«Es ist nur eine Frage der Zeit» So wappnet sich die Schweiz gegen Overtourism

Oliver Kohlmaier

24.8.2025

Auch in der Schweiz steigen die Touristenzahlen immer weiter an.
Keystone (Archivbild)
Keystone (Archivbild)

Der Tourismus in der Schweiz boomt weiter. Gibt es hierzulande bald Zustände wie in Barcelona und Venedig? Touristiker, Kantone und der Bund bereiten sich vor.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

24.08.2025, 17:46

24.08.2025, 17:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Touristiker, Kantone und auch der Bund bereiten sich auf Übertourismus in der Schweiz vor.
  • In Arbeit ist eine «Toolbox zur Tourismussensibilisierung», die im Frühling 2026 erscheinen soll.
  • Die Toolbox soll praktische Hilfestellungen bieten, etwa zur Einbindung der Bevölkerung oder zum Umgang mit Kritik.
  • Laut Jürg Schmid, Präsident von Graubünden Tourismus, wird auch die Schweiz von Übertourismus betroffen sein: «Der Overtourism wird auch zu uns kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit.»
Mehr anzeigen

Zwar herrschen in der Schweiz noch keine Zustände wie in Barcelona, Venedig oder auf Mallorca. Dennoch leiden auch hierzulande bestimmte Regionen unter den hohen Touristenzahlen, die in den nächsten Jahren noch weiter steigen dürften. 

Die Schweizer Tourismusbranche bereitet sich nun darauf vor, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Demnach arbeiten 13 Tourismusregionen, Schweiz Tourismus und die Hochschule Luzern an einer «Toolbox zur Tourismussensibilisierung», die im Frühling 2026 erscheinen soll.

Ziel sei eine harmonische Koexistenz zwischen Bevölkerung und Tourismus, wie Martin Nydegger, Geschäftsführer von Schweiz Tourismus, der Zeitung sagte.

Overtourism an Bergseen. Älpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

Overtourism an BergseenÄlpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

«Der Overtourism wird auch zu uns kommen»

Die Toolbox solle praktische Hilfestellungen bieten, etwa zur Einbindung der Bevölkerung oder zum Umgang mit Kritik. Laut Jürg Schmid, Präsident von Graubünden Tourismus, seien es im Wesentlichen nur drei Regionen, die vom Übertourismus betroffen sind: das Jungfrau-Gebiet mit Interlaken und Grindelwald, Luzern-Titlis und Zermatt.

Er betonte aber: «Der Overtourism wird auch zu uns kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit.» Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erarbeitet laut Bericht zudem eine neue Tourismusstrategie, über die der Bundesrat voraussichtlich nächsten Sommer entscheiden soll.

Nur wenige Schweizer Orte von Overtourism betroffen

Nur wenige Schweizer Orte von Overtourism betroffen

Höhere Preise, Littering, Verkehrsprobleme, knapper Wohnraum und Umweltverschmutzung können die Folgen von zu vielen Touristen sein. In einzelnen Regionen kann es Einheimischen da schon mal zu viel werden.

04.07.2024

Gebühren und Zutrittsregeln. Erste Schweizer Bergregionen greifen bei Massentourismus durch

Gebühren und ZutrittsregelnErste Schweizer Bergregionen greifen bei Massentourismus durch

Leser über Turnschuh-Touristen. «Gebt mir meine Schweiz zurück» – «Ich hab ein Recht, draussen zu schlafen»

Leser über Turnschuh-Touristen«Gebt mir meine Schweiz zurück» – «Ich hab ein Recht, draussen zu schlafen»

Overtourism. Wachstum in Schweizer Tourismus-Hotspots zunehmend kritisch gesehen

OvertourismWachstum in Schweizer Tourismus-Hotspots zunehmend kritisch gesehen

