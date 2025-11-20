  1. Privatkunden
Der Winter ist da So schön präsentiert sich der erste Schnee

Dominik Müller

20.11.2025

Winterstart Schweiz
Winterstart Schweiz. In Kandersteg BE wurde heute kräftig geschippt …

In Kandersteg BE wurde heute kräftig geschippt …

Bild: BRK News

Winterstart Schweiz. … sodass der Verkehr sowohl auf der Strasse als auch auf Schienen nicht zum Erliegen kam.

… sodass der Verkehr sowohl auf der Strasse als auch auf Schienen nicht zum Erliegen kam.

Bild: BRK News

Winterstart Schweiz. Herisau AR verwandelte sich in eine Winterlandschaft.

Herisau AR verwandelte sich in eine Winterlandschaft.

Bild: BRK News

Winterstart Schweiz. Auch die Schwägalp ist am Donnerstag weiss eingedeckt.

Auch die Schwägalp ist am Donnerstag weiss eingedeckt.

Bild: BRK News

Winterstart Schweiz. Und wer im Kanton Schaffhausen Schnee suchte, fand ihn in Siblingen.

Und wer im Kanton Schaffhausen Schnee suchte, fand ihn in Siblingen.

Bild: BRK News

Winterstart Schweiz. In Urnäsch AR brauchte wasserdichte Hosen, wer sich auf diese Bänkli setzten wollte.

In Urnäsch AR brauchte wasserdichte Hosen, wer sich auf diese Bänkli setzten wollte.

Bild: BRK News

Seit Donnerstagmorgen schneit es in der Schweiz verbreitet. Die weisse Pracht führt Jahr für Jahr zu schönen Aufnahmen. In der Galerie findest du eine Auswahl.

Redaktion blue News

20.11.2025, 16:26

20.11.2025, 16:35

Von heute Donnerstag bis zu Beginn der kommenden Woche stellt sich in der Schweiz eine winterlich temperierte Wetterphase ein. Gemäss dem Wetterdienst «MeteoNews» steigen die Temperaturen von morgen Freitag bis Sonntag kaum über den Gefrierpunkt. Selbst Eistage, also Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, seien möglich.

So ist am Donnerstag vielerorts der Schnee dieser Saison gefallen. In der obigen Galerie findest du ein paar Impressionen aus verschiedenen Regionen.

🌦️ Wir wollen deine Wetter-Bilder

Schick uns deine besten Aufnahmen!

Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12.

Oder via E-Mail.

