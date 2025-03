Eine Comparis Analyse zeigt, wie hoch die Autoversicherungsprämie für Junglenker ist. (Archivbild) Bild: Keystone

Das Alter bestimmt den Preis. 20-jährige Autofahrer zahlen in der Schweiz massiv höhere Versicherungsprämien als ältere Lenker. Die Unterschiede können je nach Wohnort und Anbieter mehrere Tausend Franken betragen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie viel zahlst du für deine Autoversicherung? Eine Comparis-Analyse zeigt die Unterschiede.

20-jährige Männer zahlen in Zürich für eine Tesla Y-Versicherung 145 % mehr als 42-Jährige, Frauen in Genf 137 % mehr.

Die Prämien für junge Fahrer variieren stark – in Lausanne kostet die Versicherung für einen Tesla Y je nach Anbieter bis zu 4'077 Franken mehr.

Während 42-Jährige die niedrigsten Tarife haben, steigen die Prämien für 75-Jährige wieder leicht an, da Unfallrisiken im Alter zunehmen. Mehr anzeigen

Junge Personen müssen bei der Autoversicherung tief in die Tasche greifen. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Online-Vergleichsportals comparis.ch. Untersucht wurden die Vollkaskoprämien in zehn städtischen Regionen für drei Altersgruppen (20, 42 und 75 Jahre).

Die grössten Differenzen zeigen sich bei den 20-Jährigen im Vergleich zu 42-Jährigen. So zahlen 20-jährige Männer für die Versicherung eines Tesla Y in Zürich 145 Prozent mehr als ihre 42-jährigen Pendants. Bei Frauen liegt der Unterschied in Genf bei 137 Prozent, ebenfalls für das Tesla Model Y.

«Das Alter spielt für die Versicherer eine zentrale Rolle, um die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts zu berechnen. Junge sind im Verhältnis häufiger in Strassenunfälle involviert als ältere Personen. Das wirkt sich direkt auf die Prämien aus», erklärt Comparis-Mobilitätsexperte Adi Kolecic. Neben dem Alter und dem Fahrzeug beeinflussen unter anderem auch der Wohnort, die Nationalität oder die individuelle Schadenshistorie die Prämienhöhe.

Grosse Spannweiten innerhalb der Alterskategorien

Besonders auffällig: Die Spannweite zwischen den günstigsten und teuersten Prämien ist enorm. Junge Männer erleben die grössten Differenzen, vor allem beim Tesla Model Y, dem meistverkauften Neuwagen in der Schweiz 2024.

Ein 20-jähriger Tesla-Y-Fahrer in Biel zahlt je nach Anbieter bis zu 3'889 Franken mehr. In Lausanne beträgt die Differenz sogar 4'077 Franken. «Die Unterschiede zwischen den Angeboten sind enorm. Junge Fahrer sollten besonders genau vergleichen, um nicht unnötig hohe Kosten zu tragen», rät Kolecic.

Die grösste Prämiendifferenz für einen VW Golf für junge Männer gibt es im städtischen Tessin mit 2’020 Franken. Junge Frauen hingegen zahlen in Lausanne für die Vollkaskoversicherung eines VW Golfs je nach Anbieter 1’902 Franken mehr.

Geschlechterunterschiede in allen Altersgruppen gering

Frauen zahlen in allen Altersgruppen nur leicht tiefere Prämien als Männer. Beispiel: Eine 20-jährige Frau mit einem VW Golf in Zürich zahlt durchschnittlich 2'099 Franken, während ein gleichaltriger Mann 2'192 Franken bezahlt. Auch bei 42- und 75-Jährigen bleiben die Unterschiede zwischen den Geschlechtern relativ gering.

«Es ist erstaunlich, dass Junglenkerinnen nicht signifikant weniger zahlen. Männer führen die Unfallstatistiken mit grossem Abstand an. Auch bei den Führerausweisentzügen sind männliche Lenker deutlich übervertreten», beobachtet Kolecic.

Prämien für ältere Fahrer nicht immer tiefer

Ab 42 Jahren gleichen sich die Prämien zunehmend an. Ein Mann mit einem Mercedes-Benz GLC in Basel zahlt 1'388 Franken, eine Frau 1'387 Franken. Allerdings steigen die Prämien für 75-Jährige wieder leicht an. Ein 75-jähriger Mann mit einem Tesla Y in Zürich zahlt im Durchschnitt 1'686 Franken, während ein 42-Jähriger für das gleiche Fahrzeug 1'374 Franken bezahlt.

«Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass die Prämien mit zunehmendem Alter kontinuierlich sinken», erklärt Kolecic. «Während die tiefsten Tarife für 42-Jährige anfallen, steigen die Prämien für ältere Fahrer aufgrund erhöhter Unfallrisiken im Alter wieder an.»