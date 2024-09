Ein Fels am Gütsch hat einen Riss und bedroht mehrere Wohnhäuser und die Bahnlinie der SBB. Die Stadtbehörden haben kurzfristige und langfristige Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung eingeleitet.

smi Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Gütsch in Luzern, auf dem das Hotel Schönegg steht, hat ein Fels einen Riss und droht abzubrechen.

Vor zwei Wochen haben die Stadtbehörden Sofortmassnahmen ergriffen, um mehrere Wohnhäuser und die Bahnlinie der SBB zu schützen.

Jetzt informieren sie, wie sie den Fels und die bedrohte Infrastruktur langfristig sichern will.

Mitte September hatte die Stadt darüber informiert, dass ein 13'000 Tonnen schwerer Felsbrocken beim Gütschhügel herunterzufallen droht. Von einem Felssturz betroffen wären ein Teil des Schlössli Schönegg, der Gütschweg, das SBB-Portal des Gütschtunnels sowie vier Wohnhäuser.

Als Sofortmassnahme hat die Stadt Stahlpalisaden mit einem Helikopter einfliegen lassen. Diese sollen die Steinschlaggefahr reduzieren und den Schaden mindern, sollten sich grössere Felsbrocken lösen.

12 Personen dürfen die bergseitigen Räume ihrer Wohnungen nur noch äusserst eingeschränkt nutzen. Zudem gibt es Einschränkungen für Geschäftsräume und eine Notschlafstelle, die sich ebenfalls in der Region eines möglichen Felssturzes befinden.

«Fels hat sich nicht bewegt»

Stadtrat Marco Müller listet vor den Medien auf, welche Massnahmen bereits getroffen worden sind und welche folgen sollen. Mobile Stahlpalisaden – ein Gerüst und Netze – sollen abbrechende Felsstücke aufhalten.

Er betont, dass die Messungen des Felses in den zwei Wochen seit Entdeckung des Risses ergeben hätten, dass sich dieser nicht bewegt hat. «Trotzdem dauert die Felssturzgefahr an», betont der Vorsteher der Umwelt- und Mobilitätsdirektion.

Die Notschlafstelle kann wegen der Gefahr nicht mehr alle Räume nutzen. Dies hätte den Betrieb so stark eingeschränkt, dass sie den Betrieb nicht aufrecht erhalten kann, erklät Christian Wandeler, Sicherheitsmanager der Stadt Luzern. Die Verantwortlichen haben deshalb einen neuen Standort gesucht und bereits in Betrieb genommen. Da sich die Notschlafstelle nun in einem anderen Quartier befindet, stehen die Behörden in Kontakt mit Verantwortlichen und Anwohner*innen des betroffenen Stadtviertels.

Schutz vor Steinschlag und Felssicherung

Beda Müller, Bereichsleiter Siedlungsentwässerung und Naturgefahren, erklärt, dass in den kommenden Wochen der Sturzraum freigeräumt werde. Dann würden sich die Experten Zugang zum brüchigen Fels verschaffen. Es gelte immer auch die Sicherheit der Bauarbeiter zu gewährleisten.

Die Massnahmen schützen die Bevölkerung einerseits vor Steinschlag, dazu sind die Netze angebracht worden. Die längerfristigen Vorkehrungen sollen ein Abbrechen des Felses verhindern.

Der Fels soll mit Ankern und Spritzbeton gesichert werden. Ziel sei, die Arbeiten im Januar 2025 abzuschliessen. Es würden aber weitere Arbeiten bis in den Frühling 2025 vorgenommen.

Auf die Frage eines Journalisten erklärt Beda Müller, keine Anwohnerin und kein Anwohner habe seine Wohnung verlassen wollen, weil sie oder er nur noch einen Teil der Räume nutzen darf – «obwohl die Einschränkung in einem Fall recht stark ist», wie er anfügt.