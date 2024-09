So viel bezahlst du 2025 für deinen Strom

So viel steigen die Strompreise im neuen Jahr 2025. blue News

Die Strompreise sinken – aber wie viel muss ich nächstes Jahr für den Strom bezahlen? blue News liefert dir die Übersicht.

Die Strompreise sinken 2025 im Mittel um 10 Prozent. Das geht aus einer Berechnung der Eidgenössischen Elektrizitätskommission hervor, die sie am Donnerstag veröffentlicht hat. Der typische Haushalt zahlt damit 29 Rappen pro Kilowattstunde.

In einigen Gemeinden brechen die Preise regelrecht ein. In Büttikon AG sinken die Preise etwa um über 15 Rappen pro kWh. Ähnlich sieht es auch bei Hasle bei Burgdorf BE und Lützelflüh BE aus.

Teurer wird es in Buseno GR. Hier steigen die Preise um 10,8 Rp/kwH. In Kesswil TG und Roggwil TG sind ebenfalls hohe Anstiege um über 8 resp. 7 Rappen pro kWh zu verzeichnen.