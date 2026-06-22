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77 Grad im Innenraum So wird dein Auto nicht zur Hitzefalle

Lea Oetiker

22.6.2026

Die Hitzewelle lässt Autos in kurzer Zeit auf gefährlich hohe Temperaturen aufheizen.
Die Hitzewelle lässt Autos in kurzer Zeit auf gefährlich hohe Temperaturen aufheizen.
KEYSTONE

Die aktuelle Hitzewelle bringt nicht nur Badewetter, sondern auch Risiken. Besonders im Auto steigen die Temperaturen schneller als gedacht auf gefährliche Werte. Der TCS zeigt, worauf es jetzt ankommt – von Sonnenschutz bis E-Bike-Akku.

Lea Oetiker

22.06.2026, 14:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Hitzewelle lässt Autos in kurzer Zeit auf gefährlich hohe Temperaturen aufheizen, wobei Sonnenschutzfolien deutlich wirksamer sind als leicht geöffnete Fenster.
  • E-Bike-Akkus leiden unter grosser Hitze, während Elektroautos zwar sicher bleiben, aber durch Klimaanlagen an Reichweite verlieren.
  • Besonders wichtig: Kinder und Tiere nie im Auto lassen und vor dem Einsteigen wegen Verbrennungsgefahr gut durchlüften.
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Abdeckungen helfen

Verschiedene Tests des TCS haben gezeigt, dass neben dem Parkieren im Schatten vor allem Frontscheibenabdeckungen einen positiven Einfluss auf die gemessenen Temperaturen im Auto haben.

So wurden bei Fahrzeugen, die eine Stunde ohne Sonnenschutzfolie in der Sonne standen, auf dem Armaturenbrett 77 Grad Celsius gemessen, bei Fahrzeugen mit Sonnenschutzfolie war die Temperatur bis zu 40 Grad tiefer.

Bis zu 38 Grad. In der Schweiz wird es richtig heiss – gibt es ein Recht auf «Hitzefrei»?

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Entgegen der landläufigen Meinung, die Lackfarbe des Autos habe einen grossen Einfluss auf die Innentemperatur, zeigten Tests, dass der Unterschied diesbezüglich nur minim ist.

Zwar heizen sich dunkle Autos in den ersten 20 Minuten schneller auf als helle, die Endtemperatur unterscheidet sich aber nur um wenige Grad Celsius. Ganze Abdeckplanen senken die Temperatur im Auto noch um einige Grad mehr.

Leicht geöffnete Fensterscheiben verfehlen hingegen die erhoffte kühlende Wirkung. Im Test konnte im Zeitraum von 30 Minuten lediglich 2 Grad Celsius Innenraumtemperatur-Differenz gemessen werden. Während der Fahrt hingegen trägt das vollständige Öffnen der Fenster beim Losfahren dazu bei, die Temperatur im Inneren des Autos deutlich zu senken.

Auswirkungen auf Akkus

E-Bikes sollten nicht für längere Zeit in der sengenden Sonne abgestellt werden. Hier kann die Elektronik Schaden nehmen. Überhaupt wirken sich extreme Temperaturen auf Dauer negativ auf die Lebenszeit des Akkus aus.

Für die Batterien von Elektrofahrzeugen stellen die hohen Temperaturen hingegen kein Sicherheitsrisiko dar, da die Akkus im Unterboden nie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

E-Bikes sollten nicht für längere Zeit in der sengenden Sonne abgestellt werden.
E-Bikes sollten nicht für längere Zeit in der sengenden Sonne abgestellt werden.
KEYSTONE

Eine laufende Klimaanlage vermindert allerdings die Reichweite von Elektrofahrzeugen erheblich. Diesbezüglich haben E-Fahrzeuge in der sommerlichen Hitze jedoch einen grossen Vorteil: Stehen sie an der Ladesäule, kann der Innenraum mittels Vorklimatisierung schon vor dem Start auf angenehme Temperaturen heruntergekühlt werden.

Mensch und Tier nicht im Auto zurücklassen

Immer wieder hört man von Meldungen, dass Kinder und Tiere im Auto vergessen wurden. Die meisten Leute unterschätzen, dass es schon nach wenigen Minuten bei brennender Sonne im Auto extrem heiss und für Mensch und Tier lebensgefährlich werden kann.

Die wichtigste ADAC-Regel dazu lautet: Ein Baby oder Kind sollte niemals allein in einem geparkten Auto zurückgelassen werden, auch nicht für wenige Minuten. (Archivbild)
Die wichtigste ADAC-Regel dazu lautet: Ein Baby oder Kind sollte niemals allein in einem geparkten Auto zurückgelassen werden, auch nicht für wenige Minuten. (Archivbild)
Bernd Weissbrod/dpa

Aufenthalte in geschlossenen, nicht gekühlten und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzten Fahrzeugen sind zu vermeiden. Kinder und Tiere sollten selbst für kurze Stopps nicht im Fahrzeuginneren zurückgelassen werden.

Vorsicht vor Verbrennungen

Aussenhülle, Armaturenbrett und Sitze können so heiss werden, dass man sich beim blossen Berühren der Flächen Verbrennungen zuziehen kann. Beim Einsteigen und Berühren von Sitzen, dem Lenkrad, dem Ganghebel oder anderen Innenraumkomponenten ist deshalb Vorsicht geboten.

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Verbrennungen und andere Hautverletzungen können schon ab 45 Grad innerhalb weniger Sekunden eintreten. Vor dem Einsteigen empfiehlt sich daher ein kurzes Durchlüften des Fahrzeuginnern, indem man den Heckflügel und die Seitentüren öffnet, um die heisse Luft entweichen zu lassen.

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