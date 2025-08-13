Im Haus links soll das Erotikstudio entstehen, rechts im Bild ist das Schulhaus Güggel. Screenshot Google Street View

In Reinach AG soll ein Erotikstudio in der Nähe einer Schule entstehen. Die Schulleitung und der Gemeinderat äussern sich zur umstrittenen Standortwahl.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Reinach AG ist die Umnutzung eines Wohnhauses in ein Erotikstudio geplant, nur rund 60 Meter vom Schulhaus Güggel entfernt.

Gemeinde und Schulleitung sehen darin keine Beeinträchtigung des Schulbetriebs und erwarten weder Lärm noch Gefährdung.

Sorgen bereiten jedoch mögliche Reaktionen aus der Elternschaft, und es wird mit Einsprachen gerechnet. Mehr anzeigen

In Reinach AG, nahe der Grenze zu Menziken, ist die Eröffnung eines Erotikstudios geplant. Dafür liegt bis am 18. August bei der Gemeinde Reinach ein Baugesuch für die Umnutzung eines bestehenden Wohnhauses auf, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Neu sollen sechs Zimmer im Haupthaus als «Arbeits- und Wohnzimmer für selbstständig arbeitende Frauen im Erotikgewerbe» dienen.

Das Problem dabei: Das Gebäude liegt sehr zentral und nur wenige Meter vom Schulhaus Güggel entfernt. Das sorgt in der Gemeinde für Gesprächsstoff.

Laut der Zeitung steht im Baugesuch, dass es sich um ein stilles Gewerbe handle, das keine Lärmemissionen verursache und mit Diskretion geführt werden. Die voraussichtlichen Arbeitszeiten liegen zwischen 10 und 24 Uhr, am Freitag und Samstag möglicherweise bis 2 Uhr morgens.

«Wir sind der Meinung, dass das erwähnte Bauvorhaben/Umnutzungsgesuch die Primarschule Reinach-Leimbach in keiner Art und Weise beeinträchtigen wird», heisst es in einer gemeinsamen Stellungnahme des Gemeinderates Reinach und der Schulleitung der Kreisschule Reinach-Leimbach.

Reaktionen aus der Elternschaft bereiten Sorgen

Das geplante Erotikgewerbe liegt in einer Luftliniendistanz von etwa 60 Metern zum Schulhaus Güggel. Dazwischen befinden sich zwei weitere Gebäude sowie eine Gemeindestrasse. Zudem existiert bereits seit längerem ein vergleichbarer Betrieb, der bisher keinerlei negative Auswirkungen auf den Schulbetrieb gezeigt hat, wie aus der Stellungnahme hervorgeht.

Logistische Probleme sieht die Gemeinde nicht: Aufgrund der Parkbeschränkung beim Schulhaus Güggel sei nicht zu erwarten, dass Kunden des geplanten Betriebs dort parkieren. Gleichwohl rechnet man mit Einsprachen. Über das Baugesuch will der Gemeinderat nach Ablauf der Auflagefrist entscheiden.

Konkrete Auswirkungen auf den Schulbetrieb sieht Gesamtschulleiter Pius Flury nicht. Weder Emissionen noch Gefährdungen seien zu erwarten. Sorgen bereiten ihm eher mögliche Reaktionen aus der Elternschaft – damit könne man jedoch umgehen, heisst es in der «Aargauer Zeitung» weiter.

Da das Grundstück nahe der Gemeindegrenze zu Menziken liege, würden nur wenige Kinder auf ihrem Schulweg daran vorbeikommen. Fragen aus der Schülerschaft wolle man offen und altersgerecht beantworten.