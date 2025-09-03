Am 28. Mai wurde das Dorf Blatten VS durch einen verheerenden Felssturz zum grössten Teil zerstört. Nach der Katastrophe soll es nun wieder aufgebaut werden. Über den Fahrplan für den Wiederaufbau des zukünftigen Ortes Blatten haben die Behörden jetzt die Medien und Bevölkerung informiert.
Der Walliser Staatsrat und die Gemeindebehörden stellten am Mittwoch In Ferden im Walliser Lötschental einen Fahrplan für das zerstörte Dorf vor. Dieser enthält ein Fülle von Massnahmen. Grösster Unsicherheitsfaktor für die Umsetzung ist die Entwicklung bei den Naturgefahren.
«Wir wollen wieder aufbauen, aber wir wollen an einem sicheren Ort aufbauen», sagte Staatsrat Franz Ruppen (SVP) vor den Medien. Der Aktionsplan umfasst 69 Massnahmen. Diese betreffen unter anderem den Wiederaufbau, Naturgefahren, die Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen, Wirtschaft, die Mobilität, die Raumplanung und den Umweltschutz.
Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinde
Der Fahrplan wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Blatten ausgearbeitet und an einer Informationsveranstaltung der Bevölkerung präsentiert.
Mehrere der erarbeiteten Inhalte werden im Rahmen eines Dekrets über den Wiederaufbau von Blatten formalisiert, wie der Staatsrat an der Medienkonferenz erklärte. Das Dekret soll Ende Jahr dem Grossen Rat vorgelegt werden.