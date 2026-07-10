Mit dem Start der Sommerferien beginnt am Flughafen Zürich die verkehrsreichste Zeit des Jahres. Täglich werden bis zu 60'000 Passagierinnen und Passagiere erwartet. Wer sich gut vorbereitet und die wichtigsten Regeln kennt, spart Zeit und startet entspannter in die Ferien.

Darum geht’s Am Flughafen Zürich beginnt die Hauptreisezeit. Swiss rechnet im Juli und August mit täglich rund 60'000 Passagieren und empfiehlt, genügend Zeit einzuplanen.

Reisende sollten Handgepäck, Reisedokumente und Akkus vor der Abreise prüfen.

Neue CT-Scanner erlauben in Zürich zudem grössere Flüssigkeitsbehälter im Handgepäck.

Trotz intensiver Vorbereitung können Gewitter, hoher Flugverkehr oder neue Grenzkontrollen zu Verspätungen und längeren Wartezeiten führen. Zusammenfassung erstellt mit

Koffer rollen durch die Hallen, Familien machen sich auf den Weg ans Meer, an den Anzeigetafeln wechseln im Minutentakt die Abflüge. Am Flughafen Zürich beginnt die Hauptreisezeit des Jahres. Während viele Menschen ihre Ferien kaum erwarten können, bereiten sich Airlines und Flughafen seit Monaten auf diese Wochen vor. Denn gerade im Sommer entscheidet sich, ob der Flugbetrieb auch bei hoher Auslastung reibungslos funktioniert.

Die Swiss erwartet in den Monaten Juli und August täglich rund 60'000 Passagierinnen und Passagiere auf rund 450 Flügen. Entsprechend gross ist der Aufwand hinter den Kulissen.

«Der Sommer ist die anspruchsvollste und wortwörtlich heisseste Zeit des Jahres für die Luftfahrt. In diesen Wochen zeigt sich besonders deutlich, wie robust ein Flugbetrieb wirklich ist», sagt Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer von Swiss. «Es ist immer ein Kraftakt, aber wir haben uns intensiv vorbereitet und sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen können.»

Doch wie soll die Hochsaison reibungslos funktionieren? Es hängt nicht nur von der Swiss oder vom Flughafen Zürich ab. Auch Reisende können einiges tun, damit es gar nicht erst zu langen Wartezeiten, Verspätungen oder anderen Problemen kommt.

Genügend Zeit einplanen

Wer entspannt in die Ferien starten möchte, sollte genügend Zeit für die Anreise zum Flughafen einrechnen. Gerade an Spitzentagen können sich beim Check-in, bei der Gepäckaufgabe, an der Sicherheitskontrolle oder an der Passkontrolle Wartezeiten bilden.

Swiss empfiehlt deshalb, möglichst früh am Flughafen einzutreffen. Wer bereits vor der Abreise online eincheckt oder den Vorabend-Check-in nutzt, spart oft Zeit. Auch die Website des Flughafens Zürich hilft bei der Planung. Dort können Reisende aktuelle Wartezeiten bei der Sicherheits- und Passkontrolle sowie beim Check-in abrufen. Über die Funktion «Flug merken» lassen sich ausserdem aktuelle Informationen zum eigenen Flug abonnieren.

Handgepäck vor der Reise kontrollieren

Ein häufiger Grund für Verzögerungen am Gate ist das Handgepäck. Zu grosse oder zu schwere Koffer müssen oft kurzfristig aufgegeben werden. Das kostet Zeit und verzögert das Boarding.

Swiss rät deshalb, bereits vor der Abreise zu prüfen, welches Handgepäck im gebuchten Tarif enthalten ist und welche Masse sowie welches Gewicht erlaubt sind. Gegenstände, die während des Flugs nicht benötigt werden, gehören nach Möglichkeit ins Aufgabegepäck.

Auch beim aufgegebenen Gepäck gibt es Möglichkeiten, Zeit zu sparen. Wer bereits online eingecheckt hat, kann seinen Koffer bei vielen Fluggesellschaften direkt an einem Self-Bag-Drop aufgeben. Dieses Angebot steht unter anderem Reisenden von Swiss, Edelweiss, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines sowie mehreren weiteren Fluggesellschaften zur Verfügung.

Neue Regeln für Flüssigkeiten

Bei der Sicherheitskontrolle gibt es am Flughafen Zürich eine Änderung: Für lokal abfliegende Passagiere dürfen Flüssigkeiten neu in Behältern von bis zu zwei Litern im Handgepäck mitgeführt werden. Möglich wird dies durch die neuen CT-Scanner.

Der Flughafen weist jedoch darauf hin, dass diese Regel nicht überall gilt. Wer im Ausland zurückfliegt oder umsteigt, muss die Vorschriften des jeweiligen Flughafens beachten. Dort können weiterhin deutlich strengere Limiten gelten.

Eine Ausnahme bilden doppelwandige Flaschen wie Thermosflaschen. Diese müssen bei der Kontrolle leer sein, da ihr Inhalt von den Scannern nicht überprüft werden kann. Wer analoge Fotofilme transportiert, sollte diese separat vorzeigen und von Hand kontrollieren lassen, da die neuen Scanner das Filmmaterial beschädigen können.

Besondere Regeln für Powerbanks

Besonders aufmerksam sollten Reisende beim Packen von Akkus und elektronischen Geräten sein. Bei Swiss sind pro Person maximal zwei Powerbanks mit bis zu 100 Wattstunden erlaubt. Sie dürfen ausschliesslich im Handgepäck transportiert werden und gehören während des Flugs unter den Vordersitz oder in die Sitztasche – nicht ins Gepäckfach.

Das Laden von Powerbanks an Bord ist nicht erlaubt. Ebenso dürfen Powerbanks nicht über die Stromversorgung des Flugzeugs aufgeladen werden. Eine Ausnahme gilt nur für medizinisch notwendige Geräte. Für grössere Powerbanks zwischen 100 und 160 Wattstunden braucht es vorgängig eine Bewilligung der Fluggesellschaft.

Auch Batterien und E-Zigaretten gehören ins Handgepäck. Nicht transportiert werden dürfen unter anderem Feuerwerk, Wunderkerzen, Brennpasten sowie giftige oder ätzende Stoffe.

Neues EU-System kann Wartezeiten verlängern

Etwas mehr Geduld könnte in diesem Sommer auch an der Passkontrolle nötig sein. Grund ist das neue EU-Ein- und Ausreisesystem (Entry/Exit System, EES). Bei Reisenden aus Staaten ausserhalb der EU und des Schengen-Raums werden bei der ersten Einreise biometrische Daten erfasst.

Für Schweizer Staatsangehörige sowie Bürgerinnen und Bürger der EU- und EFTA-Staaten ändert sich am eigentlichen Grenzprozess zwar nichts. Wegen des hohen Passagieraufkommens und der neuen Abläufe kann es aber trotzdem zu längeren Wartezeiten kommen.

Wer die Voraussetzungen erfüllt, sollte deshalb die automatischen e-Gates nutzen. Diese stehen für die Ausreise ab 18 Jahren und für die Einreise bereits ab 12 Jahren zur Verfügung und können die Wartezeit verkürzen.

Dokumente vor der Reise prüfen

Auch wenn vieles heute digital funktioniert, bleibt der klassische Dokumentencheck wichtig. Ein abgelaufener Pass oder eine fehlende Einreisebewilligung können die Reise bereits vor dem Boarding beenden.

Hilfreich ist laut Swiss auch die eigene App. Sie informiert laufend über Gate-Wechsel, Boardingzeiten und weitere Änderungen. Wer die Benachrichtigungen aktiviert, wird direkt informiert und muss nicht ständig auf die Anzeigetafeln schauen.

Wetter bleibt ein Unsicherheitsfaktor

Trotz aller Vorbereitung lassen sich nicht alle Verspätungen vermeiden. Gewitter, Einschränkungen im europäischen Luftraum oder besonders hohes Verkehrsaufkommen können den Flugplan jederzeit beeinflussen. Wer mit einem Umsteigeflug reist, sollte deshalb genügend Zeit zwischen den Flügen einplanen.

Dennoch blickt Swiss zuversichtlich auf die Sommermonate. «Unser Ziel ist es, unseren Gästen auch während der verkehrsreichsten Zeit des Jahres einen möglichst stabilen und zuverlässigen Flugbetrieb zu bieten», sagt Buchhofer. Für die Reisenden gilt derweil: Wer sich gut vorbereitet, erspart sich am Flughafen oft unnötigen Stress und kann entspannter in die Ferien starten.