch künstliche Intelligenz ersetzt – darunter im Journalismus, der Kommunikation oder im Marketing.

«Grundsätzlich hat die weltwirtschaftliche Lage aber einen grösseren Einfluss auf die momentane Situation am Arbeitsmarkt als die künstliche Intelligenz», sagt Michael Siegenthaler.

Nach dem starken Arbeitsmarkt von 2023 sei es bis zu einem gewissen Grad klar, dass er sich auf einem tieferen Niveau normalisiert. «Inzwischen haben gewisse Firmen aber auch langfristige Probleme, die zu einem langfristigen Stellenabbau führen.» In den letzten 25 Jahren hätten Ende des Jahres netto in der Schweiz immer mehr Stellen existiert als zu Beginn des Jahres. Das sei zwar auch 2025 der Fall gewesen, aber das Wachstum sei bei weitem nicht mehr so stark wie in den Jahrzehnten zuvor.

Hier herrscht noch immer Fachkräftemangel

Während in manchen Sektoren viele Menschen auf Stellensuche sind, herrscht in anderen nach wie vor Fachkräftemangel – vor allem im Gesundheitsbereich. Auch Cybersecurity-Expert*innen, Bauingenieur*innen, Spengler*innen, Heizungsinstallateur*innen oder Polier*innen seien beispielsweise sehr gefragt.

Warum gibt es gleichzeitig mehr Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel? In manchen Bereichen wachse die Nachfrage schneller, als Nachwuchs ausgebildet werden könne, so Experte Michael Siegenthaler. Andere seien nicht bereit oder nicht in der Lage, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen, und blieben so unattraktiv. «Es ist auch ein Strukturwandel. Wenn sich die Wirtschaft schnell wandelt, wie jetzt zum Beispiel durch KI, sind in gewissen Bereichen plötzlich zu viele Leute da und in anderen zu wenig», erklärt Siegenthaler.

Auf Seiten der Arbeitnehmenden sei deshalb Bereitschaft gefragt, sich neu zu orientieren, teilweise gebe es keine naheliegenden Lösungen. «Hier kommt die Arbeitsmarktpolitik ins Spiel. Umschulungen müssen gefördert und Menschen bei einem Berufswechsel unterstützt und beraten werden.»

Hochqualifizierte sind teure Arbeitslose

Ein neues Phänomen sei für die Berater*innen der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren, dass momentan ziemlich viele Hochqualifizierte bei ihnen landen. «Sie sind relativ kostspielig. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das Maximum an monatlichem Arbeitslosengeld in der Schweiz hoch angesetzt», sagt Siegenthaler. «Es ist deshalb im Interesse der Gesellschaft, dass sie möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden.» Dazu müssten die Arbeitslosen gut beraten und ihre Chancen realistisch eingeschätzt werden.

Das klingt alles düster. Doch Michael Siegenthaler beschwichtigt. «In der Konjunkturforschung folgt auf eine schwache Phase meist eine starke Phase», sagt er. «Wir gehen davon aus, dass die schwache Phase bis etwa Anfang des nächsten Jahres dauern wird, und sich die Situation dann graduell verbessert. In zwei Jahren dürfte es wieder normal aussehen.»

Herausforderungen wie KI und der Arbeitsmarktaustritt der Babyboomer würden zwar bleiben. «Doch wir gehen davon aus, dass schon nächstes Jahr netto wieder mehr Stellen geschaffen werden, es weniger Stellenabbau geben wird und die Anzahl Arbeitslose abnimmt», so Siegenthaler.