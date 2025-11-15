Diese Wanderwege sind wegen Naturgefahren gesperrt

Holzsteg bei Hangrutsch zerstört: Mehr als 70 Schweizer Wanderwege sind wegen Naturereignissen oder drohender Gefahren nicht mehr passierbar. Schweizer Wanderwege

Dieses Wochenende könnte das letzte mit gutem Wanderwetter sein. Doch über 70 Wanderwege sind aktuell wegen Naturereignissen oder -gefahren gesperrt. Hangrutsche, Felsstürze und Steinschlag werden häufiger.

«Gesperrt wegen Steinschlag», «Gesperrt wegen Hangrutsch» oder «Aus Sicherheitsgründen gesperrt». Solche und ähnliche Angaben finden sich aktuell bei über 70 Wanderwegen, vom Unterengadin ganz im Osten der Schweiz bis ins Unterwallis an der Grenze zu Frankreich.

Vorübergehende Sperrungen gibt es auch wegen Forstarbeiten, Sanierungsmassnahmen oder weil ein Weg im Winter immer gesperrt ist. Diese sind in der Aufzählung oben nicht mitgezählt.

Ob die Zahl der wegen Naturgefahren oder -ereignissen geschlossenen Wanderwege in den letzten Jahren zugenommen hat, kann die Sprecherin der Dachorganisation Schweizer Wanderwege nicht sagen. Vera In-Albon zählt aber vier Tendenzen auf, die die Sicherheit auf den Wanderwegen massgeblich beeinflussen: Die Sommer werden trockener, Niederschläge heftiger, Hitzetage nehmen zu und die Winter werden schneeärmer.

Steinschlag, Felssturz und Hangrutsch nehmen zu

Die Folge davon: «Lang anhaltende und intensive Niederschläge begünstigen mancherorts Steinschläge, Wildbäche oder Rutschungen. Steinschläge nehmen eher im alpinen und hochalpinen Gelände zu, wo der Permafrost auftaut, während Rutschungen sich auch in den Voralpen oder im Jura häufen könnten.»

Die Steinschläge, Rutschungen und Felsstürze betreffen naturgemäss zum grössten Teil Wege in den Alpen. Doch selbst zehn Kilometer von Zürich entfernt, im Sihltal bei Langnau am Albis, ist seit Jahren ein Weg wegen eines Hangrutsches gesperrt. Nicht passierbar ist auch der Thurweg bei Bischofszell TG, ebenfalls als Folge eines Hangrutsches.

Auf der Online-Wanderkarte von Schweizmobil sind die gesperrten Wege rotweiss markiert. Zu beachten ist, dass nicht jeder Fussweg ein offizieller Wanderweg ist. Sperrungen auf solchen Wegen sind in der Wanderland-Schweiz-Karte nicht eingezeichnet. Gerade in der Umgebung von wegen Naturgefahren gesperrten Wanderwegen ist damit zu rechnen, dass auch die anderen Pfade nicht passierbar sind.

Viel Rot-Weiss: Gesperrte Wanderwege sind auf dre Online-Karte so markiert. Beim Klick auf Weg erscheint die Ursache. Swisstopo/Schweizmobil

Sperrungen nicht nur, aber vor allem in den Alpen

Die bekanntesten Sperrgebiete, durch die auch Wanderwege führen, sind Brienz im Kanton Graubünden, der Spitze Stei bei Kandersteg BE und der Oeschinensee in der gleichen Berner Gemeinde.

Besonders viele Wege sind im Kanton Wallis gesperrt. Der Blick auf die Karte zeigt, dass kaum ein Seitental ohne Sperrung ist. In wacher Erinnerung ist die Überschwemmung, die eine Gerölllawine durch Saas Grund geschoben und weitere Schäden im Saastal verursacht hat. Unvergessen auch die schweren Unwetterschäden im Maggia- und Bavonatal, im Tessin, wegen denen diverse Wanderwege auch heute noch nicht passierbar sind.

Wanderwege sind eine öffentliche Aufgabe. In der Regel kümmern sich die Gemeinden um deren Pflege und Unterhalt. In vielen Kantonen werden sie unterstützt von den Wanderwegorganisationen, den Ablegern des Dachvereins Schweizer Wanderwege.

Was passiert, wenn im Gebiet eines Wanderwegs ein Murgang niedergeht oder ein Hang abzurutschen beginnt, erklärt Vera In-Albon so: «Nach einem Naturereignis wird der betroffene Abschnitt meist von der zuständigen Gemeinde oder von der, beziehungsweise dem kantonalen Wanderwegverantwortlichen überprüft. Wird eine Gefahr festgestellt, fällt der Entscheid über eine temporäre oder dauerhafte Sperrung bzw. Umleitung. Diese wird im Gelände signalisiert.»

Damit Wandernde nicht erst mitten auf ihrer Tour von der Sperrung erfahren, tragen die Zuständigen die Sperrung auch auf der Online-Landeskarte ein, auf der auch die Wanderkarte von Schweizmobil basiert.

Auf Wanderwegen gilt Eigenverantwortung

Auf die Frage, wie gut sich die Wandernden an die Sperrungen halten, antwortet In-Albon: «Wir gehen davon aus, dass die meisten Wandernden Sperrungen respektieren, insbesondere wenn diese gut sichtbar und nachvollziehbar signalisiert und mit Informationsschildern zu den Sperrungsgründen versehen sind.» Es komme aber vor, dass Sperrungen umgangen würden, sei es aus Unwissenheit oder Unterschätzung des Risikos.

Vera In-Albon erinnert daran, dass beim Wandern immer Eigenverantwortung gelte. «Sie umfasst eine sorgfältige Tourenplanung, angepasstes Verhalten und das Bewusstsein, dass Naturgefahren nicht vollständig kontrollierbar sind. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es in der Natur nicht.»

Das bedeutet: Selbst wenn ein Weg nicht gesperrt ist, kann es zu Steinschlag, einem Hangrutsch oder Felssturz kommen.

Die folgende Liste ist eine Momentaufnahme des Stands Mitte November und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie gibt aber einen Eindruck, wie viele Wanderwege von Steinschlägen, Felsstürzen, Hangrutschungen und Sturmschäden getroffen worden sind, oder von solchen bedroht werden.

Und: Wer eine Wanderung plant, tut in jedem Fall gut daran, in der Online-Karte von Wanderland Schweiz tief hineinzuzoomen, um Sperrungen und Sperrgebiete zu erkennen.

Diese Wanderwege sind gesperrt* Scuol–Clemgiaschlucht GR: Steinschlag

Pisciadel GR: Felssturz/Murgang Lagh da Palü GR: Unwetter 2023 – neue Streckenführung

Filisur/Schaftobel-Alp Era GR: Aus Sicherheitsgründen abschnittsweise gesperrt

Roticcio-Vicosoprano Via Panoramica GR: Steinschlaggefahr

Vazerol/Brienz - Surava II GR: Steinschlag, Hangrutsch

Capricorn/Alp Curtignatsch GR: Steinschlag und Hangrutsch

Dasciun–Savogno GR: Sturmschäden

Bischofszell Thurweg Halden TG: Hangrutsch

Sihlwald / Hasenrain ZH: Hangrutsch

Hinterbergen Vitznau LU: Hangrutsch

Malters Ammergerige LU: Steinschlag

Engelberg Aaschlucht-Schwändliloch OW: Brücke durch Hochwasser zerstört

Salbitschijenbiwak–Voralphütte UR: Steinschlag

Sagerberg–Riedberg UR: Steinschlaggefahr

Rossbode –Griessee VS: Felssturz

Binn–Chriegalppass VS: Steinschlag

Saas-Almagell: Sattelwäng–Antronapass VS Weg unpassierbar

Saas Almagell Eyenpalp VS: Unwetterschäden

Zermatt–Alterhaupt VS Weg unpassierbar

St. Niklaus Schwiedernen-Bodu VS: Steinschlag

St. Niklaus Schöllijoch-Guggiberg VS: Steinschlag

St. Niklaus Schalbetten II VS: Steinschlag

St. Niklaus Sparru-Jungu VS: Sturmschäden

Täsch Springelboden–Eggenstadel VS: Steinschlag

Embd Läger–Pletsche VS: Weg unpassierbar

Turtmanntal Sänntum–Unnerstafil-Bliischini VS: Weg unpassierbar

Ergisch Tännbach VS: Sturmschäden

Eischoll–Gampel Breiu-Lojini-Lunggi VS: Weg unpassierbar

Balmhornhütte BE: Weg je nach Schneesituation gesperrt.

Kandersteg BE: Felssturz-Gebiet Spitze Stei

Oeschinensee-Fründenhütte BE: Felssturz

Kiental Hubelwald–Brüggerbärgli BE: Sturmschäden

Gurnigel Stafelalp–Weiermoos BE: Hangrutsch

Gurnigel Wildwasserweg BE: Hangrutsch

Simmental Matten–Bachweideni BE: Sturmschäden

Brienz Milibach BE: Hochwasserschäden

Adelboden Aeugi–Lowa BE: Steinschlag

Entschligenfälle I-III BE: Steinschlag

Sentier de Corvet FR: Fussgängerbrücke durch Hochwasser verschoben und unpassierbar

Môtiers NE: Combe de la Pouetta Raisse: aus von November bis April nicht gesperrt

Mont Noble VS: Sturmschäden

Mont Noble III VS: Sturmschäden

Mont Noble IIII VS: Sturmschäden

Vex-Ancien Bisse de Fan VS: Sturmschäden

Hérémence VS: Sturmschäden

Saint Martin Ancien Bisse de l'Erneya VS: Sturmschäden

Ardon-Derborence VS: Murgang

Conthey VS: Erdrutsch

Bourg-St-Pierre-Liddes VS: Steinschlag

Col de la Forclaz Chemin des Tseppes VS: Steinschlag

La Fontaine-Planojean VS: Steinschlag

St-Maurice–Chemin de la Poya VS: Felssturz

Sentier du Pré VD: Sturmschäden

Gorges du Chauderon VD: Felssturz

Sentier d'Orgevaux VD Felssturz

Moudon Bois de Vaux VD: Hangrutsch, Holzsteg zerstört

La Morgette Morges VD: Hangrutsch

Haut du sentier de la Morges VD: Hangrutsch

Chancy Entlang der Rhone GE: Hangrutsch

Aurigeno–Ronchini TI: Fussgänger-Brücke durch Unwetter zerstört

Ponte Cavergno–Bavona: Brückensenkung nach Hochwasser

Bedretto–Pesciora TI: Felssturz

Ossasco TI: Weg unpassierbar

Alta Valle di Peccia TI: Hangrutsch

Peccia–Volpeign - Piano di Peccia TI: Sturmschäden

Peccia–Prato Sornico TI: Sturmschäden

Olivone–Campo Blenio TI: Felssturz

Pro Dint TI: Sturmschäden

Piano della Stufa TI: Sturmschäden

Lostallo Bocchetta di Groven TI: Sturmschäden

Bersacco–Braggio TI: Hangrutsch

Sorte–Lostallo TI: Hochwasserschäden

Broglio–Brontallo TI: Unwetterschäden

Fontana–Riorasca TI: Hangrutsch





* Diese Liste wurde von blue News aufgrund der Online-Karte Wanderland Schweiz von Schweizmobil erstellt. Die Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entspricht dem Stand am 14. 11. 2025. Informiere Dich auf jeden Fall selber, bevor du eine Wanderung unternimmst!