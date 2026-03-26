Schnee März Ostschweiz Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen. Bild: blue News Leserreporter Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten. Bild: blue News Leserreporter Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ... Bild: blue News Leserreporterin ... Zullwil SO, ... Bild: blue News Leserreporter ... Adelboden BE, ... Bild: blue News Leserreporter ... Gsteigwiler BE, ... Bild: blue News Leserreporterin ... Innertkirchen BE, ... Bild: blue News Leserreporterin und Hofstetten bei Brienz BE. Bild: blue News Leserreporter In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus. Bild: BRK News Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut. Bild: BRK News Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz. Bild: BRK News Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht. Bild: BRK News Schnee März Ostschweiz Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen. Bild: blue News Leserreporter Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten. Bild: blue News Leserreporter Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ... Bild: blue News Leserreporterin ... Zullwil SO, ... Bild: blue News Leserreporter ... Adelboden BE, ... Bild: blue News Leserreporter ... Gsteigwiler BE, ... Bild: blue News Leserreporterin ... Innertkirchen BE, ... Bild: blue News Leserreporterin und Hofstetten bei Brienz BE. Bild: blue News Leserreporter In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus. Bild: BRK News Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut. Bild: BRK News Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz. Bild: BRK News Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht. Bild: BRK News

Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht – Schnee fällt mancherorts bis ins Flachland. Zahlreiche blue News Leser*innen schicken ihre schönsten Bilder. In der Galerie findest du eine Auswahl.

Redaktion blue News Dominik Müller

Am 1. März startete der meteorologische Frühling. Dennoch herrschen in der Schweiz derzeit winterliche Bedingungen. Zahlreiche blue News Leser*innen schicken ihre schönsten Bilder. Du hast ebenfalls eine tolle Aufnahme gemacht? Dann schick sie uns – am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12. Oder schick uns deine Bilder via E-Mail.