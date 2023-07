So vielsprachig ist Bundespräsident Alain Berset Alain Berset macht mit seinem Sprachtalent auf sich aufmerksam. Die Rede zum 1. August hält er auf verschiedenen Sprachen. Darunter alle Landessprachen aber auch portugiesisch und spanisch. 31.07.2023

Alain Berset macht mit seinem Sprachtalent auf sich aufmerksam. Die Rede zum 1. August hält er auf verschiedenen Sprachen. Darunter alle Landessprachen aber auch portugiesisch und spanisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum Nationalfeiertag gibt sich Bundesrat Alain Berset vielsprachig.

Seine 1.-August-Rede hält er auf Instagram.

Er schreibt dazu: «Meine Nationalfeiertagsrede für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer – und für alle anderen auch.» Mehr anzeigen

Bundespräsident Alain Berset hat in seinem Grusswort zum 1. August an Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu Zusammenhalt und Offenheit aufgerufen. Diese gemeinsamen Werte machen laut Berset die Schweiz stark

«Wir leben in unsicheren Zeiten», sagte der Bundesrat im Grusswort. Mit der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, dem Klimawandel, der Energieknappheit und der Inflation folge eine Krise der Anderen.

Unter diesen schwierigen Umständen sei es nicht immer einfach, die Orientierung zu behalten. Der 1. August sei eine gute Gelegenheit, sich daran zu erinnern, was die Schweiz stark mache, was sie zusammenhalte, und warum man mit Zuversicht in die Zukunft blicken könnten, sagte Berset.

Feste Werte

Der Bundesrat sprach im Grusswort von festen Werten, die Schweizerinnen und Schweizer verbinden. «Ich denke dabei insbesondere an die Förderung des Friedens, an die Verteidigung der Demokratie und der Meinungsfreiheit, an die Neutralität, die Kompromissfähigkeit und die Solidarität. Diese Werte sind in unseren Institutionen verankert sie machen die Schweiz glaubwürdig und stabil.»

Gerade in unruhigen Zeiten sei dies besonders wichtig. «Nur wenn wir gemeinsam für unsere Werte eintreten, stärken wir den Zusammenhalt und bringen die Schweiz weiter vorwärts», schloss Berset.