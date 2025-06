Die Politik berät, ob ein neues AKW im Kanton Aargau gebaut werden soll. sda

Der Aargauer Grosse Rat diskutiert, ob der Regierungsrat Vorbereitungen für ein mögliches neues Atomkraftwerk treffen soll. Die Abstimmung zeigt eine gespaltene Meinung, insbesondere bei der Mitte und der SVP.

Der Aargauer Grosse Rat hat mit 72 zu 63 Stimmen eine Motion zur Vorbereitung eines neuen Atomkraftwerks überwiesen – für den Fall, dass das bundesweite Neubauverbot aufgehoben wird.

Die Debatte verlief kontrovers: SVP und FDP betonten Versorgungssicherheit und Klimaziele, während GLP und Grüne vor Kosten, Risiken und einem Rückschritt für die Energiewende warnten.

Trotz Parteilinien gab es einzelne Abweichler, was die tiefe Spaltung beim Thema Atomenergie im Kanton Aargau verdeutlicht.

Die Frage, ob der Aargauer Regierungsrat Vorkehrungen für den Bau eines neuen Atomkraftwerks treffen soll, falls das Neubauverbot aufgehoben wird, sorgte im Grossen Rat für eine hitzige Debatte. Pascal Furer von der SVP stellte den Volksentscheid von 2017, der das Neubauverbot einführte, als eigentliche Zwängerei dar. Die SVP forderte, dass der Regierungsrat alles in seiner Macht Stehende tun solle, um ein neues AKW im Aargau schnell ans Netz zu bringen, sollte das Verbot fallen. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».

Die Diskussion wurde von scharfer Kritik begleitet, insbesondere von der GLP und den Grünen. Gian von Planta von der GLP argumentierte, dass der Bau eines neuen AKW die Energiestrategie untergraben und die Abhängigkeit von fossilen Energien verlängern würde. Andreas Fischer Bargetzi von den Grünen warnte vor den hohen Kosten, die bei AKW-Projekten in anderen Ländern entstanden sind, und bezeichnete die Motion als unnötige Belastung für die Verwaltung.

Die Politik ist sich uneinig

Die Mitte unterstützte die Position des Regierungsrats, der auf die Zuständigkeit des Bundes verwies und keine Notwendigkeit für kantonale Massnahmen sah. Alfons Kaufmann betonte die Bedeutung der Technologieoffenheit, während Adrian Meier von der FDP die Kernkraft als wichtig für die Energiesicherheit und das Erreichen der Klimaziele verteidigte. Er warnte vor einer möglichen Strommangellage im Winter.

Ein weiteres Argument brachte Harry Lütolf von der Mitte ein, der auf die Sicherheitsrisiken von AKWs in Krisengebieten hinwies. Er betonte die Gefahr, die von militärischen Konflikten ausgehen könnte, und verwies auf die Situation in der Ukraine. Trotz dieser Bedenken stimmte der Grosse Rat mit 72 zu 63 Stimmen für die Überweisung der Motion, was zeigt, dass das Thema stark polarisiert.

Einige Abweichler gab es bei der Abstimmung: Von der Mitte stimmten Daniele Mezzi, Monika Baumgartner und Philipp Laube der Motion zu, während Emanuel Suter von der SVP dagegen stimmte. Suter begründete seine Entscheidung mit ungelösten Fragen zur Atommüllentsorgung und seiner Mitgliedschaft im Verein «Kein Atommüll im Bözberg». Er zeigte jedoch Verständnis für die Argumente der Befürworter, die die Versorgungssicherheit betonen.