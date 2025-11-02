  1. Privatkunden
Strenge Exportgesetze Solothurner Traditionsfirma produziert Nato-Munition jetzt in Ungarn 

Oliver Kohlmaier

2.11.2025

Die 12,7-Millimeter-Patronen werden unter anderem in Radschützenpanzern der Schweizer Armee verwendet.
Die 12,7-Millimeter-Patronen werden unter anderem in Radschützenpanzern der Schweizer Armee verwendet.
IMAGO/Zoonar (Symbolbild)

Weiterer Rückschlag für den Rüstungsstandort Schweiz: Das Unternehmen Saltech verlagert die Produktion von 12,7-Millimeter-Patronen von Solothurn nach Ungarn. Grund sind die strengen Exportgesetze.

Redaktion blue News

02.11.2025, 15:01

02.11.2025, 15:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Rüstungsunternehmen Saltech, das zum Konzern Colt CZ gehört, verlagert die Produktion von 12,7-Millimeter-Patronen von Solothurn nach Ungarn.
  • Als Grund werden die strengen Schweizer Exportgesetze genannt.
  • Diese führen dazu, dass viele Nato-Länder Anbieter aus der Schweiz von Ausschreibungen ausschliessen.
Mehr anzeigen

Die Munitionsfirma Saltech mit Sitz im Kanton Solothurn verlagert einen Teil ihrer Produktion ins Ausland. Dies berichtet die «SonntagsZeitung» (kostenpflichtiger Inhalt). Demnach sollen künftig 12,7-Millimeter-Patronen nicht mehr in der Schweiz gefertigt werden, sondern bei einer Schwesterfirma des Mutterkonzerns Colt CZ in Ungarn.

Grund für die Produktionsverlagerung seien «zu 100 Prozent» die strengen Schweizer Exportgesetze, die dazu führten, dass viele Nato-Länder Anbieter aus der Schweiz von Ausschreibungen ausschliessen. Auch seien die Beschaffungsmengen der Schweizer Armee zurückgegangen. «Die Entscheidung wurde getroffen, um die langfristige operative Flexibilität innerhalb der Gruppe zu gewährleisten und gleichzeitig alle Schweizer Exportvorschriften einzuhalten», heisst es von Colt CZ.

Die Nato-Standardpatronen werden unter anderem auch von der Schweizer Armee verwendet, etwa für schwere Maschinengewehre auf Radschützenpanzern. Saltech wurde 2023 an den tschechischen Konzern verkauft, nachdem das Unternehmen in finanzieller Schieflage geraten war. 

Globale Aufrüstung, lokale Einbrüche. Schweizer Waffenhersteller stecken in der Krise

Globale Aufrüstung, lokale EinbrücheSchweizer Waffenhersteller stecken in der Krise

«Schweiz kann sich nicht leisten, boykottiert zu werden»

Die rund 80 Mitarbeitenden in Däniken und Dulliken sollen nach Angaben von Colt CZ nicht von der Verlagerung betroffen sein.

Der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann kritisierte die Entwicklung scharf. «Als neutrales und eigenständiges Land kann es sich die Schweiz nicht leisten, dass die Munitionsproduktion immer mehr ins Ausland verlagert wird», sagte er der Zeitung. Die Herstellung von Munition sei ein wichtiger Bestandteil «unserer Verteidigungsfähigkeit».

Salzmann fordert daher eine strategische Partnerschaft des Bundes mit Saltech: «Der Bund muss dafür sorgen, dass die Munitionsfabriken in der Schweiz bleiben».

Auch bei der Solothurner SP-Ständerätin Franziska Roth läuten die Alarmglocken. «Angesichts der russischen Bedrohung kann es sich die Schweiz sicherheitspolitisch nicht leisten, von ihren besten Freunden und Partnern rüstungsindustriell boykottiert zu werden.»

