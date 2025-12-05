  1. Privatkunden
Cassis informiert So geht es für den Bundesrat mit den EU-Verträgen jetzt weiter

Stefan Michel

5.12.2025

Das mit der EU ausgehandelte Vertragspaket ist in der Vernehmlassung mehrheitlich gut aufgenommen worden. Der Bundesrat will bis im März aber mehrere offene Fragen klären. Beim Lohnschutz liefen Gespräche mit den Sozialpartnern über eine mögliche Kompromisslösung.

Stefan Michel

05.12.2025, 14:24

05.12.2025, 14:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrat Ignazio Cassis informiert die Öffentlichkeit über die Vernehmlassung zum EU-Vertragspaket.
  • Ein zentraler Streitpunkt bleibt der Lohnschutz, insbesondere der verbesserte Schutz für gewählte Arbeitnehmervertretungen, der von bürgerlicher Seite abgelehnt wird.
  • Der Bundesrat hält diesen Schutz für essenziell und setzt auf weitere Gespräche mit Sozialpartnern zur Erarbeitung eines Kompromisses.
Mehr anzeigen

Die Landesregierung hat am Freitag vom Ergebnis der Vernehmlassung Kenntnis genommen. In Bezug auf die inländische Umsetzung der Abkommen will sie mehrere Punkte anpassen, wie es hiess. Die Botschaft soll in den nächsten drei Monaten finalisiert werden. Danach ist das Parlament am Zug.

Einer der Knackpunkte ist weiterhin der Lohnschutz. Eine bürgerliche Mehrheit lehnt den insbesondere von den Gewerkschaften geforderten verbesserten Schutz für gewählte Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter ab.

Der Bundesrat halte die Massnahme jedoch für unentbehrlich, um das Lohnschutzpaket im Gleichgewicht zu halten, hiess es in der Mitteilung. Deshalb sollen die Gespräche mit den Sozialpartnern über eine mögliche Kompromisslösung fortgesetzt werden.

