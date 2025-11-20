Winterstart Schweiz In Kandersteg BE wurde heute kräftig geschippt … Bild: BRK News … sodass der Verkehr sowohl auf der Strasse als auch auf Schienen nicht zum Erliegen kam. Bild: BRK News Herisau AR verwandelte sich in eine Winterlandschaft. Bild: BRK News Auch die Schwägalp ist am Donnerstag weiss eingedeckt. Bild: BRK News Und wer im Kanton Schaffhausen Schnee suchte, fand ihn in Siblingen. Bild: BRK News In Urnäsch AR brauchte wasserdichte Hosen, wer sich auf diese Bänkli setzten wollte. Bild: BRK News Winterstart Schweiz In Kandersteg BE wurde heute kräftig geschippt … Bild: BRK News … sodass der Verkehr sowohl auf der Strasse als auch auf Schienen nicht zum Erliegen kam. Bild: BRK News Herisau AR verwandelte sich in eine Winterlandschaft. Bild: BRK News Auch die Schwägalp ist am Donnerstag weiss eingedeckt. Bild: BRK News Und wer im Kanton Schaffhausen Schnee suchte, fand ihn in Siblingen. Bild: BRK News In Urnäsch AR brauchte wasserdichte Hosen, wer sich auf diese Bänkli setzten wollte. Bild: BRK News

Seit Donnerstagmorgen schneit es in der Schweiz verbreitet. Die weisse Pracht führt Jahr für Jahr zu schönen Aufnahmen. In der Galerie findest du eine Auswahl.

Redaktion blue News Dominik Müller

Von heute Donnerstag bis zu Beginn der kommenden Woche stellt sich in der Schweiz eine winterlich temperierte Wetterphase ein. Gemäss dem Wetterdienst «MeteoNews» steigen die Temperaturen von morgen Freitag bis Sonntag kaum über den Gefrierpunkt. Selbst Eistage, also Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, seien möglich.

So ist am Donnerstag vielerorts der Schnee dieser Saison gefallen. In der obigen Galerie findest du ein paar Impressionen aus verschiedenen Regionen.