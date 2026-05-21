Das ändert sich für dich mit dem SBB-Fahrplan 2027 – noch kannst du mitbestimmen

Der Fahrplanentwurf 2027 der SBB liegt vor. (Symbolbild) Keystone

Direkt nach Venedig oder nachts bis Chur: Der SBB-Fahrplanentwurf 2027 bringt mehrere Neuerungen für Reisende. Bis Anfang Juni können Politik und Bevölkerung ihre Anliegen zum neuen Angebot einbringen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SBB planen mit dem Fahrplan 2027 neue Direktverbindungen, zusätzliche Nachtzüge und mehr Sitzplätze auf stark frequentierten Linien.

International werden unter anderem neue Direktzüge nach Venedig, Rimini und La Spezia eingeführt.

Der Fahrplan ist noch nicht definitiv: Bevölkerung und Politik können bis am 9. Juni Stellung nehmen und Änderungen einbringen. Mehr anzeigen

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 planen die SBB zahlreiche punktuelle Anpassungen. Der Fahrplanentwurf 2027 umfasst neue Direktverbindungen und zusätzliche Nachtzüge. Geplant sind unter anderem auch neue Frühverbindungen zum Flughafen Zürich oder längere Nachtangebote bis Chur..

Auch international wird das Angebot ausgebaut. Künftig verkehren zwei tägliche Direktzüge von Zürich nach Venedig, die Verbindung nach La Spezia wird ganzjährig angeboten und im Sommer fährt neu ein Direktzug bis Rimini an die Adriaküste.

Beim Fahrplan 2027 handelt es sich allerdings um einen Entwurf, der nun in die Vernehmlassung geschickt wird. Bis zum 9. Juni kann sich Politik und Bevölkerung noch dazu äussern (siehe blaue Box ganz unten). Die wichtigsten geplanten Änderungen im Überblick.

Nationale Verbindungen

Luzern–Zürich HB–Konstanz: Auf dem IR75 zwischen Luzern und Zürich HB erhalten Pendlerinnen unter der Woche künftig mehr Sitzplätze. Dafür wird der IR75 nicht mehr durchgehend bis Konstanz geführt; in Zürich HB ist neu ein Umstieg nötig. Grund sind unterschiedliche Anforderungen an die Fahrzeuge: Zwischen Luzern und Zürich werden Züge mit viel Kapazität benötigt, zwischen Zürich und Konstanz Züge, die schnell beschleunigen können, um trotz Bauarbeiten die Anschlüsse in den Knotenbahnhöfen sicherzustellen. Zwei Verbindungen pro Richtung bleiben wochentags weiterhin direkt. Am Wochenende verkehren die Züge wie bisher ohne Umstieg zwischen Boden- und Vierwaldstättersee. Mit dem IR70 besteht für die Reisenden weiterhin eine Direktverbindung zwischen Luzern und Zürich Flughafen.

Zürich HB–Schaffhausen: Auf dem RE48 zwischen Zürich HB und Schaffhausen sind ab dem nächsten Fahrplanwechsel die neuen IR-Dosto-Züge (RABe512) unterwegs.

Zürich HB–Bern–Bern Europaplatz: Der Zusatz-IC mit Abfahrt um 6.49 Uhr in Zürich HB nach Bern (Ankunft 7.50 Uhr) verkehrt nächstes Jahr testweise weiter bis Bern Europaplatz (Ankunft 08.00 Uhr). Mit der Direktverbindung über den Bahnhof Bern hinaus gelangen die Reisenden ohne Umsteigen in den Westen der Stadt, was ausserdem den Bahnhof Bern entlastet.

Bern–Brig: Einzelne Zusatz-IC-Verbindungen von Bern nach Brig an Samstagen in der Wintersport- und Herbstsaison halten nächstes Jahr testweise in Frutigen. Dadurch ergibt sich für die Reisenden eine schnelle Direktverbindung von Bern ins Kandertal.

Nationales Nachtangebot: Seit Dezember 2024 testen die SBB das Marktpotenzial für nationale Nachtverbindungen für Nachtschwärmerinnen und Flugreisende. Die bisherigen Erfahrungen mit den Nachtverbindungen in der Deutschschweiz und der Westschweiz seien positiv. Bei weiterhin guter Nachfrage sollen die Nachtverbindungen an den Wochenenden auf den Strecken Bern–Olten–Zürich HB(–Zürich Flughafen) sowie Freiburg–Lausanne–Genève-Aéroport, Sion–Lausanne–Genève-Aéroport und Biel–Lausanne mit Anschluss nach Genève-Aéroport weiterbetrieben werden. Weitere Informationen gibt es auf der SBB Webseite «Früh oder spät unterwegs: die Nachtangebote im Überblick».

Zudem ist testweise eine Erweiterung des Nachtangebots geplant. Im Rahmen eines Pilotprojekts soll in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag der neue IRN3 von Zürich HB (Abfahrt um 1.20 Uhr) bis nach Chur (Ankunft 2.48 Uhr) verkehren. In Gegenrichtung ist von Chur um 2.55 Uhr ein IRN3 nach Zürich HB mit Anschluss nach Zürich Flughafen geplant, so dass Reisende dort pünktlich für die ersten Abflüge ankommen.

Neu fährt der letzte IC61 in den Nächten Freitag / Samstag und Samstag / Sonntag von Interlaken Ost nach Bern um 0.01 Uhr und damit eine halbe Stunde später als bisher. Auch kann der Spät-IC8 um 0.02 Uhr ab Bern leicht beschleunigt werden, wodurch er früher in Zürich HB ankommt. Dadurch bietet er den Reisenden zusätzliche Anschlüsse an das Nachtnetz des Zürcher Verkehrsverbunds.

Regionale Verbindungen in der Deutschschweiz

Winterthur–Zürich HB–Pfäffikon SZ–Rapperswil–Zürich HB–Zug: Die S8 von Winterthur über Zürich HB nach Pfäffikon SZ verkehrt von dort künftig weiter als S5 nach Rapperswil, Zürich HB und Zug. Dadurch ergeben sich attraktive Direktverbindungen zwischen der linken Seite des Zürichsees und dem Zürcher Oberland. Auf der S8 verkehren ausserdem neu Regio-Dosto- statt DTZ-Züge, wodurch sich mehr Sitzplätze für die Reisenden ergeben.

Zürich HB–Linthal: Die S25 von Zürich HB via Ziegelbrücke nach Linthal hält neu in beiden Fahrrichtungen in Nieder- und Oberurnen. Dadurch gelangen Reisende ab Nieder- und Oberurnen neu halbstündlich statt stündlich nach Ziegelbrücke und Schwanden und erhalten neu eine Direktverbindung nach Zürich HB.

Weinfelden–St. Margrethen–Bregenz: Die S5 von Thurbo von Weinfelden nach St. Margrethen verkehrt stündlich als S3 weiter bis nach Bregenz. So ist die österreichische Bodenseestadt auch ohne Umstieg erreichbar.

Winterthur–Bauma–Rüti ZH: Auf der S26 von Winterthur über Bauma nach Rüti ZH verkehren neue Flirt-Evo-Züge.

Heerbrugg–St. Gallen–Wil–Winterthur–Zürich Flughafen: Die letzte Nacht-S-Bahn SN22, welche in der Nacht Freitag / Samstag und Samstag / Sonntag von Heerbrugg über St. Gallen, Wil und Winterthur verkehrt, fährt neu weiter bis Zürich Flughafen. Reisende erreichen so den Zürich Flughafen um 4.39 Uhr für Abflüge in den frühen Morgenstunden.

Regionale Verbindungen in der Westschweiz und im Tessin

Informationen zu den wichtigsten Neuerungen, welche der neue Fahrplan in der Deutschschweiz, Westschweiz und im Tessin bringt, finden sich in der SBB-Mitteilung «Améliorations ponctuelles avec l’horaire 2027» (auf Französisch) respektive der SBB-Mitteilung «Nuove offerte mirate con l’orario 2027» (auf Italienisch).

Internationale Verbindungen

Schweiz–Italien: Neu können Reisende zwei (statt bisher eine) tägliche Direktverbindungen pro Richtung zwischen Zürich und Venedig nutzen: Eine bisherige Verbindung nach Lugano wird neu nach Venedig verlängert. Dafür endet der heutige Zug Basel–Luzern–Mailand neu in Lugano, da nicht genügend Trassen zur Verfügung stehen. In der Gegenrichtung bleibt die Direktverbindung Mailand–Basel via Luzern bestehen.

Der tägliche Zug von Zürich nach Florenz fährt künftig nur noch bis Bologna und verkehrt während der Sommersaison bis Rimini, wodurch während der warmen Jahreszeit eine Direktverbindung an die Adriaküste besteht. Die Verbindung von Zürich über Genua nach La Spezia verkehrt neu täglich, die saisonale Verlängerung am Wochenende nach Livorno entfällt hingegen.

Schweiz–Frankreich: Ab dem 5. April 2027 gibt es wieder drei tägliche TGV-Verbindungen pro Richtung von Lausanne über Genf nach Paris. Dank eines neuen TER-Angebots von SNCF zwischen Genf und Lyon entsteht ab April 2027 eine Verbindung mit einer zehn Minuten kürzeren Fahrzeit als bisher. Die neue Verbindung verkehrt unter der Woche täglich einmal, am Wochenende zweimal pro Richtung und ermöglicht attraktive Umsteigeverbindung nach Südfrankreich.

Schweiz–Deutschland: Zwischen Zürich und Stuttgart erhalten die IC-Züge auf dem deutschen Abschnitt mehr Fahrzeitreserve, was zu mehr Pünktlichkeit führen soll. Ergänzende Massnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit prüfen DB und SBB laufend.

Internationaler Nachtverkehr: Ab dem Fahrplanwechsel ist auch auf der Strecke Zürich–Amsterdam der Einsatz der Nightjets der neuen Generation geplant.

Fahrplan 2027: Vernehmlassung Das Bundesamt für Verkehr (BAV) legt vom 22. Mai bis 9. Juni 2026 den Fahrplanentwurf 2027 auf der öv-info.ch-Webseite «Fahrplan-Entwurf» zur Vernehmlassung auf. Via Onlineformular können Meinungen und Anliegen an die kantonalen Stellen übermittelt werden, die für den Öffentlichen Verkehr zuständig sind. Sie prüfen die Kommentare und berücksichtigen sie wo möglich, oder lassen sie in die Fahrplanplanung der nächsten Jahre einfliessen.

Auch sonst sind noch Änderungen gegenüber dem nun publizierten Fahrplanentwurf möglich. Der definitive Fahrplan wird vor dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 publiziert. Mehr anzeigen

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