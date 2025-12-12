  1. Privatkunden
Weisse Weihnachten 2025? So stehen die Chancen für Schnee an Heiligabend

Dominik Müller

13.12.2025

Jahr für Jahr hoffen viele Menschen auf weisse Weihnachten.
Jahr für Jahr hoffen viele Menschen auf weisse Weihnachten.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Jahr für Jahr hoffen viele auf verschneite Festtage – doch in grossen Teilen der Schweiz bleibt Weihnachten oft grün. Die ersten Trends für das aktuelle Jahr stimmen ebenfalls nicht optimistisch.

Dominik Müller

13.12.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den meisten Regionen des Schweizer Mittellands ist eine weisse Weihnacht selten – seit 1931 war dort in bis zu 75 % der Jahre kein Schnee an Weihnachten.
  • Von den grossen Schweizer Städten lag in St. Gallen in den letzten zwei Jahrzehnten am häufigsten Schnee an Heiligabend.
  • Auch 2025 sieht es laut aktuellen Wettermodellen eher nach grünen Weihnachten aus.
Mehr anzeigen

Der Traum vom verschneiten Weihnachten lebt in der Schweiz Jahr für Jahr, doch die Realität sieht oft anders aus. Statistiken zeigen: In den tiefen Lagen des Schweizer Mittellands ist eine geschlossene Schneedecke an Weihnachten alles andere als selbstverständlich.

Seit Beginn der Messungen 1931 lag in rund 60 Prozent der zentralen und östlichen Mittelland-Weihnachten kein Schnee am Boden. In der West- und Nordwestschweiz waren es sogar bis zu 75 Prozent grüne Weihnachten, und im Tessin lag in über 80 Prozent der Jahre kein Schnee an Weihnachten. Das geht aus Daten des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz hervor.  In den Bergen hingegen, etwa in Davos auf rund 1600 Metern über Meer, sind weisse Festtage fast schon Standard.

Meteorologen definieren weisse Weihnachten klassisch so, dass an einem der Tage zwischen dem 24. und 26. Dezember mindestens 1 Zentimeter Schnee liegt.

Der Wetterdienst «MeteoNews» hat die Schnee-Situation in einzelnen Städte ausgewertet. Seit 2001 gab es demnach in St. Gallen am häufigsten weisse Weihnachten: insgesamt 13 Mal oder in 54 Prozent der Jahre. Danach folgen Zürich und Chur (achtmal, 33 Prozent) sowie Bern (siebenmal, 29 Prozent).

Schlechter standen die Chancen zuletzt in Lugano (viermal, 17 Prozent), in Aarau, Basel und Luzern (dreimal, 12,5 Prozent)  sowie in Genf (zweimal, 8 Prozent).

Chancen stehen 2025 eher schlecht

Und wie stehen die Chancen für 2025? Langfristige Vorhersagen sind meteorologisch schwierig. Erste Modellläufe und Wettertrends deuten gemäss «MeteoNews» derzeit nicht auf grössere Schneemengen im Flachland hin. Eine stabile Westlage mit eher milden Temperaturen könnte das Fest eher grün als weiss erscheinen lassen, wenn kein kräftiger Kälteeinbruch kommt.

Kurz gesagt: Ein klassisches Wintermärchen am Weihnachtsabend bleibt auch 2025 im Flachland eher unwahrscheinlich. Ein kleines Winterwunder ist aber nicht völlig ausgeschlossen: So sah es im letzten Jahr bis kurz vor Weihnachten auch schlecht aus, dann war es aber doch mindestens teilweise weiss.

Video zum Thema

Erneuter Weltrekord: Deutsche Familie stellt 621 Weihnachtsbäume im Haus auf

Erneuter Weltrekord: Deutsche Familie stellt 621 Weihnachtsbäume im Haus auf

Bei Familie Jeromin in Niedersachsen ist Weihnachten kein Fest, sondern ein Ganzjahresprojekt: 621 geschmückte Bäume stehen dieses Jahr in ihrem Haus – und bringen ihnen erneut den Weltrekord für die «meisten dekorierten Weihnachtsbäume an einem Ort»

05.12.2025

