So teuer kann dich eine falsche Louis-Vuitton-Tasche zu stehen kommen

Die unschlagbar günstige Luxus-Handtasche kann schnell teuer werden – dann, wenn der Zoll die Online-Bestellung abfängt und den Markeninhaber informiert. Viele Schadenersatzforderungen sind allerdings überrissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz werden jährlich rund 9000 Pakete mit gefälschten Markenartikeln vom Zoll abgefangen; Käufer*innen müssen für die Vernichtung zahlen und riskieren zusätzlich beträchtliche Schadenersatzforderungen.

Besonders häufig verlangt Louis Vuitton bzw. der Mutterkonzern LVMH über Anwälte 900 Franken von Privatpersonen, die Marken-Fakes zum Eigenbedarf gekauft haben.

Juristisch sind solche Forderungen möglich, müssen aber begründet sein; wer betroffen ist, sollte eine detaillierte Aufstellung verlangen und das Zollamt informieren. Mehr anzeigen

Die Louis-Vuitton-Handtasche war nicht ganz billig, aber doch deutlich günstiger, als sie selbst auf dem Second-Markt für Luxusartikel zu haben ist. Doch statt des ersehnten Pakets kommt zuerst eine Meldung des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit BAZG zuhause an, wonach Zollbeamte eine Fälschung beschlagnahmt hätten.

Der Adressat wird darin um Einwilligung gebeten, dass die Fälschung zerstört werden kann. Willigt er ausdrücklich nicht ein, folgt eine Echtheitsprüfung des Markenprodukts. Ergibt diese, dass es sich um ein Plagiat handelt, muss die Person, die dieses bestellt hat, die Verfahrenskosten übernehmen.

Das muss sie freilich auch, wenn sie den Artikel zur Zerstörung freigibt. Auch keine Antwort gilt als Einwilligung in die Entsorgung des Marken-Fakes. Dies kostet rund 100 Franken, gibt das BAZG auf Anfrage von blue News bekannt. Die Echtheitsprüfung wird auf jeden Fall teurer. Einzig, wenn sich das Edel-Schnäppchen tatsächlich als echt erweist, übernimmt das BAZG die Kosten.

Dann kommt der Brief von der Anwaltskanzlei

Doch das ist erst der Anfang des Ärgers. Wenig später folgt ein Brief aus Genf, in dem ein Anwalt im Namen des Luxuswaren-Konzerns LVMH eine Schadenersatzforderung in der Höhe von 900 Franken stellt. Erlebt haben dies Personen, die SRF «Espresso» oder der Berner Zeitung ihre Geschichte erzählt haben. Eine Frau hat für sechs Fälschungen, die sie bestellt hatte, eine Rechnung über fast 2000 Franken erhalten, wie SRF berichtet. Auch das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum hat Kenntnis von Forderungen in dieser Höhe.

Der Hintergrund: Das BAZG und verschiedene Markenhersteller, die in der Schweiz ihren Sitz haben oder sich durch Anwälte vertreten lassen, haben sich auf ein Verfahren geeinigt: Sobald eine Fälschung am Zoll abgefangen wird – egal ob per Post oder beispielsweise am Handgelenk eines Flugpassagiers – informiert das BAZG die betroffene Marke. Deren Anwälte nehmen die Angelegenheit dann ebenfalls und im Interesse ihres Mandanten in die Hand.

Zoll fängt jährlich fast 9000 Pakete mit Fälschungen ab

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Marken-Herstellern hat sich aufgedrängt, nachdem der Aufwand für die Bearbeitung konfiszierter Fälschungen stark angestiegen war. Allein von 2019 bis 2024 nahm die Anzahl beschlagnahmter Sendungen fast auf das Dreifache zu, wie die Statistik des BAZG zeigt.

Anzahl der Sendungen und Gesamtwert der beschlagnahmten gefälschten Markenartikel im Jahresvergleich. Bundesamt für Zoll und Grenzschutz

Das vereinfachte Verfahren ist möglich bei Kleinsendungen von höchstens drei Artikeln und einem Maximalgewicht von fünf Kilogramm. So zielt es auf Bestellungen zum Eigengebrauch ab. Dies ist entscheidend, denn nur der Kauf zum eigenen Vergnügen ist straffrei – verboten ist er trotzdem. Wer hingegen Fälschungen bestellt, um sie weiterzuverkaufen, macht sich der Hehlerei schuldig.

Wir bleiben hier bei Privatpersonen, die sich lediglich ein Markenprodukt kaufen wollten, ohne Absicht, damit Geld zu verdienen.

Der Markeninhaber, in diesem Fall Louis Vuitton, beziehungsweise dessen Mutterkonzern LVMH, muss zuerst bestätigen, dass das abgefangene Produkt tatsächlich gefälscht ist. Dies kann gemäss der Verordnung, die dieses Verfahren beschreibt, auch mittels Fotos geschehen, die die Zollbeamten dem Markeninhaber schicken. Bestätigt sich auf diesem Weg der Verdacht, dass es sich um ein Plagiat handelt, folgt die Zerstörung – die Zollbeamten geben das Produkt in die Kehrichtverbrennung.

Der Marken-Fan hat also bereits seine Handtasche verloren und das Geld, das er dafür überwiesen hat, sieht er auch nicht wieder. Hinzu kommen die rund 100 Franken für die Umtriebe des Schweizer Zolls. Diesen Betrag stellt der Bund dem Markeninhaber in Rechnung. Dieser wälzt die Kosten auf die Person ab, die die Fälschungen bestellt hat.

Horrende Schadenersatzforderungen

In dieser Rechnung finden sich aber nicht nur die Kosten für die Eliminierung. Manche Markeninhaber stocken ihre Forderung mit grosszügig berechnetem Schadenersatz auf. Dass hier besonders oft von Louis Vuitton die Rede ist, ist kein Zufall. Die Genfer Anwaltskanzlei des Herstellers LVMH scheint ausgesprochen fleissig dabei zu sein, nicht nur die Markenrechte zu verteidigen, sondern auch Schadenersatz zu fordern. In den bereits genannten Medienberichten ist fast immer von dieser Marke die Rede.

Ein Anwalt, der nicht genannt werden möchte, bestätigt blue News, dass es oft um Louis Vuitton gehe, wenn Besteller*innen von Marken-Fakes teure Rechnungen erhalten. Bekannt ist die Kanzlei auch bei Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum IGE, das im Auftrag des BAZG einen Teil der Verfahren führt.

Jürg Herren vom IGE ordnet die Forderung ein: «Jeder kann Schadenersatz fordern. Dessen Höhe muss die geschädigte Partei aber plausibel erklären können.»

Die 900 Franken scheinen für den Aufwand der Anwälte und den Schaden der Marke durch einen einzigen gefälschten Artikel doch eher hoch. So empfehlen mehrere Anwaltskanzleien und Rechtsberatungsstellen wie auch SRF «Espresso» und der «Beobachter», eine detaillierte Auflistung des Aufwands zu verlangen und zugleich das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz über die Forderung zu informieren.

So lässt sich das Gröbste (wohl) verhindern

Das BAZG teilt auf Anfrage von blue News mit, mit diesen Forderungen von Drittparteien nichts zu tun zu haben und sich auch nicht zu deren Höhe äussern zu können. Herren vom IGE präzisiert: «Diese Forderungen sind zivilrechtlich begründet. Der Staat verhängt keine Busse für die Markenrechtsverletzung, da er die kostenpflichtige Vernichtung des Artikels als ausreichende Strafe ansieht.» Er verweist aber auf einen Bundesgerichtsentscheid, der im Fall von Rolex die Schadenersatzforderung grundsätzlich als rechtens beurteilt hat. «Die Höhe muss aber begründet sein», führt er aus.

Der Beobachter stellt seinen Abonnent*innen einen Musterbrief an die Kanzlei zur Verfügung. Andere empfehlen, mit einem eigenen Schreiben die Auflistung der Kosten zu verlangen. Was dann geschieht, ist unklar. Auffällig ist, dass es viele Medien-Berichte gibt über die erste Schadenersatzforderung der Genfer Kanzlei, jedoch keine darüber, dass die Kanzlei nach einer Bitte um Präzisierung ihre Forderung aufrechterhält oder gar mit einer Betreibung ultimativ einzutreiben versucht. Auch Herren erklärt: «Wir haben keine Kenntnis davon, dass die Kanzlei eine Schadenersatzforderung gerichtlich durchgesetzt hätte.»

Trotzdem: Empfehlenswert ist es nicht, das vermeintliche Marken-Schnäppchen aus Asien zu bestellen – und auch das gut gemachte Fake-Produkt vom Markt im Ferienland kann bei Entdeckung am Zoll die Heimkehr deutlich trüben.

