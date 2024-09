Lohnt es sich, jetzt schon Winterreifen zu montieren? KEYSTONE

Nach dem Wintereinbruch in den Bergen stellt sich die Frage: Sollte man jetzt schon auf Winterreifen wechseln? blue News kennt die Antwort.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Obwohl es in der Schweiz keine gesetzliche Pflicht gibt, im Winter die Reifen zu wechseln, wird dies allgemein dringend empfohlen

Die Faustregel «von O bis O» – von Oktober bis Ostern – hat sich als nützlich erwiesen. Einen Termin sollte man jetzt schon buchen.

Je früher man auf Winterreifen umsteigt, desto besser ist man auf plötzliche Wetteränderungen vorbereitet.

Daneben gibt es neue Regelungen – die du jetzt kennen solltest. Mehr anzeigen

Am heutigen Freitag grüsst in den Bergregionen der Schnee. Zahlreiche Pässe sind bereits gesperrt.

Ist jetzt bereits der richtige Zeitpunkt, um auf Winterreifen zu wechseln? Und wie weiss ich überhaupt, ob meine Reifen noch gut sind?

blue News liefert dir die grosse Übersicht, was du zu Winterreifen wissen musst.

Muss ich meine Reifen jetzt schon wechseln?

Die Faustregel «von O bis O» – von Oktober bis Ostern – hat sich als gute Leitlinie erwiesen.

Der Hauptgrund für den Wechsel auf Winterreifen liegt in ihrer speziellen Beschaffenheit, die auch bei niedrigen Temperaturen für bessere Haftung sorgt. Sobald die Temperaturen unter 7 Grad fallen, verlieren Sommerreifen ihre Griffigkeit und es besteht ein höheres Unfallrisiko.

Je früher man auf Winterreifen umsteigt, desto besser ist man auf plötzliche Wetteränderungen vorbereitet. In den Alpen können die Wetterbedingungen schnell umschlagen. Das kann zu schwierigen Strassenverhältnissen führen.

Ein frühzeitiger Wechsel minimiert die Wartezeit in Werkstätten, die besonders im Spätherbst stark ausgelastet sind. Daher lohnt es sich, frühzeitig einen Termin zu vereinbaren und die Reifen auf ihre Wintertauglichkeit zu prüfen.

Gibt es eine Pflicht, die Reifen zu wechseln?

In der Schweiz gibt es keine gesetzliche Vorschrift, die den Wechsel auf Winterreifen vorschreibt. Dennoch schreibt das Strassenverkehrsgesetz vor, dass ein Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Fahrzeug behalten muss – unabhängig von den Wetterverhältnissen.

Sollte es zu einem Unfall kommen und es stellt sich heraus, dass Sommerreifen im Einsatz waren, kann die Versicherung die Zahlung reduzieren oder gar verweigern. Daher sollte man auf Nummer sicher gehen und auf Winterreifen umstellen.

Zusätzlich können bei einer Verkehrsbehinderung durch falsche Bereifung Bussgelder verhängt werden. Dies gilt insbesondere, wenn es zu gefährlichen Situationen auf verschneiten oder vereisten Strassen kommt.

Autofahrer sollten also nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch im Hinblick auf mögliche finanzielle Konsequenzen auf Winterreifen umsteigen. Die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen, und Winterreifen sind ein entscheidender Faktor für sichere Fahrten im Winter.

Weshalb braucht man eigentlich Winterreifen?

Winterreifen bestehen aus einer speziellen Gummimischung, die bei niedrigen Temperaturen flexibel bleibt und für bessere Haftung sorgt. Das Profil von Winterreifen ist tiefer und besitzt mehr Lamellen, die den Grip auf Eis und Schnee erheblich verbessern.

Mit Winterreifen ist man deutlich besser auf solche Konditionen vorbereitet. KEYSTONE

Dadurch fährt das Fahrzeug stabiler und die Bremswege werden auf winterlichen Strassen erheblich verkürzt. Das bietet vor allem bei abrupten Bremsmanövern oder in Notfallsituationen entscheidende Vorteile.

Der erhöhte Grip der Winterreifen sorgt auch in Kurven für mehr Stabilität. Dies ist besonders auf Bergstrassen von Bedeutung, wo enge Kurven und starke Gefälle oder Steigungen häufig vorkommen.

Was sind die Vorgaben für Winterreifen?

Ab dem 30. September 2024 gelten in der Schweiz neue Regeln für Winterreifen. Diese müssen ab diesem Datum zwingend eine «Alpine»-Zertifizierung aufweisen. Bislang durften auch noch Reifen mit M+S-Zertifizierung verwendet werden, damit ist nun aber Schluss.

Das «Alpine»-Symbol ist auf jedem Reifen aufgedruckt. Es zeigt einen Berg mit einer Schneeflocke. Dieses Symbol kennzeichnet Reifen, die speziell für winterliche Bedingungen entwickelt wurden und somit den optimalen Grip auf Schnee und Eis gewährleisten. Nur diese Reifen bieten die nötige Sicherheit im Winter und sind in den Alpenregionen zwingend erforderlich, um sicher unterwegs zu sein.

Wie überprüfe ich den Zustand der Winterreifen?

Winterreifen-Challenge: 5:14 Minuten – meine Bestzeit für einen Radwechsel Schweizer Polizist*innen unterbieten sich gerade auf Instagram in ihren Bestzeiten beim Winterradwechsel. blue News zeigt, dass es auch ganz ohne elektrische Helferlein geht. Nimmst du die Challenge an? 03.11.2023

Gesetzlich vorgeschrieben ist in der Schweiz eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm, für Winterreifen werden jedoch mindestens 4 mm empfohlen. Ein tieferes Profil sorgt für besseren Grip und damit für mehr Sicherheit auf schneebedeckten und vereisten Strassen.

Eine einfache Möglichkeit, die Profiltiefe zu überprüfen, ist die Verwendung einer 5-Franken-Münze – wenn der silberne Rand sichtbar ist, sollten die Reifen ersetzt werden.

Neben der Profiltiefe sollte man die Reifen regelmässig auf Risse, Beulen oder ungleichmässigen Verschleiss untersuchen. Auch der Luftdruck spielt eine wichtige Rolle, da zu niedriger oder zu hoher Druck die Fahreigenschaften und den Verschleiss beeinflusst.

Der Reifendruck sollte regelmässig überprüft und den winterlichen Bedingungen entsprechend angepasst werden, um die optimale Leistung der Winterreifen zu gewährleisten.

Kann ich nicht einfach Ganzjahresreifen verwenden?

Ganzjahresreifen sind eine mögliche Alternative, bieten aber nicht die gleiche Sicherheit und Leistung wie spezielle Winterreifen. Diese Reifen sind für gemässigte Bedingungen geeignet, bei extremen Winterverhältnissen stossen sie jedoch an ihre Grenzen.

In der Schweiz, besonders in höheren Lagen, sind Winterreifen daher oft die bessere Wahl, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ganzjahresreifen bieten jedoch den Vorteil, dass man sich den Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen spart.

Dies kann insbesondere in Regionen mit milden Wintern oder für Fahrer, die überwiegend in städtischen Gebieten unterwegs sind, sinnvoll sein. Letztlich hängt die Wahl zwischen Ganzjahres- und Winterreifen von den individuellen Bedürfnissen und den häufig befahrenen Strecken ab.

Brauche ich jetzt Schneeketten?

Schneeketten sind in den Bergregionen der Schweiz oft eine notwendige Ergänzung zu Winterreifen. Auf einigen Alpenpässen sind Schneeketten sogar obligatorisch, was durch Verkehrsschilder angezeigt wird. In diesen Situationen sollte man sicherstellen, dass man die passenden Schneeketten im Auto hat und weiss, wie sie korrekt montiert werden.

Vielerorts sind Schneeketten das Mittel der Wahl. David Young/dpa

Es empfiehlt sich, das Anlegen der Schneeketten vor der tatsächlichen Anwendung zu üben, um in stressigen oder gefährlichen Situationen Zeit und Nerven zu sparen. Auch sollte man darauf achten, dass die Schneeketten für die Reifen- und Fahrzeuggrösse geeignet sind. Ein sicherer Umgang mit Schneeketten erhöht die Sicherheit auf besonders verschneiten Strassen erheblich.