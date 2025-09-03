  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach dem Bergsturz Blatten VS soll «an einem sicheren Ort» wieder aufgebaut werden

Maximilian Haase

3.9.2025

Wie soll das vom Bergsturz zerstörte Dorf Blatten wieder aufgebaut werden? Die Behörden stellten den Plan nun vor.

Maximilian Haase

03.09.2025, 18:00

03.09.2025, 18:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem verheerenden Bergsturz soll das fast vollständig zerstörte Dorf Blatten wieder aufgebaut werden.
  • In Ferden im Walliser Lötschental stellen der Staatsrat und die Gemeindebehörden den Fahrplan für den Wiederaufbau vor.
  • Der Plan wurde vom Kanton gemeinsam mit der Gemeinde erarbeitet.
Mehr anzeigen

Am 28. Mai wurde das Dorf Blatten VS durch einen verheerenden Felssturz zum grössten Teil zerstört. Nach der Katastrophe soll es nun wieder aufgebaut werden. Über den Fahrplan für den Wiederaufbau des zukünftigen Ortes Blatten haben die Behörden jetzt die Medien und Bevölkerung informiert.

Der Walliser Staatsrat und die Gemeindebehörden stellten am Mittwoch In Ferden im Walliser Lötschental einen Fahrplan für das zerstörte Dorf vor. Dieser enthält ein Fülle von Massnahmen. Grösster Unsicherheitsfaktor für die Umsetzung ist die Entwicklung bei den Naturgefahren.

Nach Bergsturz von Blatten VS. Katastrophen-Touristen ignorieren Sperren im Lötschental – verurteilt

Nach Bergsturz von Blatten VSKatastrophen-Touristen ignorieren Sperren im Lötschental – verurteilt

«Wir wollen wieder aufbauen, aber wir wollen an einem sicheren Ort aufbauen», sagte Staatsrat Franz Ruppen (SVP) vor den Medien. Der Aktionsplan umfasst 69 Massnahmen. Diese betreffen unter anderem den Wiederaufbau, Naturgefahren, die Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen, Wirtschaft, die Mobilität, die Raumplanung und den Umweltschutz.

Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinde

Der Fahrplan wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Blatten ausgearbeitet und an einer Informationsveranstaltung der Bevölkerung präsentiert.

Mehrere der erarbeiteten Inhalte werden im Rahmen eines Dekrets über den Wiederaufbau von Blatten formalisiert, wie der Staatsrat an der Medienkonferenz erklärte. Das Dekret soll Ende Jahr dem Grossen Rat vorgelegt werden.

Ein Felssturz zerstörte das Dorf Blatten VS fast vollständig. (Archivbild)
Ein Felssturz zerstörte das Dorf Blatten VS fast vollständig. (Archivbild)
Keystone/Michael Buholzer

Mehr zum Thema

Nach Bergsturz von Blatten VS. Schweizer Volk will Bergler zwangsumsiedeln

Nach Bergsturz von Blatten VSSchweizer Volk will Bergler zwangsumsiedeln

Katastrophen. Vor 60 Jahren starben nach Gletscherabbruch im Wallis 88 Menschen

KatastrophenVor 60 Jahren starben nach Gletscherabbruch im Wallis 88 Menschen

Nach Bergsturz von Blatten VS. Katastrophen-Touristen ignorieren Sperren im Lötschental – verurteilt

Nach Bergsturz von Blatten VSKatastrophen-Touristen ignorieren Sperren im Lötschental – verurteilt

Meistgelesen

Ein Toter und acht Verletzte nach schwerem Unfall auf der A14
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Putin stimmt Treffen mit Selenskyj zu – unter einer Bedingung﻿
Diese Formate fielen bei SRF dem Rotstift zum Opfer
Hier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert