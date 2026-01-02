Acht Rettungshelikopter landeten in der Silvesternacht kurz nach Ausbruch des Katastrophen-Brandes in Crans-Montana VS. Schnell zeichnete sich laut Rega ab, dass die zahlreichen Opfer auf verschiedene Spitäler aufgeteilt werden müssen – zudem mussten viele von ihnen aufgrund ihrer Brandverletzungen in darauf spezialisierte Kliniken geflogen werden.
«Wir haben darum neben den Helikoptern drei Ambulanzjets losgeschickt, um die Patientinnen und Patienten in die entsprechenden Spitäler zu transportieren», sagt Philipp Simmen, Leiter Helikopter Einsatz bei der Rega, gegenüber SRF.
Die Rega besitzt insgesamt drei Ambulanzjets mit dem Namen «Challenger 650». Sie sind wie Mini-Intensivstationen ausgerüstet.
Bis zu vier Verletzte können gleichzeitig liegend darin transportiert werden – zwei davon Intensivpatient*innen. Für sie gibt es im Flugzeug ein Beatmungsgerät, das sich automatisch den jeweiligen Bedürfnissen anpasst. Den Sauerstoff bezieht das Gerät aus verschiedenen Anschlüssen an der Wand des Jets. Über 16 000 Liter Sauerstoff sind bei jedem Flug an Bord, 3000 Liter davon in transportablen Sauerstoffflaschen.
Breite Auswahl an Medikamenten, Spritzen, Infusionen
Der «Challenger 650» verfügt zudem über ein multifunktionales Überwachungsgerät, das Puls, Blutdruck und Herz-Kreislauf-Funktion kontrolliert und wichtige Indikatoren der Atmung aufzeichnet.
Neben zwei Absaugpumpen für beatmete Patient*innen führt jeder Rega-Jet eine breite Auswahl an Medikamenten, Spritzen, Infusionen und weiterem medizinischen Material mit.
Während des Flugs kümmert sich eine Intensivpflegefachperson gemeinsam mit einem Flugarzt oder einer Flugärztin um die Verletzten. Gesteuert wird der Ambulanzjet immer von zwei Pilot*innen, sie gewährleisten einen sicheren Flug.
Der Jet verfügt zudem über eine fest eingebaute, eigens für die Rega entwickelte Rampe. Damit können Patient*innen auf einer Liege schonend in das Flugzeug und wieder hinaus gerollt werden.
Die Ambulanzjets der Rega sind in der ganzen Welt für schwer erkrankte oder verunfallte Patientinnen und Patienten unterwegs. Im Moment sind sie aufgrund der Tragödie im Wallis laufend im Einsatz – im Inland, aber auch im Ausland. So haben Länder wie Italien, Polen oder Frankreich angeboten, in ihren Spitälern Betten für die Crans-Montana-Opfer zur Verfügung zu stellen. Bis Sonntag sollen zudem 50 Verletzte in ausländische Spitäler verlegt werden, um näher bei ihren Familien zu sein.
Die technischen Daten des Ambulanzjets «Challenger 650»