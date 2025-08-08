Diesen Plan schmiedet die Schweiz jetzt gegen Trump

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach dem Zoll-Hammer Diesen Plan schmiedet die Schweiz jetzt gegen Trump

Sven Ziegler

8.8.2025

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Nach den gescheiterten Zoll-Verhandlungen sind die Bundesräte Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz gelandet. Ein blue News Video zeigt die Bundesräte beim Verlassen des Jets.

07.08.2025

Nach dem Scheitern der Verhandlungen in Washington setzt der Bundesrat im Zollstreit mit den USA auf eine neue Doppelstrategie: Milliardeninvestitionen in Amerika – und die Hilfe einflussreicher Schweizer Wirtschaftsgrössen mit direktem Draht zu Donald Trump.

Sven Ziegler

08.08.2025, 07:33

08.08.2025, 07:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz plant Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe, um das Handelsdefizit mit den USA zu reduzieren.
  • Roche, Swiss und weitere Firmen sollen ihre US-Präsenz ausbauen und gezielt Aufträge in Amerika platzieren.
  • Unternehmer mit persönlichen Kontakten zu Trump – die «Mar-a-Lago Crew» – sollen helfen, einen Deal zu sichern.
Mehr anzeigen

Die Schweiz reagiert auf den Zollhammer aus Washington mit einem milliardenschweren Gegenplan. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, will der Bundesrat das Handelsdefizit mit den USA rasch abbauen – und US-Präsident Donald Trump damit besänftigen. Der Ansatz: gezielte Investitionen in den USA, vom Ausbau der Pharma-Produktion bis zu Rüstungsaufträgen.

Gleichzeitig setzt die Landesregierung auf hochrangige Wirtschaftsvertreter, die direkten Zugang zu Trumps Umfeld haben, wie der «Blick» schreibt.

Im Zentrum des Investitionspakets steht die Pharmaindustrie: Roche plant, grosse Teile des neuen Abnehmpräparats CT-996 künftig in den USA zu produzieren und Teile der Forschung dorthin zu verlagern. Die Goldexporte, die stark zum Handelsdefizit beitragen, sollen im Gegenzug weniger ins Gewicht fallen.

Auch im Energiesektor will die Schweiz Zeichen setzen: Geplant sind Käufe von amerikanischem Flüssiggas über französische Häfen und mögliche Ölimporte. In der Rüstungsbranche hält Bern an milliardenschweren Projekten fest – von den F-35-Kampfjets bis zum Patriot-System. «Und diese werden in Zukunft auch Munition brauchen», betonte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.

Swiss-CEO Jens Fehlinger soll laut «Tages-Anzeiger» zugesagt haben, neue Boeing-Flugzeuge in den USA zu bestellen. Stadler Rail prüft ebenfalls Investitionen. Insgesamt geht es um eine Summe im zweistelligen Milliardenbereich.

Unternehmer als Türöffner

Nach dem Scheitern der direkten Gespräche mit Trump in Washington setzt der Bundesrat verstärkt auf einflussreiche Unternehmer – in Bern scherzhaft «Mar-a-Lago Crew» genannt. Darunter Roche-Präsident Severin Schwan, Mercuria-Chef Daniel Jäggi sowie Partners-Group-Mitgründer Marcel Erni und Fredy Gantner. Sie verfügen über enge Verbindungen in die US-Wirtschaft und – teils über private Kontakte – ins Trump-Umfeld.

Donald Trump – reduziert er den Zoll-Schock für die Schweiz noch?
Donald Trump – reduziert er den Zoll-Schock für die Schweiz noch?
KEYSTONE

Diese «Parallel-Diplomatie» soll helfen, Trumps Zustimmung zu einem neuen Zollabkommen zu gewinnen. «Sie haben andere Zugänge als wir», sagte Keller-Sutter laut «Blick». Bei den Treffen in Washington sei es darum gegangen, «die Message abzustimmen und herauszufinden, wer wen kennt».

Landwirtschaft als Streitpunkt – Trump-Familie als Profiteur?

Offen ist, ob auch die Schweizer Landwirtschaft Teil des Pakets wird. Diskutiert werden Importerleichterungen für US-Rindfleisch, die durch Direktzahlungen an Bauern kompensiert werden könnten. Bisher scheiterten Handelsgespräche mit den USA immer wieder an diesem Punkt.

Trumps Söhne Eric und Donald Jr. haben gerade ein neues Investitionsvehikel («New America») an die Börse gebracht. Es soll in Unternehmen investieren, die in den USA Produktions- und Innovationsprojekte vorantreiben – und könnte damit direkt von den Schweizer Plänen profitieren.

Die Verhandlungen vor Ort führt weiterhin das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Staatssekretärin Helene Budliger Artieda blieb in Washington, um weiter mit der US-Seite zu sprechen. Als weiterer Trumpf gilt das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, zu dem Trump im Februar erwartet wird. Gründer Klaus Schwab zählt zu den wenigen Schweizern, die bereits eine Einladung ins Golfresort Mar-a-Lago erhalten haben.

«Sie wollte nicht zuhören» – jetzt spricht Trump über Keller-Sutters Zoll-Telefonat

«Sie wollte nicht zuhören» – jetzt spricht Trump über Keller-Sutters Zoll-Telefonat

US-Präsident Donald Trump hat im TV über sein Telefonat mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter gesprochen – und dabei kein gutes Haar an ihr gelassen.

05.08.2025

Mehr aus der Schweiz

«Zusammenarbeit sofort beenden». Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS

«Zusammenarbeit sofort beenden»Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS

Untersiggenthal AG. Polizei erwischt Einbrecher in flagranti – dank Anwohnern

Untersiggenthal AGPolizei erwischt Einbrecher in flagranti – dank Anwohnern

Militärjustiz ermittelt. Schweizer Oberst soll mysteriöses Papier an Russland gegeben haben

Militärjustiz ermitteltSchweizer Oberst soll mysteriöses Papier an Russland gegeben haben

Meistgelesen

Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Diesen Plan schmiedet die Schweiz jetzt gegen Trump
Bericht: USA verhängen Zölle auf Goldbarren +++ Bundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest
Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS
Jetzt rollt der Hitze-Hammer über die Schweiz – Bund warnt vor möglicher «erheblicher Gefahr»