Ein erwartetes Hochdruckgebiet schmälert im Flachland die Aussicht auf weisse Weihnachten. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auch in diesem Jahr dürften im Flachland die Nadeln der Tannenbäume an den Weihnachtstagen wohl grün bleiben. Noch ist aber nicht alles entschieden.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Chancen auf Schnee an Weihnachten im Flachland sind gering, da milde Atlantikluft und Hochdruckwetter dominieren.

Schneeschauer könnten ab Freitag lokal bis in tiefe Lagen auftreten, jedoch wird sich eine Schneedecke laut Meteorologen kaum halten.

Hoffnung besteht für Höhenlagen ab 1000 Metern. Mehr anzeigen

Die romantisierte Vorstellung von weissen Weihnachten blieb in den letzten Jahren zumeist ein Traum. Letztmals blieb 2010 Schnee in tiefen Lagen verbreitet liegen. Und dieses Jahr? Ein Blick auf verschiedene Schweizer Prognoseanstalten verrät: Die Aussichten sind eher düster – oder konkreter: grün.

Zwar wird es ab Freitag kühler und Schneeschauer sind bis ins Flachland möglich, aber gemäss Meteonews setzt der Schnee kaum an. Einzig in den Regionen St. Gallen und Chur seien ein paar Zentimeter Neuschnee in tiefen Lagen möglich. Über die Weihnachtstage dehnt sich von Westen her ein Hoch aus, sodass mit trockenem Wetter und vor allem in den Bergen mit zunehmend Sonnenschein zu rechnen ist.

«Man muss sich wohl im Flachland damit abfinden, dass es auch dieses Jahr grün ist», schreibt Meteonews in einem Blogbeitrag. Eine kleine Chance bestehe nur noch, wenn es am Montag so kalt ist, dass es Schneeschauer gibt und sich eine dünne Schneedecke ausbilden kann. Aber Meteonews relativiert: «Dies ist aber unwahrscheinlich.»

«Aussichten sind nur mässig erfolgsversprechend»

Ein weisses Erwachen an Heiligabend sei zumindest «möglich», schreibt SRF-Meteo. Für eine Schneedecke im Flachland werde es aber eine «knappe Sache». An den restlichen Weihnachtstagen sei nicht mit Neuschnee zu rechnen. Auch bei den SRF-Meteorologen ist die erwartete Warmfront der Grund. Die Chancen auf weisse Weihnachten schätzen sie derzeit auf 30 Prozent.

Und auch das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, Meteoschweiz, sieht die Aussichten auf Schnee im Flachland an den Weihnachtstagen «nur mässig erfolgversprechend». Die eher westlich dominierte Strömung, die milde Atlantikluft gen Europa führt, werde wohl in weiten Teilen des Kontinents zu milde Temperaturen bewirken.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt

Immerhin: Gemäss Meteoschweiz bleibt die Möglichkeit, dass uns ein Kaltluftvorstoss pünktlich zu Weihnachten erreicht. Zudem gebe es einzelne Wettermodelle, die teils über die Weihnachtstage eine Nordwestströmung über dem Alpenraum – und damit kühlere Luft – simulieren.

Und die Wetteranstalten sind sich einig: Allzu weit in die Höhe steigen muss sowieso nicht, wer die Feiertage im Schnee zelebrieren will. Ab 1000 Metern über Meer dürfte der Traum von weissen Weihnachten Realität werden.

Mehr Videos zum Thema