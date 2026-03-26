Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.
Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.
Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...
... Innertkirchen BE, ...
und Hofstetten bei Brienz BE.
In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.
Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.
Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.
Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.
Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.
Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.
Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...
... Innertkirchen BE, ...
und Hofstetten bei Brienz BE.
In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.
Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.
Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.
Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.
Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht – Schnee fällt mancherorts bis ins Flachland. Zahlreiche blue News Leser*innen schicken ihre schönsten Bilder. In der Galerie findest du eine Auswahl.
Am 1. März startete der meteorologische Frühling. Dennoch herrschen in der Schweiz derzeit winterliche Bedingungen. Zahlreiche blue News Leser*innen schicken ihre schönsten Bilder. Du hast ebenfalls eine tolle Aufnahme gemacht? Dann schick sie uns – am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12. Oder schick uns deine Bilder via E-Mail.
Schnee auf der Autofahrt von Hauptwil TG nach Gossau SG
Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht. In der Ostschweiz fällt Schnee bis ins Flachland, wie eine Autofahrt von Hauptwil TG nach Gossau SG zeigt.
26.03.2026