Weil die Innerrhoder Kantonsregierung die Touristenströme lenken will, steigen die Parkgebühren im Alpstein kräftig an. Das eigentlich geplante Parkleitsystem soll nun erst 2027 kommen.

Das Gasthaus Äscher ist ein Touri-Hotspot – entsprechend begehrt sind die verfügbaren Parkplätze im Tal.

Kampf gegen Touri-Ansturm So viel musst du jetzt fürs Parkieren im Alpstein bezahlen

Darum geht’s In Appenzell Innerrhoden wurden die Parkgebühren vereinheitlicht – und stark erhöht.

So kostet ein Tagesticket in Wasserauen nun 15.75 Franken statt wie zuvor lediglich fünf Franken.

Unter anderem mit höheren Gebühren will der Kanton dem Touristen-Ansturm Einhalt gebieten.

Das eigentlich für den Frühling geplante Parkleitsystem soll nun 2027 kommen.

Seit Jahren steigt der Ausflugtourismus im Kanton Appenzell Innerrhoden stark an. Dazu tragen neben der traumhaften Landschaft auch lokale Attraktionen wie das Gasthaus Äscher bei, von dem massenhaft Bilder in den sozialen Medien kursieren. Entsprechend hart trifft die Verkehrsbelastung die lokale Bevölkerung – der Kanton will gegensteuern.

So war die Aufregung im vergangenen August gross, als die Innerrhoder Standeskommission ankündigte, das Parkieren im Alpstein massiv zu verteuern – bis zu 30 Franken standen im Raum.

Ganz so schlimm ist es nun zwar nicht gekommen. Dennoch sorgen kräftige Aufschläge für Unmut, wie die «Appenzeller Zeitung» berichtet. Denn die Parkgebühren wurden seit dem 19. Mai kräftig erhöht. Neu kostet etwa ein Tagesticket in Wasserauen 15.75 Franken statt wie zuvor lediglich fünf Franken. Jeder weitere Tag schlägt mit zehn Franken zu Buche, die maximale Parkdauer beträgt nach wie vor sieben Tage.

Immerhin die ersten 90 Minuten sind weiterhin gratis. Danach kostet jede weitere Stunde 1.50 Franken bis zu einer Maximaldauer von 6,5 Stunden, anschliessend müssen nur noch 50 Rappen je weitere Stunde bezahlt werden. Die Tarife gelten auch für private Grundeigentümer*innen sowie den Parkplatz Pfannenstil Eugster in Brülisau.

Parkleitsystem soll 2027 kommen

Die Behörden wollten im Frühjahr ursprünglich ein neues Parkleitsystem für den ganzen Kanton einführen, erhöhte Parkgebühren sollten erst ab 2029 gelten. Autolenker werden nun aber schon jetzt zur Kasse gebeten, das neue Parkleitsystem hingegen erst ab 2027 geplant. Es soll die Verkehrsströme im Kanton Appenzell Innerrhoden lenken.

Geplant ist, dass elektronische Hinweistafeln den Autolenkern aufzeigen, wo noch Parkplätze verfügbar sind. Wer im Voraus seinen Parkplatz per App reserviert, verschafft sich Vortritt. Schliesslich soll eine Schranke die Automobilisten an der Fahrt etwa nach Wasserauen hindern, wenn dort schon alles zugeparkt ist.

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