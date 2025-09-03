Wie soll das vom Bergsturz zerstörte Dorf Blatten wieder aufgebaut werden? Die Behörden stellten den Plan nun vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem verheerenden Bergsturz soll das fast vollständig zerstörte Dorf Blatten wieder aufgebaut werden.

In Ferden im Walliser Lötschental stellen der Staatsrat und die Gemeindebehörden den Fahrplan für den Wiederaufbau vor.

Der Plan wurde vom Kanton gemeinsam mit der Gemeinde erarbeitet. Mehr anzeigen

Am 28. Mai wurde das Dorf Blatten VS durch einen verheerenden Felssturz zum grössten Teil zerstört. Nach der Katastrophe soll es nun wieder aufgebaut werden. Über den Fahrplan für den Wiederaufbau des zukünftigen Ortes Blatten haben die Behörden jetzt die Medien und Bevölkerung informiert.

Der Walliser Staatsrat und die Gemeindebehörden stellten am Mittwoch In Ferden im Walliser Lötschental einen Fahrplan für das zerstörte Dorf vor. Dieser enthält ein Fülle von Massnahmen. Grösster Unsicherheitsfaktor für die Umsetzung ist die Entwicklung bei den Naturgefahren.

«Wir wollen wieder aufbauen, aber wir wollen an einem sicheren Ort aufbauen», sagte Staatsrat Franz Ruppen (SVP) vor den Medien. Der Aktionsplan umfasst 69 Massnahmen. Diese betreffen unter anderem den Wiederaufbau, Naturgefahren, die Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen, Wirtschaft, die Mobilität, die Raumplanung und den Umweltschutz.

Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinde

Der Fahrplan wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Blatten ausgearbeitet und an einer Informationsveranstaltung der Bevölkerung präsentiert.

Mehrere der erarbeiteten Inhalte werden im Rahmen eines Dekrets über den Wiederaufbau von Blatten formalisiert, wie der Staatsrat an der Medienkonferenz erklärte. Das Dekret soll Ende Jahr dem Grossen Rat vorgelegt werden.