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blue News Leser zeigen ihre Bilder So schön meldet sich der Winter in der Schweiz zurück

Dominik Müller

26.3.2026

Schnee März Ostschweiz
Schnee März Ostschweiz. Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.

Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.

Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...

Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. ... Zullwil SO, ...

... Zullwil SO, ...

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. ... Adelboden BE, ...

... Adelboden BE, ...

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. ... Gsteigwiler BE, ...

... Gsteigwiler BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. ... Innertkirchen BE, ...

... Innertkirchen BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. und Hofstetten bei Brienz BE.

und Hofstetten bei Brienz BE.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.

In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.

Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.

Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.

Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz
Schnee März Ostschweiz. Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.

Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.

Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...

Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. ... Zullwil SO, ...

... Zullwil SO, ...

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. ... Adelboden BE, ...

... Adelboden BE, ...

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. ... Gsteigwiler BE, ...

... Gsteigwiler BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. ... Innertkirchen BE, ...

... Innertkirchen BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. und Hofstetten bei Brienz BE.

und Hofstetten bei Brienz BE.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.

In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.

Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.

Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.

Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.

Bild: BRK News

Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht – Schnee fällt mancherorts bis ins Flachland. Zahlreiche blue News Leser*innen schicken ihre schönsten Bilder. In der Galerie findest du eine Auswahl.

Redaktion blue News

26.03.2026, 10:41

26.03.2026, 10:43

Am 1. März startete der meteorologische Frühling. Dennoch herrschen in der Schweiz derzeit winterliche Bedingungen. Zahlreiche blue News Leser*innen schicken ihre schönsten Bilder. Du hast ebenfalls eine tolle Aufnahme gemacht? Dann schick sie uns – am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12. Oder schick uns deine Bilder via E-Mail.

Schnee auf der Autofahrt von Hauptwil TG nach Gossau SG

Schnee auf der Autofahrt von Hauptwil TG nach Gossau SG

Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht. In der Ostschweiz fällt Schnee bis ins Flachland, wie eine Autofahrt von Hauptwil TG nach Gossau SG zeigt.

26.03.2026

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