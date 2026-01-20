  1. Privatkunden
So sieht die neue Kabine im A350 von Edelweiss aus

Adrian Kammer

20.1.2026

So sieht die neue Kabine im A350 von Edelweiss aus

So sieht die neue Kabine im A350 von Edelweiss aus

Am Dienstag präsentiert die Airline die Kabine für ihre Langstreckenflotte. Es soll mehr Beinfreiheit geben, Internet von Starlink und Privatsphäre für Reisende in der Business Suite.

20.01.2026

Am Dienstag präsentiert die Airline die Kabine für ihre Langstreckenflotte. Es soll mehr Beinfreiheit geben, Internet von Starlink und Privatsphäre für Reisende in der Business Suite.

Adrian Kammer

20.01.2026, 17:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Edelweiss stellt die neuen Langstreckenkabinen für ihre A350-Flotte vor.
  • Sie soll mehr Platz, modernes Design und Highspeed-Internet in allen Klassen bieten.
  • Alle sechs Airbus A350 sollen bis Sommer 2027 schrittweise umgerüstet werden.
Mehr anzeigen

In der Economy Class setzt die Airline auf ein schlichtes, aufgeräumtes Design mit etwas mehr Platz: Die Sitze erhalten rund drei Zentimeter mehr Abstand und einen grösseren Neigungswinkel, was längere Flüge angenehmer machen soll.

Die Premium Economy ist neu im Flugzeug integriert und bietet Plätze in einer 2-3-2-Anordnung mit etwa einem Meter Sitzabstand. Passagiere bekommen Getränke vor dem Start, ein erweitertes Essensangebot inklusive alkoholische Getränke – serviert auf Porzellan.

In der Business Class orientiert sich die Airline stärker an Ferienreisenden: Jeder Platz hat direkten Gangzugang in einer 1-2-1-Konfiguration. Die Sitze lassen sich zu flachen Betten umbauen und sollen so längere Ruhephasen ermöglichen.

Neu eingeführt wird ausserdem die Business Suite: Diese Sitze mit rund 1,20 Meter hohen Türen versprechen mehr Privatsphäre und sind mit grossen Bildschirmen, Memoryschaum-Kissen und Stauraum für Handgepäck ausgestattet.

Moderne Technik für alle Klassen

Über alle Klassen hinweg sind 4K-Bildschirme, Bluetooth-Audio, Starlink-Highspeed-Internet, USB- und Wireless-Charging verfügbar. Auch Lichtsysteme, die den Biorhythmus unterstützen sollen, gehören zur Ausstattung.

Die neue Kabine soll ab Dezember 2026 im ersten A350 im Einsatz sein. Die weiteren Umrüstungen folgen schrittweise bis Sommer 2027, bis alle sechs A350 der Flotte auf das neue Produkt umgestellt ist.

In unserem Video erklärt der CEO der Edelweiss Air AG, Bernd Bauer, die Überlegungen zur neuen Kabine.

