Der Tourismus in der Schweiz boomt weiter. Gibt es hierzulande bald Zustände wie in Barcelona und Venedig? Touristiker, Kantone und der Bund bereiten sich vor.

Zwar herrschen in der Schweiz noch keine Zustände wie in Barcelona, Venedig oder auf Mallorca. Dennoch leiden auch hierzulande bestimmte Regionen unter den hohen Touristenzahlen, die in den nächsten Jahren noch weiter steigen dürften.

Die Schweizer Tourismusbranche bereitet sich nun darauf vor, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Demnach arbeiten 13 Tourismusregionen, Schweiz Tourismus und die Hochschule Luzern an einer «Toolbox zur Tourismussensibilisierung», die im Frühling 2026 erscheinen soll.

Ziel sei eine harmonische Koexistenz zwischen Bevölkerung und Tourismus, wie Martin Nydegger, Geschäftsführer von Schweiz Tourismus, der Zeitung sagte.

«Der Overtourism wird auch zu uns kommen»

Die Toolbox solle praktische Hilfestellungen bieten, etwa zur Einbindung der Bevölkerung oder zum Umgang mit Kritik. Laut Jürg Schmid, Präsident von Graubünden Tourismus, seien es im Wesentlichen nur drei Regionen, die vom Übertourismus betroffen sind: das Jungfrau-Gebiet mit Interlaken und Grindelwald, Luzern-Titlis und Zermatt.

Er betonte aber: «Der Overtourism wird auch zu uns kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit.» Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erarbeitet laut Bericht zudem eine neue Tourismusstrategie, über die der Bundesrat voraussichtlich nächsten Sommer entscheiden soll.