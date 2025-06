Die Euromillions-Lotterie wird in zwölf europäischen Ländern angeboten. (Archivbild) sda

Einmal im Euromillions gewinnen – der Traum für viele. Dieser Überblick zeigt dir, wie es klappen könnte.

Seit 2004 wirft Euromillions seine Zahlen – manche häufiger als andere. Welche Zahlen sich als Dauerbrenner entpuppen, welche schon lange auf sich warten lassen und in welchen Schweizer Kantonen besonders oft gejubelt wird, zeigt dieser Überblick:

Diese Zahlen wurden bisher am häufigsten gezogen

Seit 2004 wurden bei Euromillions insgesamt 1846 Ziehungen analysiert – mit klaren Favoriten unter den Hauptzahlen. An der Spitze steht die 23, die 210-mal gezogen wurde, gefolgt von 44 (207-mal), 19 (206-mal) sowie 21, 42 und 50, die jeweils 204-mal erschienen sind. Auch die Zahlen 29, 10, 17 und 37 zählen zu den häufigsten.

Die Häufigkeit kann sich mit jeder weiteren Ziehung ändern. Die 23, 44, 19, 21, 42 und 50 sind jedoch über einen langen Zeitraum hinweg die Spitzenreiter.

Die Statistiken zu den Sternzahlen unterscheidet sich, da die Zahl der möglichen Sterne im Laufe der Jahre erhöht wurde. Von 9 auf 11, später auf 12. Dadurch variieren die häufigsten Sternzahlen je nach Zeitraum.

Schaut man sich aber die Sternzahlen von 1 bis 9 an, wurde die Sternzahl 3 (369-mal) bisher am häufigsten gezogen.

Diese Zahlen wurden bisher am wenigsten häufig gezogen

Seit dem Start von Euromillions zählen die Zahlen 28 (26-mal gezogen), 48 (29-mal), 27 (30-mal), 10 und 34 (jeweils 31-mal) zu den am seltensten gezogenen Hauptzahlen.

Auch hier gilt bei den Sternzahlen: Die Bewertung ist kompliziert, dass diese mehrmals erweitert wurden. Stern 10 und 11 kamen erst im Mai 2011 hinzu, Stern 12 sogar erst im September 2016. Diese später eingeführten Sternzahlen wurden daher am seltensten gezogen, da sie an weniger Ziehungen teilnahmen.

Schaut man sich aber die Sternzahlen von 1 bis 9 an, wurde die Sternzahl 4 (297-mal) am wenigsten häufig gezogen.

Diese Zahlen wurden schon lange nicht mehr gezogen

Und dann gibt es noch Zahlen, die schon lange nicht mehr gezogen wurden. Man nennt sie auch die «überfällige» Zahlen.

Laut Statistik vom Mai 2025 wartet die Zahl 12 bereits seit 129 Tagen (zuletzt am 10. Januar 2025 gezogen) auf ein erneutes Erscheinen. Auch die Zahlen 26 und 40 sind seit 90 Tagen (18. Februar 2025), die 11 seit 87 Tagen (21. Februar 2025) und die 16 seit 80 Tagen (28. Februar 2025) nicht mehr gefallen. Die Zahlen 7 und 3 wurden zuletzt vor 41 beziehungsweise 31 Tagen gezogen.

Viele Spieler*innen tippen auf Zahlen, die schon lange nicht mehr gezogen wurden – in der Hoffnung, dass sie «dran» sind. Statistisch gesehen hat aber jede Zahl bei jeder Ziehung exakt die gleiche Chance, gezogen zu werden.

In diesen Kantonen haben besonders viele Personen den Jackpot gewonnen

Eine offizielle, vollständige Liste, aus welchem Schweizer Kanton oder welcher Stadt die meisten Euromillions-Gewinner*innen stammen, gibt es nicht. Medienberichte und Einzelfalle zeigen jedoch, dass besonders oft grosse Gewinne im Aargau und im Wallis erzielt wurden.

So stammt etwa eine der grossen Gewinnerinnen aus dem Kanton Aargau, und auch im Wallis wurden mehrfach hohe Jackpots gewonnen.

Nach einem Grossgewinn ziehen viele Gewinner*innen laut Steuerexperten häufig in steuergünstige Kantone wie Zug, Obwalden oder Nidwalden, um von niedrigeren Abgaben zu profitieren. Offizielle Statistiken zur regionalen Verteilung gibt es aber nicht.

An diesem Wochentag hast du bessere Chancen

Statistisch gesehen macht der Wochentag keinen Unterschied, aber eine Auswertung zeigt: Die meisten Jackpots wurden an Freitagen geknackt, weil an diesem Tag mehr Leute spielen.

Eine Simulation, bei der Gewinne zufällig auf die Tage eines Monats verteilt wurden, zeigt: Der 17. Tag hat genauso oft einen Gewinn wie alle anderen Tage. Wenn an einem bestimmten Tag seltener gewonnen wird, ist das reiner Zufall und statistisch nicht signifikant.

Wie viele Personen aus der Schweiz haben bisher gewonnen?

Bisher haben 26 Personen aus der Schweiz den Euromillion-Jackpot gewonnen. Das entspricht etwa 4,4 Prozent aller Gewinne. Ob mehr Frauen oder Männer gewonnen haben, weiss man nicht.

Olivia K. aus dem Kanton Aargau gewann im Oktober 2018 den bisher grössten Schweizer Euromillions-Jackpot in Höhe von rund 184 Millionen Franken.

Anders als in anderen Ländern werden Gewinne in der Schweiz direkt in Schweizer Franken ausgezahlt, basierend auf dem aktuellen Wechselkurs