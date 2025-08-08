Diesen Plan schmiedet die Schweiz jetzt gegen Trump

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet Nach den gescheiterten Zoll-Verhandlungen sind die Bundesräte Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz gelandet. Ein blue News Video zeigt die Bundesräte beim Verlassen des Jets. 07.08.2025

Nach dem Scheitern der Verhandlungen in Washington setzt der Bundesrat im Zollstreit mit den USA auf eine neue Doppelstrategie: Milliardeninvestitionen in Amerika – und die Hilfe einflussreicher Schweizer Wirtschaftsgrössen mit direktem Draht zu Donald Trump.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz plant Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe, um das Handelsdefizit mit den USA zu reduzieren.

Roche, Swiss und weitere Firmen sollen ihre US-Präsenz ausbauen und gezielt Aufträge in Amerika platzieren.

Unternehmer mit persönlichen Kontakten zu Trump – die «Mar-a-Lago Crew» – sollen helfen, einen Deal zu sichern. Mehr anzeigen

Die Schweiz reagiert auf den Zollhammer aus Washington mit einem milliardenschweren Gegenplan. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, will der Bundesrat das Handelsdefizit mit den USA rasch abbauen – und US-Präsident Donald Trump damit besänftigen. Der Ansatz: gezielte Investitionen in den USA, vom Ausbau der Pharma-Produktion bis zu Rüstungsaufträgen.

Gleichzeitig setzt die Landesregierung auf hochrangige Wirtschaftsvertreter, die direkten Zugang zu Trumps Umfeld haben, wie der «Blick» schreibt.

Im Zentrum des Investitionspakets steht die Pharmaindustrie: Roche plant, grosse Teile des neuen Abnehmpräparats CT-996 künftig in den USA zu produzieren und Teile der Forschung dorthin zu verlagern. Die Goldexporte, die stark zum Handelsdefizit beitragen, sollen im Gegenzug weniger ins Gewicht fallen.

Auch im Energiesektor will die Schweiz Zeichen setzen: Geplant sind Käufe von amerikanischem Flüssiggas über französische Häfen und mögliche Ölimporte. In der Rüstungsbranche hält Bern an milliardenschweren Projekten fest – von den F-35-Kampfjets bis zum Patriot-System. «Und diese werden in Zukunft auch Munition brauchen», betonte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.

Swiss-CEO Jens Fehlinger soll laut «Tages-Anzeiger» zugesagt haben, neue Boeing-Flugzeuge in den USA zu bestellen. Stadler Rail prüft ebenfalls Investitionen. Insgesamt geht es um eine Summe im zweistelligen Milliardenbereich.

Unternehmer als Türöffner

Nach dem Scheitern der direkten Gespräche mit Trump in Washington setzt der Bundesrat verstärkt auf einflussreiche Unternehmer – in Bern scherzhaft «Mar-a-Lago Crew» genannt. Darunter Roche-Präsident Severin Schwan, Mercuria-Chef Daniel Jäggi sowie Partners-Group-Mitgründer Marcel Erni und Fredy Gantner. Sie verfügen über enge Verbindungen in die US-Wirtschaft und – teils über private Kontakte – ins Trump-Umfeld.

Donald Trump – reduziert er den Zoll-Schock für die Schweiz noch? KEYSTONE

Diese «Parallel-Diplomatie» soll helfen, Trumps Zustimmung zu einem neuen Zollabkommen zu gewinnen. «Sie haben andere Zugänge als wir», sagte Keller-Sutter laut «Blick». Bei den Treffen in Washington sei es darum gegangen, «die Message abzustimmen und herauszufinden, wer wen kennt».

Landwirtschaft als Streitpunkt – Trump-Familie als Profiteur?

Offen ist, ob auch die Schweizer Landwirtschaft Teil des Pakets wird. Diskutiert werden Importerleichterungen für US-Rindfleisch, die durch Direktzahlungen an Bauern kompensiert werden könnten. Bisher scheiterten Handelsgespräche mit den USA immer wieder an diesem Punkt.

Trumps Söhne Eric und Donald Jr. haben gerade ein neues Investitionsvehikel («New America») an die Börse gebracht. Es soll in Unternehmen investieren, die in den USA Produktions- und Innovationsprojekte vorantreiben – und könnte damit direkt von den Schweizer Plänen profitieren.

Die Verhandlungen vor Ort führt weiterhin das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Staatssekretärin Helene Budliger Artieda blieb in Washington, um weiter mit der US-Seite zu sprechen. Als weiterer Trumpf gilt das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, zu dem Trump im Februar erwartet wird. Gründer Klaus Schwab zählt zu den wenigen Schweizern, die bereits eine Einladung ins Golfresort Mar-a-Lago erhalten haben.