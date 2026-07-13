Der Kanton Solothurn hat wegen der Trockenheit und der Hitze ein Betretungs- und Fischereiverbot für die meisten Fliessgewässer erlassen. Baden und Fischen sind dort ab sofort verboten.

Das Verbot gilt für alle Fliessgewässer ausser für die Aare (im Bild), Emme und Birs.

Darum geht's Der Kanton Solothurn hat wegen der anhaltenden Trockenheit und der Hitzewelle ein Fischerei- und Betretungsverbot für die meisten Fliessgewässer erlassen.

Mit sofortiger Wirkung sind das Baden und Fischen in sämtlichen Flüssen und Bächen verboten – ausgenommen sind die Aare, die Emme und die Birs.

Das Verbot gilt bis auf Widerruf und soll Fische und andere Wasserlebewesen schützen. Zusammenfassung erstellt mit

Der Kanton Solothurn hat wegen der anhaltenden Trockenheit und der Hitzewelle ein Fischerei- und Betretungsverbot für die meisten Fliessgewässer erlassen. Mit sofortiger Wirkung sind das Baden und Fischen in sämtlichen Flüssen und Bächen verboten – ausgenommen sind die Aare, die Emme und die Birs.

Das Verbot gilt bis auf Widerruf und soll Fische und andere Wasserlebewesen schützen. Wegen der hohen Temperaturen und der tiefen Wasserstände hätten sich die Lebensbedingungen in kleineren und mittleren Fliessgewässern stark verschlechtert, teilte der Kanton am Montag mit. Viele Tiere kämpften derzeit ums Überleben.

Besonders betroffen sind kälteliebende Fischarten wie Forellen und Äschen. Bereits Wassertemperaturen von über 20 Grad können für sie kritisch oder sogar lebensgefährlich sein. Zudem ziehen sich viele Fische in die wenigen verbliebenen kühlen und tieferen Gewässerbereiche zurück. Diese Rückzugsorte sollen nicht zusätzlich gestört werden.

Auch an der Aare, der Emme und der Birs ruft der Kanton zur Rücksicht auf. Vor allem tiefe und kühle Gewässerstellen sollten weder von Menschen noch von Haustieren betreten werden.