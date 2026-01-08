  1. Privatkunden
Schneefall und eisige Temperaturen So verschneit zeigt sich die Schweizer Berglandschaft

Samuel Walder

8.1.2026

WebcamZeitraffer

WebcamZeitraffer

08.01.2026

Am Donnerstag bleibt die Schweiz unter dem Einfluss von Kälte, Schneefall und dichter Bewölkung. Vor allem in den Alpen und im Flachland sind erneut Niederschläge zu erwarten.

Samuel Walder

08.01.2026, 13:35

In der Schweiz bleibt der Winter weiter bestimmend: Am Donnerstag zeigt sich das Wetter landesweit meist stark bewölkt mit Schnee und tiefen Temperaturen unter null Grad, berichten die Meteorologen. Laut «Meteonews» ist primär in den Alpen und im Flachland zeitweise leichter bis mässiger Schneefall möglich, wobei die Temperaturen weiter im Minusbereich verharren. Dazu frischt der Westwind in den Bergen auf, was die gefühlte Kälte verstärkt. 

Die Prognose sieht eine wechselhafte Wetterlage vor, mit dichten Wolkenfeldern aus Westen, die im Laufe des Tages verbreitet Schneeschauer bringen können. Vor allem in höheren Lagen werden Niederschläge erwartet, während im tieferen Mittelland die Bewölkung dominiert.

Wie verschneit sich die Schweizer Berglandschaft zeigt, siehst du im Video oben. 

