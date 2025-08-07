Am Samstag geht die Street Parade in die nächste Runde. Zürich erwartet wieder hunderttausende Besucher*innen. sda

Am Samstag verwandelt sich Zürich wieder in die Welthauptstadt der elektronischen Musik – mit Hitze und Hunderttausenden Partygästen. Mit diesen Tipps und Tricks erlebst du die Street Parade entspannter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Parade startet am Samstag, 9. August 2025, um 13 Uhr bei bis zu 31 Grad.

Besucher sollten sich mit Wasser, Sonnencreme und Kopfbedeckung schützen und wegen Taschendiebstählen nur Wertsachen mitnehmen, die sicher verstaut sind.

Autofahren ist nicht empfohlen – die Innenstadt ist gesperrt; 27 Zusatzzüge um Bahnhöfe wie Tiefenbrunnen oder Wiedikon ermöglichen entspanntere Anreisen.

Glasflaschen sind verboten, kostenlose WCs vorhanden, Drogenkonsum bleibt riskant – Drug Checking wird am Bürkliplatz angeboten.

Bei Problemen helfen Polizei, Sanität und Security rasch weiter. Mehr anzeigen

Am Samstag dröhnen wieder lauter Bass, Menschenjubel und tausende Tanzlustige durch die Strassen von Zürich. Die Street Parade 2025 geht in die nächste Runde.

Wie fast jedes Jahr wird es heiss an der Street Parade. In Zürich soll es laut Wetterbericht 31 Grad werden. Doch nicht nur die Hitze kann manchen zum Verhängnis werden. blue News zeigt dir, mit welchen Tipps und Tricks du die Street Parade am einfachsten überstehst.

Wann und wo?

Die Street Parade Zürich 2025 findet am Samstag, 9. August 2025 statt – sie markiert die 32. Ausgabe der weltweit grössten Techno-Party. Offiziell beginnt die Parade ab 13:00 Uhr. Enden soll sie gegen Mitternacht. Doch schon vor 13.00 Uhr versammeln sich Party-Tiere in Zürich. Und auch nach Mitternacht wird fleissig weiter gefeiert bis in die Morgenstunden.

Die Street Parade findet in ganz Zürich statt. Es gibt jedoch Orte, die besonders wichtig sind. Rund ums Zürcher Seebecken, entlang der Route Bellevue – Utoquai – Quaibrücke – Mythenquai verläuft die Hauptparty. Die Parade verläuft entlang des nördlichen Zürichseeufers, mit Tanzflächen, Bühnen und Love Mobiles. Doch auch im Niederdorf, an der Rentenwiese und Richtung Chinawiese finden diverse Partys statt.

Weitere Highlights: Die Parade bietet acht offizielle Stages, etwa die Opera Stage beim Bellevue, sowie rund 30 Love Mobiles mit über 200 DJs – darunter international bekannte Acts wie Ben Böhmer, Deborah de Luca, Pan‑Pot, Kölsch oder Kevin de Vries.

Wie komme ich am besten an die Street Parade?

Party hin oder her, wie kommt man am besten und einfachsten nach Zürich? Tja, das Auto sollte am besten zu Hause bleiben. Denn die Innenstadt ist weiträumig abgesperrt. Man hat also keine Chance, in Zürich zu parkieren. Wenn du mit dem Auto anreist, solltest du entweder bereits am Freitag ankommen, das Auto abstellen und übernachten – oder am Samstag in den umliegenden Gebieten parkieren. Uster, Dietlikon, Oerlikon oder Schlieren bieten sich am besten an. Von da aus muss man jedoch trotzdem auf die ÖV ausweichen.

Die SBB bieten 27 Zusatzzüge am 9. August an. Beachten sollte man aber, dass die Hauptrouten, also Zürich HB und Zürich Stadelhofen meistens sehr überfüllt sind. Es bietet sich an, mit dem Zug an einen anderen Bahnhof – wie zum Beispiel Tiefenbrunnen, Enge oder Wiedikon – auszuweichen. Von da aus kann man gemütlich Richtung Seebecken spazieren und sich von den Beats in die Tanzlaune versetzten lassen.

Wer von weither anreist, kann mit Bussen, oder Fahrgemeinschaften das Park- und Verkehrschaos umgehen. Gehst du mit Freunden an die Street Parade, bilde eine Fahrgemeinschaft. Ein Auto weniger ist schon mal besser als fünf Autos zu viel rund um die Stadt. Auch Flixbus oder andere Busanbieter sind praktisch und reisen nach Zürich.

Hitze, Sonne und ganz viel Schweiss

Wie fast jede Street Parade wird es auch dieses Jahr heiss. Und damit sind nicht nur die Outfits und Tanzmoves der Besucher*innen gemeint. Der Wetterbericht sagt 31 Grad in Zürich voraus. Das kann in Kombination mit Alkohol und niedrigen Wasserkonsum gefährlich werden.

Sonnencreme, Wasser und Kopfbedeckung sind also die besten Begleiter für die grösste Techno-Party der Welt. Trinke regelmässig genug Wasser. Creme dich immer wieder mit Sonnencreme ein und wenn du die Hitze gar nicht mehr aushältst, dann kann das nasse Kalt auch helfen. Suche dir ein Plätzchen aus, von wo aus du gefahren los reinspringen und auch wieder heraussteigen kannst. Versichere dich im Voraus, dass du nicht auf Steine im Wasser springst.

Die Street Parade sorgt aber auch für Abkühlung. In den letzten Jahren waren beispielsweise am Sechseläutenplatz grosse Bögen montiert, die Wasser in die Luft sprühten. Läuft man durch den Bogen, wird man von einer Wolke kühlen Wasserdampfs umhüllt.

Das musst du unbedingt dabei haben

Die Street Parade läuft unter dem Motto «Live Love & Love Life». Leider ist das nicht immer so. Denn an der Street Parade tummeln sich Taschendiebe. Deswegen solltest du unbedingt eine Tasche dabei haben, die man gut verschliessen kann und eng am Körper getragen werden kann. Da verstaust du am besten all deine Wertsachen.

Bringe eine Wasserflasche mit und fülle diese regelmässig wieder mit Wasser auf. Nimm einen Sonnenschutz und Sonnencreme mit. Lade am besten deine Bankkarten aufs Handy, dann kann das Portemonnaie zu Hause bleiben. «Auf dem gesamten Gelände werden alle gängigen Kredit- und Debitkarten sowie die wichtigsten Bezahl-Apps akzeptiert», schreibt der Veranstalter auf seiner Homepage.

Lasse die teure Armbanduhr zu Hause und vielleicht kleidest du dich nicht in Gucci und Chanel. Denn Kleider können gestohlen werden oder kaputtgehen. Achte darauf, dass du geschlossene Schuhe anziehst. Bei fast einer Million Menschen in der Innenstadt kann es passieren, dass der eine oder andere auf deine Füsse steht – oder dass du auf Scherben drauftrittst.

Drogen und Sicherheit an der Street Parade

Ja, Drogen gehören nun mal auch dazu. Die Kombination mit Drogen und Alkohol kann sehr gefährlich sein und sogar das Leben kosten. Der Veranstalter schreibt: «Wenn ihr nicht verzichten könnt, nutzt das kostenlose, anonyme Drug Checking von Saferparty.ch am Bürkliplatz.»

Achte dich vor Needle-Spiking. In den letzten Jahren kam es immer wieder dazu, dass Menschen andere Personen mit Nadeln stachen. Achte also darauf, wer in deiner Nähe ist.

Keine Glasflaschen: Die Stadt Zürich soll sauber bleiben und vor allem sicher. Glasflaschen an der Street Parade sind verboten. Diese könnten nämlich zerspringen und so andere Besucher verletzten. Auch das Thema Safer-Sex ist wichtig an der Street Parade. Wenn es romantisch wird, verhüte, um dich vor Krankheiten zu schützen.

Falls du dich trotzdem verletzt, stehen in der ganzen Stadt Rettungskräfte, die einsatzbereit sind.

Wo pinkle ich und muss ich dafür bezahlen?

Irgendwann ist die Blase voll. Egal ob du Alkohol, Wasser oder andere Getränke konsumierst, irgendwann musst du aufs WC. Auf dem ganzen Gelände stehen WCs bereit – und zwar kostenlos. Anders ist es, wenn du in einer Bar oder ein Lokal aufs WC willst. Die Betreiber verlangen entweder einen Eintritt, oder dass du bei ihnen etwas konsumierst.

Der Veranstalter der Street Parade plädiert ausdrücklich, dass du nicht einfach auf die Strasse pinkelst. Verschone also die Nasen deiner Mitmenschen und die Teams von Entsorgung + Recycling Zürich.

Gemenge an der Street Parade

Die Street Parade ist die grösste Techno-Party der Welt. Jedes Jahr strömen fast eine Million Personen durch die Zürcher Innenstadt. Dabei kann es zu einem grossen Gedränge kommen.

Wenn du weisst, dass du dich in grossen Menschenmengen unwohl fühlst, solltest du den Bereich rund um das Seebecken meiden. Achte darauf, dass du dich ausserhalb der Parade und der Hauptbühnen bewegst. Da hat es meistens weniger Menschen und trotzdem steigt auch da die Party.

Falls du dich dennoch unwohl fühlen solltest, stehen Security-Personal und Rettungskräfte bereit.

