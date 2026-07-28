Nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day fliesst die aktuelle Lage auch in die Sicherheitsplanung für die Street Parade ein. Zürich setzt unter anderem auf Fahrzeugsperren, ein Grossaufgebot der Polizei und die Überwachung von Menschenströmen.

Darum geht’s Der Anschlag in Berlin wird bei der Lagebeurteilung für die Street Parade berücksichtigt.

Die Polizei setzt unter anderem auf Fahrzeugsperren, Crowdmanagement sowie Einsatzkräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft.

Der Anlass soll trotz der erhöhten Terrorbedrohung ohne Tickets und systematische Zugangskontrollen offen bleiben. Zusammenfassung erstellt mit

Am 8. August steigt in Zürich die 33. Street Parade. Bis zu eine Million Menschen werden rund um das Seebecken erwartet. Nach dem tödlichen Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day stellt sich erneut die Frage, wie ein solch offener Grossanlass geschützt werden kann.

«Das Ereignis von Berlin wird selbstverständlich in die laufende Lagebeurteilung hinsichtlich der Street Parade miteinbezogen», sagt Judith Hödl von der Stadtpolizei Zürich gegenüber dem «Blick». Dabei würden auch die Einschätzungen des Kantons und des Bundes berücksichtigt.

Fahrzeugsperren schützen die Zufahrten

Das Sicherheitskonzept wird jedes Jahr gemeinsam von Veranstaltern, Stadt- und Kantonspolizei überprüft und angepasst. Zu den bereits bestehenden Massnahmen gehören Fahrzeugsperren, die unberechtigte Zufahrten zum Veranstaltungsgelände verhindern sollen.

Dabei kommen laut der «Neuen Zürcher Zeitung» unter anderem mobile Sperren aus Stahl zum Einsatz. Solche Vorrichtungen schützen die Street Parade seit mehreren Jahren. Nach dem Anschlag von Nizza im Jahr 2016 waren die Massnahmen rund um die Zufahrten deutlich verstärkt worden.

Eine wichtige Rolle spielt zudem das Crowdmanagement. Die Einsatzkräfte beobachten, wo sich grössere Menschenansammlungen bilden und in welche Richtung sich diese bewegen. Angaben zur Grösse des Polizeiaufgebots oder zu möglichen Anpassungen nach dem Anschlag in Berlin machen die Behörden aus taktischen Gründen nicht.

Street Parade soll eine offene Veranstaltung bleiben

Systematische Zugangskontrollen oder Tickets sind nicht vorgesehen. Die Street Parade soll weiterhin frei zugänglich bleiben.

«Eine Street Parade mit systematischen Zugangskontrollen wäre nicht mehr die Street Parade», erklärt Mediensprecher Stefan Epli gegenüber der NZZ. Der Verein hält deshalb am offenen Charakter des Anlasses fest.

Die Sicherheitsmassnahmen kosten dennoch viel Geld. Für 2026 sind laut Epli rund 370'000 Franken vorgesehen. Das Gesamtbudget der Street Parade beträgt 4,8 Millionen Franken.